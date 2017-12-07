Фотограф из Израиля ежедневно рассказывает необычные истории из жизни своих годовалых сыновей
Что может получиться, если твой папа гений? Или немного сумасшедший? Или немного сумасшедший гений? Может получиться забавный фотопроект, наглядно демонстрирующий, что человек с фантазией может превратить отцовство в развлекательное шоу с участием всех членов семьи.
Израильский фотограф Гай Вайнер и его жена делают ежедневные наброски о своей жизни с годовалыми близнецами Бараком и Яналем, щедро приправляя их фотошопом.
И мы в AdMe.ru тоже считаем, что дети могут стать не только большим испытанием, но и неиссякаемым источником вдохновения.
Наслаждаемся!
Когда не удалось найти няню на вечер
Когда папа решил научить сыновей нескольким борцовским приемам
Первое правило бойцовского клуба — никогда не говори о бойцовском клубе
Серые будни в доме Вайнеров
Когда мама с папой немного перестарались
Когда у тебя дети немного русские и им всегда жарко
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Мам, ну кто так сдает карты?!
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Шутки шутками, а жестокая реальность воспитания близнецов выглядит так
А как вам такие идеи для семейной фотосессии?
Фото на превью guy.viner.1/facebook