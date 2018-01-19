Фотограф отказалась от обычных снимков беременных и превратила будущих мам в героинь Disney
Беременность — это по-настоящему магическое время в жизни женщины. Для того чтобы передать всю трогательность и невероятность этих 9 месяцев, нужны такие же сказочные фотографии. Это хорошо понимает бразильский фотограф Ванесса Фирме (Vanessa Firme). Она отказалась от банальных снимков и предложила будущим мамам почувствовать себя принцессами.
Нам в AdMe.ru очень понравились снимки Ванессы, и мы выбрали для вас лучшие из них.
Золушка
Русалочка
Жасмин
Белоснежка
Белль
Некоторые будущие мамы предпочитают образы супергероинь, а не принцесс Disney
Вик и Мари — пара фотографов, которые тоже однажды решили перенести беременных женщин в сказку
Конечно, самое прекрасное на этих снимках — не платья диснеевских принцесс, изысканные украшения и удачные композиции кадров от мастеров своего дела, а счастливые лица женщин, которые вот-вот будут готовиться к новой фотосессии — теперь уже со своими малышами.
Фото на превью Vanessa Firme, Vanessa Firme