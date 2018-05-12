Фото Кейт Миддлтон спустя 7 часов после родов сподвигло молодых мам показать, как на самом деле выглядят эти «несколько часов спустя»

В конце апреля герцог и герцогиня Кембриджские представили миру своего новорожденного ребенка, принца Луи Артура Чарльза. Это произошло спустя всего 7 часов после родов. В тот момент поводом для бурных обсуждений стало не только появление на свет нового наследника британской королевской семьи. Внешний вид Кейт Миддлтон поразил всех. Ухоженная, сияющая, в элегантном платье, на каблуках и при макияже, герцогиня выглядела так, что казалось, все рассказы о трудностях, с которыми приходится столкнуться женщине при родах, — просто миф. За считаные часы по интернету разошлось множество мемов, посвященных этой теме.

AdMe.ru нашел в соцсетях наглядные примеры, где пользователи показывают различия между реальностью и ожиданием того, как выглядят женщины спустя непродолжительное время после рождения детей. Взгляните и вы, может быть, какие-то ситуации покажутся вам знакомыми, а другие действительно удивят.

Так выглядела Кейт Миддлтон спустя несколько часов после рождения сына. Некоторые интернет-пользователи посчитали, что звание «Чудо-женщины» должно принадлежать именно герцогине

1. Среднестатистические женщины сразу после родов обычно не прибегают к услугам парикмахера

2. Да и стилист тоже не понадобится. Больничная рубашка или халат — зачастую традиционные предметы гардероба

3. Хотя кому-то во время родов даже удается сохранить макияж в «первозданном» виде

4. После такой многочасовой работы аппетит у некоторых пробуждается не на шутку

5. Другие просто молча наслаждаются моментом

6. Третьим нужно время, чтобы осознать происходящее

7. А кому-то — чтобы просто прийти в себя

8. Все-таки самое искреннее желание через несколько часов после рождения ребенка — поспать и отдохнуть

9. Ведь роды могут выматывать настолько, что иногда даже трудно встать на ноги

10. Поэтому лучше сразу начать набираться сил

11. И привыкать к новой роли

12. Несмотря ни на что, для многих женщин первые часы после рождения ребенка — это особое состояние радости и счастья

13. Каждая мама при этом — героиня

14. И как минимум настоящая королева

Мнение общественности разделилось. Одни восхищаются внешним видом герцогини Кембриджской после родов и ставят ее в пример. Другие говорят, что не стоит вводить людей в заблуждение, ведь выглядеть так потрясающе в подобные моменты под силу только небожителям. Вот почему мир должен знать, что в действительности может ждать женщину в первые часы после рождения ребенка.

А как вы относитесь к таким интернет-трендам?

Фото на превью Ian Jones / eastnews.ru, maripiresv / instagram

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