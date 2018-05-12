Фото Кейт Миддлтон спустя 7 часов после родов сподвигло молодых мам показать, как на самом деле выглядят эти «несколько часов спустя»

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В конце апреля герцог и герцогиня Кембриджские представили миру своего новорожденного ребенка, принца Луи Артура Чарльза. Это произошло спустя всего 7 часов после родов. В тот момент поводом для бурных обсуждений стало не только появление на свет нового наследника британской королевской семьи. Внешний вид Кейт Миддлтон поразил всех. Ухоженная, сияющая, в элегантном платье, на каблуках и при макияже, герцогиня выглядела так, что казалось, все рассказы о трудностях, с которыми приходится столкнуться женщине при родах, — просто миф. За считаные часы по интернету разошлось множество мемов, посвященных этой теме.

AdMe.ru нашел в соцсетях наглядные примеры, где пользователи показывают различия между реальностью и ожиданием того, как выглядят женщины спустя непродолжительное время после рождения детей. Взгляните и вы, может быть, какие-то ситуации покажутся вам знакомыми, а другие действительно удивят.

Так выглядела Кейт Миддлтон спустя несколько часов после рождения сына. Некоторые интернет-пользователи посчитали, что звание «Чудо-женщины» должно принадлежать именно герцогине

1. Среднестатистические женщины сразу после родов обычно не прибегают к услугам парикмахера

2. Да и стилист тоже не понадобится. Больничная рубашка или халат — зачастую традиционные предметы гардероба

3. Хотя кому-то во время родов даже удается сохранить макияж в «первозданном» виде

4. После такой многочасовой работы аппетит у некоторых пробуждается не на шутку

Here you go @janegarvey1 - me and Kate 7 hours post-natal.... I'm the one on the right, in case you're wondering.... @BBCWomansHour pic.twitter.com/6yf3H5a2T1 — Nina Warhurst (@NinaWarhurst) April 24, 2018

5. Другие просто молча наслаждаются моментом

6. Третьим нужно время, чтобы осознать происходящее

7. А кому-то — чтобы просто прийти в себя

Kate Middleton 7 hours after giving birth Vs Me seven hours after giving birth 😂



I mean, I know she had help to look that good but I would’ve needed a mortician that specialises in putting make up on corpses and industrial quantities of sanitary wear #KateMiddleton pic.twitter.com/UHjK85gYLm — Rachel Williams (@MrsRJWill) April 24, 2018

8. Все-таки самое искреннее желание через несколько часов после рождения ребенка — поспать и отдохнуть

9. Ведь роды могут выматывать настолько, что иногда даже трудно встать на ноги

10. Поэтому лучше сразу начать набираться сил

Here you go @janegarvey1 and @BBCWomansHour here’s my hilarious comparison! I looked bloated and dreadful after 3 days of induced labour ending with an emergency C-section! pic.twitter.com/XXs0bQH5PO — Sophie Killingley (@PrettySophieK) April 24, 2018

11. И привыкать к новой роли

12. Несмотря ни на что, для многих женщин первые часы после рождения ребенка — это особое состояние радости и счастья

13. Каждая мама при этом — героиня

14. И как минимум настоящая королева