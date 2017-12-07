Фотограф из Израиля ежедневно рассказывает необычные истории из жизни своих годовалых сыновей

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Что может получиться, если твой папа гений? Или немного сумасшедший? Или немного сумасшедший гений? Может получиться забавный фотопроект, наглядно демонстрирующий, что человек с фантазией может превратить отцовство в развлекательное шоу с участием всех членов семьи.

Израильский фотограф Гай Вайнер и его жена делают ежедневные наброски о своей жизни с годовалыми близнецами Бараком и Яналем, щедро приправляя их фотошопом.

И мы в AdMe.ru тоже считаем, что дети могут стать не только большим испытанием, но и неиссякаемым источником вдохновения.

Наслаждаемся!