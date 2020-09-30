Фермеры рассказали о случаях, когда их животные удивили всех своими поступками
Помните мультфильм «Тайная жизнь домашних животных», в котором питомцы находили себе развлечение, пока их хозяева были на работе? Оказывается, наши хвостатые друзья и в самом деле совсем не скучают, пока они одни-одинешеньки. Так, кто-то научился отпирать сложный засов загона и сбегать к соседям, чтобы искупаться в их бассейне. Кто-то умеет надевать на себя соломенную шляпу и прохлаждаться в жаркий день. А кто-то в 3 часа ночи включает на YouTube паранормальное видео, доводя до ужаса своего владельца.
Недавно пользователи интернета, являющиеся фермерами, поделились историями, когда их животные удивили своими выходками. AdMe.ru выбрал 18 наиболее впечатляющих случаев. А в конце статьи в качестве бонуса мы покажем гифку с очень умным ослом.
- У моего соседа была лама, которая всегда убегала к другим соседям, через дорогу, и проводила там время. Она даже знала, как перейти улицу. И вот однажды благодаря этому умению был спасен тот сосед — владелец ламы. Старик потерял сознание, оказался на полу, лама побежала к другому соседу и повела его к своему хозяину. © illogicalfuturity / Reddit
- Я развожу свиней. У нас есть бочки высотой 120 см, заполненные водой. К бочкам снизу приделаны краны — они наполняют емкость, из которых свиньи пьют. Так вот, однажды я пришел и увидел, как в одной из бочек плавал поросенок. Понятия не имею, как он туда попал. © JakeXBH / Reddit
- Мои родители живут в сельской местности. Небольшая ферма отделена длинным забором. Так вот, мои родители 4 раза видели, как наш кот катается на овце. Кот живет в доме. Когда ему удавалось сбежать, он отправлялся кататься на овце. Причем кот довольно внушительных размеров. Представьте такую картину: 6 овец расслабленно едят траву, и верхом на одной из них сидит наш кот. © paperconservation101 / Reddit
- В Центральной Африке на ферме моей бабушки лошадь наелась марулы*, и потом мы нашли ее застрявшей на баобабе. © the_slav_man_2_0 / Reddit
* Марула — фрукт родом из Африки. Когда фрукты падают с дерева, они ферментируются и вызывают опьянение у животных, решивших их съесть.
- У меня есть козы. И больше всего я офигел, когда они полностью вывели из строя очень дорогой трактор. Дело в том, что козлы любят грызть провода. Но провода в этом тракторе были спрятаны. Поэтому я и не думал, что козы могут причинить хоть какой-то ущерб этой технике.
В общем, они кое-как буквально заползли под трактор и встали под ним на задние лапы, чтобы дотянуться до одного-единственного незащищенного провода. И перегрызли его. Я поражен, ведь найти этот провод и добраться до него стоит немалых усилий. Этот провод не был так просто доступен. Животным пришлось пролезать через множество других частей, чтобы добраться до провода. Но они это сделали.
Мы в течение нескольких дней не могли понять, почему трактор не заводится. Кстати, козы паслись свободно, они могли пойти куда угодно и съесть все, что они любят. Но нет, они пошли туда, чтобы перегрызть этот гребаный провод. Больше они свободно не пасутся. © CheesyComestibles / Reddit
- У меня был конь, который мог развязывать узлы на веревке. Однажды, когда я его кормил, он развязал мне шнурки на ботинках. Еще он все время развязывал веревку, чтобы убежать из загона (ему просто нравилась трава в соседнем дворе). В итоге мы поставили на ворота замок. © BlueSkiesAboveMe / Reddit
- Однажды я увидел лошадь, которая лежала на земле. Я тут же решил, что она умерла, и уже хотел позвать моих друзей, чтобы они пришли и помогли мне убрать тушу животного, но она внезапно встала и ушла. В тот день я узнал, что лошади могут спать лежа. © RealatorJoel / Reddit
- Мои дядя и тетя разводили лошадей, я тогда была еще маленькой. Одна лошадь научилась как-то выходить из загона и стала забредать на соседскую территорию и прохлаждаться в их большом надувном бассейне. Она сидела там до тех пор, пока за ней не приходили тетя или дядя. Причем несколько раз лошадь залезала в бассейн даже тогда, когда там купалась соседка с внуками.
В конце концов они установили камеру безопасности и только тогда выяснили, как лошади удавалось сбегать из загона. Она перебрасывала ноги через верхнюю калитку и свешивала одну вниз, пока не добиралась до щеколды, а потом пыталась ее вытащить.
Затем она подходила к двери в боковой части сарая и мордой отодвигала запирающую защелку. Она протискивалась, а подпружиненная дверь сама за ней закрывалась. После этого она могла свободно бродить, хотя никогда никуда не ходила, кроме как к соседям. © CappuccinoBoy / Reddit
- Как-то раз я чинил сломанную дверь сарая (бараны постарались). Я повернулся назад за шурупами, но наткнулся на козла. Это проклятая тварь жевала остатки картонной коробки: козел съел все шурупы для гипсокартона, которые я взял с собой.
К слову, шурупы потом вышли естественным способом без каких-либо проблем, а этот чертов козел прожил еще 10 лет. © Wavokah / Reddit
- Я вырос на ферме, так что я знаю, что петухи те еще забияки — частенько они преследовали нас и нападали. Но однажды я вернулся из школы и увидел, как мама сидит на улице, а у нее на коленях сидит петух. Она гладила его, словно кошку. Они до сих пор так делают. © ArcticFright / Reddit
- Мой кот однажды включил на моем компьютере паранормальное видео на YouTube. В 3 часа ночи. Почти на всю громкость. А ведь когда уходил, YouTube не был запущен, да и компьютер был в спящем режиме. Когда я зашел, кот просто сидел на столе и смотрел. © aldywaani / Reddit
Бонус: кто-то еще сомневается в умственных способностях домашних животных?
А ваши животные когда-нибудь вас удивляли?