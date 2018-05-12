Фото Кейт Миддлтон спустя 7 часов после родов сподвигло молодых мам показать, как на самом деле выглядят эти «несколько часов спустя»
В конце апреля герцог и герцогиня Кембриджские представили миру своего новорожденного ребенка, принца Луи Артура Чарльза. Это произошло спустя всего 7 часов после родов. В тот момент поводом для бурных обсуждений стало не только появление на свет нового наследника британской королевской семьи. Внешний вид Кейт Миддлтон поразил всех. Ухоженная, сияющая, в элегантном платье, на каблуках и при макияже, герцогиня выглядела так, что казалось, все рассказы о трудностях, с которыми приходится столкнуться женщине при родах, — просто миф. За считаные часы по интернету разошлось множество мемов, посвященных этой теме.
AdMe.ru нашел в соцсетях наглядные примеры, где пользователи показывают различия между реальностью и ожиданием того, как выглядят женщины спустя непродолжительное время после рождения детей. Взгляните и вы, может быть, какие-то ситуации покажутся вам знакомыми, а другие действительно удивят.
Так выглядела Кейт Миддлтон спустя несколько часов после рождения сына. Некоторые интернет-пользователи посчитали, что звание «Чудо-женщины» должно принадлежать именно герцогине
1. Среднестатистические женщины сразу после родов обычно не прибегают к услугам парикмахера
2. Да и стилист тоже не понадобится. Больничная рубашка или халат — зачастую традиционные предметы гардероба
3. Хотя кому-то во время родов даже удается сохранить макияж в «первозданном» виде
4. После такой многочасовой работы аппетит у некоторых пробуждается не на шутку
Here you go @janegarvey1 - me and Kate 7 hours post-natal.... I'm the one on the right, in case you're wondering.... @BBCWomansHour pic.twitter.com/6yf3H5a2T1— Nina Warhurst (@NinaWarhurst) April 24, 2018
5. Другие просто молча наслаждаются моментом
6. Третьим нужно время, чтобы осознать происходящее
7. А кому-то — чтобы просто прийти в себя
Kate Middleton 7 hours after giving birth Vs Me seven hours after giving birth 😂— Rachel Williams (@MrsRJWill) April 24, 2018
I mean, I know she had help to look that good but I would’ve needed a mortician that specialises in putting make up on corpses and industrial quantities of sanitary wear #KateMiddleton pic.twitter.com/UHjK85gYLm
8. Все-таки самое искреннее желание через несколько часов после рождения ребенка — поспать и отдохнуть
9. Ведь роды могут выматывать настолько, что иногда даже трудно встать на ноги
10. Поэтому лучше сразу начать набираться сил
Here you go @janegarvey1 and @BBCWomansHour here’s my hilarious comparison! I looked bloated and dreadful after 3 days of induced labour ending with an emergency C-section! pic.twitter.com/XXs0bQH5PO— Sophie Killingley (@PrettySophieK) April 24, 2018
11. И привыкать к новой роли
12. Несмотря ни на что, для многих женщин первые часы после рождения ребенка — это особое состояние радости и счастья
13. Каждая мама при этом — героиня
14. И как минимум настоящая королева
Мнение общественности разделилось. Одни восхищаются внешним видом герцогини Кембриджской после родов и ставят ее в пример. Другие говорят, что не стоит вводить людей в заблуждение, ведь выглядеть так потрясающе в подобные моменты под силу только небожителям. Вот почему мир должен знать, что в действительности может ждать женщину в первые часы после рождения ребенка.
А как вы относитесь к таким интернет-трендам?
Фото на превью Ian Jones / eastnews.ru, maripiresv / instagram