Фермеры рассказали о случаях, когда их животные удивили всех своими поступками

Помните мультфильм «Тайная жизнь домашних животных», в котором питомцы находили себе развлечение, пока их хозяева были на работе? Оказывается, наши хвостатые друзья и в самом деле совсем не скучают, пока они одни-одинешеньки. Так, кто-то научился отпирать сложный засов загона и сбегать к соседям, чтобы искупаться в их бассейне. Кто-то умеет надевать на себя соломенную шляпу и прохлаждаться в жаркий день. А кто-то в 3 часа ночи включает на YouTube паранормальное видео, доводя до ужаса своего владельца.