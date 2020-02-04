Гордые папы показали фото со своими дочурками. И их снимки способны растрогать даже циников
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Жена недавно погибшего в авиакатастрофе Коби Брайанта написала трогательный пост в инстаграме. Она вспомнила о любимом как о чутком отце, который радовался тому, что у него четыре прекрасные дочки. «Я бы завел еще пять дочек, если бы мог. Я девичий папа», — процитировала женщина Коби. К своей записи она добавила хештег #GirlDad («Девичий Папа»), который мгновенно стал вирусным. Тысячи отцов стали делиться уже собственными фото со своими дочками.
Хотя нам в AdMe.ru и грустно, что флешмоб #GirlDad начался по такой трагичной причине, но участники этой акции вызывают только самые светлые чувства. Убедитесь сами.
«Всегда и навечно. Девичий папа»
«Спасибо за все, Эль. Мне нравится быть твоим отцом»
«Формально она моя приемная дочь, но она моя девочка. Когда я женился на ее маме, она не могла сдержать слез, поэтому мне пришлось остановить церемонию и убедиться, что с ней все в порядке. Она сказала: „Я в порядке, папа. Это слезы счастья“»
«Папочка, давай потанцуем, но я хочу быть выше». — «Ни слова больше»
«Моя маленькая копия»
«Горжусь, что я их папа»
«Самое ценное сокровище»
«Всегда вместе»
«Отдыхаем сегодня с моими девочками»
«Моего папы нет в твиттере, но он попросил меня опубликовать это фото»
«Я стал папой дочки не так давно, но уже знаю, что это главное событие в моей жизни»
«Мои малышки»
«Ее первый день в школе. Она начала нервничать, и я сказал: „У тебя все получится“. „Я знаю“, — ответила дочка»
«Смотрим баскетбольный матч вместе»
«Какое счастье — быть ее папой!»
«Сейчас она уже взрослая, но для меня всегда останется вот такой маленькой девочкой»
«Долгое время я мечтал о сыне... Но я ошибался. Быть папой девочек куда ответственное и лучше»
«Я тоже #ДевичийПапа»
«Первое фото моей дочки. Скоро мы встретимся»
Коби Брайант с женой и дочками
Среди наших читателей есть папы девочек? Продолжите этот флешмоб своими фото?