Фотографии собак действуют лучше любых антидепрессантов. И вот 20 тому доказательств

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Если вы искали средство, способное избавить от хандры и вернуть позитивный настрой, то эта подборка именно то, что нужно. Даже самый хмурый человек не устоит перед капризным, но таким очаровательным щенком, и совершенно точно вы не сможете сдержать улыбку при виде двух пристальных взглядов, направленных на мячик в руках хозяина.

AdMe.ru знает, что время от времени всем нам нужна подзарядка, а животные — неисчерпаемый источник хорошего настроения.

1. Ее зовут Сэмми, и она очень любит этот мяч

2. «Ни звука! Кажется, там белка»

3. «Дал своей собаке команду „сидеть“, но не ожидал, что она выполнит ее так»

4. «Моя собака гуляла во дворе, а потом куда-то пропала. Мне понадобилась минута, чтобы найти ее»

5. «Мой пес со своей любимой игрушкой»

6. «В распоряжении собаки целая ферма, и она может сидеть где угодно, но ее любимое место — кошка»

7. Хаски умеют нарушать законы физики

8. Кто-то нашел нового друга

9. Когда ты маленький и очень капризный

10. Прекрасное место для отдыха

11. «Моя собака всегда приносит мне обувь, когда я прихожу домой»

12. Похоже, это гибрид собаки и летучей мыши

13. Кажется, он не чувствует себя виноватым

14. «Так они смотрят на меня, когда видят в моей руке мячик»

15. «Давай купим все?»

16. До и после игры в древесном угле

17. «10 секунд спустя после того, как я сказал им, что нельзя заходить в воду»

18. «Вчера вечером я обнаружил своего щенка спящим в миске»

19. «Ребенок моей сестры»

20. «Мой щенок сегодня нашел новых друзей в парке»

Удалось ли этим четвероногим поднять вам настроение?