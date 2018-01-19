Фотограф отказалась от обычных снимков беременных и превратила будущих мам в героинь Disney

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Беременность — это по-настоящему магическое время в жизни женщины. Для того чтобы передать всю трогательность и невероятность этих 9 месяцев, нужны такие же сказочные фотографии. Это хорошо понимает бразильский фотограф Ванесса Фирме (Vanessa Firme). Она отказалась от банальных снимков и предложила будущим мамам почувствовать себя принцессами.

Нам в AdMe.ru очень понравились снимки Ванессы, и мы выбрали для вас лучшие из них.