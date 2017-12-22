20 умилительных снимков, на которых сон оказался сильнее

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Дети могут уснуть в любом месте и в любой позе, так как они смотрят на вещи с совершенно иной точки зрения, не боясь чужого мнения и осуждений в свой адрес. AdMe.ru собрал 20 фотографий малышей, которые уснули в самых неожиданных местах. А в каких необычных местах засыпали ваши дети?

Сладкий сон на чемодане

Решил вздремнуть, пока мама выбирала обувь

Кататься на санках — утомительное дело, скажу я вам

Спи голова, спи ухо. А вы, ножки, не спите

Заснула после велосипедной аварии

Сладкий сон после еды

Он не выдержал длительного похода за продуктами и прилег на мешок с кормом для собак

Правила придуманы, чтобы их нарушать

После тяжелой работы в саду

Сделал дело — спи смело

Кровать — это слишком банально для меня

Спать ночью — для слабаков. Спи днем — будь мужиком!

Как далеко до дома... Пожалуй, прилягу здесь

Вот играешь, играешь каждый день, а отдохнуть и некогда

Я так люблю спать, что, даже когда я сплю, мне снится, что я сплю

Пожалуй вздремну, пока родители ищут вторую кроссовку

Папина обувь очень усыпляет

Танцы — это не мое

Главная утренняя дилемма: позавтракать или поспать еще 10 минут?