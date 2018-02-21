Гениальный розыгрыш мужа заставил жену всерьез думать, что она умерла

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Сара, взрослая женщина и мать 3-летнего мальчика, на полном серьезе начала думать, что она — призрак. Еще бы, ведь несколько попыток сфотографироваться для нее закончились полным провалом: девушки просто не оказывалось на снимках, словно она невидимая. Выяснилось, что происходящее — дело рук супруга Сары.

О том, как мужу удалось заставить жену паниковать и верить в то, что она мертва, AdMe.ru решил рассказать вам сегодня.

Автором розыгрыша оказался пользователь сервиса Imgur MysteryGuitarM, во всех подробностях описавший, как ему удалось поставить свое пугающее представление. Для начала он пришел к жене в забавной рождественской пижаме и попросил ее сделать несколько фото на Polaroid. Ни о чем не подозревающая женщина взяла лежавшую неподалеку кассету, вставила ее в фотоаппарат и пару раз нажала на затвор.

Фотографии вышли немного кривоватыми, но в целом совершенно обычными. Тогда обманщик предложил супруге сделать милое фото «нос к носу». Девушка согласилась, однако результат поверг ее в шок: на проявленном снимке ее не оказалось.

Девушка слегка насторожилась, но настоящее разочарование было еще впереди. Муж как ни в чем не бывало обвинил в происшествии случайность и предложил сделать еще один снимок. Но на нем девушки снова не было.

Как и на следующем фото.

Вот тут-то женщина и начала по-настоящему паниковать. «Мне это снится? Я призрак? Я вампир?» — ее мозг генерировал самые неожиданные причины происходящего. Взяв себя в руки, перепуганная женщина попыталась рассмотреть фотоаппарат. «Нет, Сара, здесь нет функции „удалить свою жену с фото“», — посмеялся супруг. В отчаянии Сара попыталась сделать селфи, однако вместо него получила засвеченную старую фотографию.

Тогда девушка попробовала сфотографировать своего мужа. На этот раз фото вышло отличным — четким и ярким.

Когда паника Сары достигла максимальной мощности, ее супруг все-таки решил признаться в розыгрыше. Оказалось, что все полученные в этот день фотографии он заготовил заранее. Для этого мужчина попросил сделать несколько снимков своего 3-летнего сына.

Когда фотографии проявились, шутник вставил их обратно в кассету, предварительно испортив клапан, через который к карточкам подается проявляющая паста. Это было нужно для того, чтобы не испортить готовые фото новой попыткой проявить их. Супруг Сары также снял все карточки на телефон, чтобы выучить позы, в которых он должен появляться перед объективом.

Здесь дело оставалось за малым — позировать перед фотоаппаратом и не смеяться. В итоге розыгрыш удался. «Моя жена, взрослая женщина, думала, что она мертва, около 5 секунд», — рассказал автор розыгрыша.

Невозможно даже представить, как бы мы повели себя в подобной ситуации и какие эмоции бы испытали. Признавайтесь, а вас удавалось кому-нибудь разыграть? Если да, то как вы на это отреагировали?