20 умилительных снимков, на которых сон оказался сильнее
Дети могут уснуть в любом месте и в любой позе, так как они смотрят на вещи с совершенно иной точки зрения, не боясь чужого мнения и осуждений в свой адрес.
AdMe.ru собрал 20 фотографий малышей, которые уснули в самых неожиданных местах. А в каких необычных местах засыпали ваши дети?
Сладкий сон на чемодане
Решил вздремнуть, пока мама выбирала обувь
Кататься на санках — утомительное дело, скажу я вам
Спи голова, спи ухо. А вы, ножки, не спите
Заснула после велосипедной аварии
Сладкий сон после еды
Он не выдержал длительного похода за продуктами и прилег на мешок с кормом для собак
Правила придуманы, чтобы их нарушать
После тяжелой работы в саду
Сделал дело — спи смело
Кровать — это слишком банально для меня
Спать ночью — для слабаков. Спи днем — будь мужиком!
Как далеко до дома... Пожалуй, прилягу здесь
Вот играешь, играешь каждый день, а отдохнуть и некогда
Я так люблю спать, что, даже когда я сплю, мне снится, что я сплю
Пожалуй вздремну, пока родители ищут вторую кроссовку
Папина обувь очень усыпляет
Танцы — это не мое
Главная утренняя дилемма: позавтракать или поспать еще 10 минут?
Детям и правда удобно везде