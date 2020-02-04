Гордые папы показали фото со своими дочурками. И их снимки способны растрогать даже циников

25 2 17 3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Жена недавно погибшего в авиакатастрофе Коби Брайанта написала трогательный пост в инстаграме. Она вспомнила о любимом как о чутком отце, который радовался тому, что у него четыре прекрасные дочки. «Я бы завел еще пять дочек, если бы мог. Я девичий папа», — процитировала женщина Коби. К своей записи она добавила хештег #GirlDad («Девичий Папа»), который мгновенно стал вирусным. Тысячи отцов стали делиться уже собственными фото со своими дочками.

Хотя нам в AdMe.ru и грустно, что флешмоб #GirlDad начался по такой трагичной причине, но участники этой акции вызывают только самые светлые чувства. Убедитесь сами.

«Всегда и навечно. Девичий папа»

«Спасибо за все, Эль. Мне нравится быть твоим отцом»

«Формально она моя приемная дочь, но она моя девочка. Когда я женился на ее маме, она не могла сдержать слез, поэтому мне пришлось остановить церемонию и убедиться, что с ней все в порядке. Она сказала: „Я в порядке, папа. Это слезы счастья“»

«Папочка, давай потанцуем, но я хочу быть выше». — «Ни слова больше»

«Моя маленькая копия»

«Горжусь, что я их папа»

«Самое ценное сокровище»

«Всегда вместе»

«Отдыхаем сегодня с моими девочками»

«Моего папы нет в твиттере, но он попросил меня опубликовать это фото»

«Я стал папой дочки не так давно, но уже знаю, что это главное событие в моей жизни»

«Мои малышки»

«Ее первый день в школе. Она начала нервничать, и я сказал: „У тебя все получится“. „Я знаю“, — ответила дочка»

«Смотрим баскетбольный матч вместе»

«Какое счастье — быть ее папой!»

«Сейчас она уже взрослая, но для меня всегда останется вот такой маленькой девочкой»

«Долгое время я мечтал о сыне... Но я ошибался. Быть папой девочек куда ответственное и лучше»

«Я тоже #ДевичийПапа»

«Первое фото моей дочки. Скоро мы встретимся»

Коби Брайант с женой и дочками