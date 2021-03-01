Искренний текст о том, что дети — главное в жизни и почему за это не должно быть стыдно

Недавно узнала, что я клуша. Случайно вышло. Просто ответила в соцсетях знакомой на вопрос «Что в вашей жизни главное?» честно: «Дети». И понеслось. Сильные и независимые личности, которые рождены не для подтирания поп, а для высоких достижений, открыли мне глаза на мою скрытую сущность.

Меня зовут Маша, и я хочу рассказать читателям AdMe.ru, почему считаю правильным ставить ребенка на первое место, по крайней мере в нежном возрасте, и как на это реагируют окружающие.

Вы заметили? Признаваться в том, что роль родителя человек считает самой важной в своей жизни, в современном мире стало стыдно. Это как бы автоматически означает, что он ничего не добился, поэтому реализуется в детях. На самом деле это всего лишь вопрос приоритетов, которые с возрастом имеют свойство меняться. В 20 лет я тоже мечтала о самореализации: получить диплом престижного вуза и лихо взбежать по карьерной лестнице, делая перерывы лишь на участие в творческих конкурсах и фестивалях. К 30 годам у меня на полке лежали красные корочки университета, 4 написанные мною книги, а должность в трудовой книжке гласила, что я замдиректора предприятия. Именно в этот момент мне стало очевидно, что все эти достижения не сделали меня счастливой. А сын — смог.

Первое время мне казалось, что ребенок стал лишь завершающим кусочком пазла, который сложился в слово «счастье». Я пыталась все так же пахать, как раньше, без перерывов на обед и недомогания, но через какое-то время загремела в больницу с серьезным диагнозом. И тут до меня наконец-то дошло: в случае печального исхода меня заменят на работе, в литературе, в кругу друзей, но никто не станет для моего сына той единственной любящей мамой. Я подумала: если вдруг все закончится прямо сейчас, какой меня запомнит мой ребенок? Издерганной, вечно уставшей тетей, которая одной рукой катала ему машинки, а другой набирала на компе срочные письма? Мне стало страшно. И я сменила работу: более престижную на менее загруженную, потому что хочу успевать не только пахать, но и жить.

Мы все заменяемы. Муж может уйти из семьи, начальник — уволить, а друг — понять, что вы слишком разные. И только дети и родители друг для друга навсегда остаются теми людьми, которых невозможно просто поменять или исключить из жизни. Желание стать для сына лучшей мамой вытянуло меня из той болезни. И оно дает мне силы двигаться дальше каждый день. Роль мамы помогла мне взглянуть на мир другими глазами. С сыном я проживаю свое детство, которого у меня практически не было. Я узнала, что обожаю настольные игры, снова встала на коньки после 20-летнего перерыва и наконец-то могу вполне легально дурачиться с малышами, строить рожицы и гонять на самокате.

Бабушки и дедушки считают, что я балую ребенка. Свекровь уверяет, что ее сын в 5 лет мыл посуду, в 6 — полы и чуть ли не с пеленок сам готовил себе на завтрак бутерброды и даже яичницу. Возможно, именно поэтому у мужа проблемы с желудком и стойкая неприязнь к домашним делам? Мне не сложно встать пораньше и сварить кашу для сына, ну а загрузить свою тарелку в посудомойку он и сам в состоянии. Да, нас воспитывали иначе. Я не помню, чтобы в детстве мама со мной играла — не до того ей было: тяжелая физическая работа, очереди в магазинах, вечный дефицит. Мы с сестрой помогали как могли: наводили порядок, стирали мелочевку в тазике, гладили белье и мыли посуду. Мне очень не хватало маминого внимания, и это ощущение недолюбленности я пронесла через всю жизнь. И не хочу передавать его своим детям. Я не отправляю сына в деревню на все лето, как когда-то ссылали нас, потому что прекрасно помню, что тосковала по родителям неимоверно. Соседка крутит пальцем у виска, мол, у тебя же есть такая возможность отдохнуть от сына, а ты!.. А мне важно, чтобы он не чувствовал себя ненужным и брошенным, и если он готов провести в деревне неделю, то мы отвезем его на 7 дней, если меньше — значит, заберем раньше. Потому что мы тоже по нему скучаем.

Многим кажется, будто моя жизнь вертится вокруг ребенка. Это не так: в ней есть место для моих личных желаний, интересной новой работы, любимого мужа, родителей, друзей, хобби и увлечений. Но именно сын является тем камертоном, ориентируясь на который я настраиваю свой быт на тот или иной лад. И мне важно, чтобы ребенок с детства ощущал себя равноправным членом семьи, мнение и потребности которого имеют значение. Я могу купить ему зимний комбинезон на «Авито», а себе — новый пуховик, потому что сыну все равно, в чем ходить, а здоровая и счастливая мама ему нужнее, чем брендовые вещи. Я легко оставляю его с супругом, чтобы пробежаться по магазинам или сходить на маникюр, ведь моя жизнь не закончилась с появлением малыша. Но я пропущу встречу с друзьями, если ребенок затемпературил, потому что в этот момент ему моя поддержка нужна больше, чем подругам. Все говорят мне, что, если ставить ребенка на первое место, он непременно вырастет самовлюбленным эгоистом и белоручкой. Мол, пусть сам стирает, моет посуду — большой же уже, 6 лет. Сын умеет. Просто пока за ним приходится многое переделывать и мне лень. Он всегда с удовольствием помогает мне готовить, убирает свои игрушки и приносит мне подушку и одеяло, если я говорю, что устала. Я считаю, что для его возраста этого достаточно. Ведь главное не в том, чтобы переложить на ребенка домашние обязанности, а в том, чтобы научить его заботиться о ближнем. И желательно, чтобы это было не в тягость, а в радость.

Сейчас я искренне считаю, что дети — это главное в моей жизни, потому что и мы с мужем для сына в его вселенной — на первом месте. Это нормально для дошкольного возраста. Возможно, когда сын повзрослеет и станет самостоятельным, что-то изменится и самым важным я буду считать творчество, здоровье или карьеру. Но сейчас ребенок — наше главное сокровище. И я не понимаю, почему мне должно быть за это стыдно и с каких пор любящая мама априори считается клушей.

А что для вас главное в жизни и почему?