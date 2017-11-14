Эти люди разбивают вдребезги стереотипы о том, как должна выглядеть идеальная пара

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Идеальная пара — это когда два человека по-настоящему любят друг друга всем сердцем. И все. Нет никаких больше параметров, только этот. Но мы почему-то до сих пор удивляемся, когда видим влюбленных разного роста, веса, национальности и т. д. AdMe.ru нашел 9 доказательств, что любовь не знает каких-то стандартов, если уж два сердца нашли друг друга, то им плевать на мнение окружающих.

Семейство Фернандес да Силва

Джолисон Фернандес да Силва — самый высокий парень в Бразилии и 3-й в мире — 2,33 см. Гиннессовский рекордсмен в детстве натерпелся от сверстников, он даже несколько лет не выходил из дома. Но это все в прошлом, теперь он не только не боится выходить из дома, но и живет полноценной жизнью. В 2015 году Джолисон женился на Эвен Медейрос, которая младше его на 7 лет и ниже на 156 см.

Антон Крафт и Чайна Белл

54-летний датчанин — мировой рекордсмен по пауэрлифтингу. Мужчина с ростом всего 125 см выжимает вес от груди в 4 раза больше собственного. Но это еще не самый интересный факт из его биографии. Уже несколько лет избранницей Антона является темнокожая красотка из Флориды Чайна Белл, которая родилась мужчиной. Вот уж когда права поговорка о том, что противоположности притягиваются.

Дэвид Сикорски со своей супругой шаурмой

У писателя из Сан-Франциско однажды лопнуло терпение, Дэвид больше не мог смотреть на то, как каждый день в его ленте появляются новые романтичные фотографии его друзей. У кого-то свадьба, у кого-то свидание, у кого-то счастливые младенцы на руках, а Дэвид Сикорски решил показать, что происходит в его личной жизни. Он пошел в любимую забегаловку, купил там обожаемое им буррито и заказал с ним фотосессию в стиле Love Story, чем позабавил весь интернет в 2015 году.

Верн Тройер и Женевьев Галлен

Верна Тройера мы все знаем как Мини-я из «Остина Пауэрса» и гринготского гоблина из «Гарри Поттера». Несмотря на свой маленький рост — всего 80 см, Верн всегда пользовался популярностью у девушек с модельной внешностью. Долгое время Тройер встречался с красоткой Женевьев Галлен, на которой женился в феврале 2004 года. Справедливости ради отметим, что брак был аннулирован на следующий же день, но все же эта пара заслуживает места в нашем списке необычных влюбленных.

Виктор Хьюго и Габриелла Перальта

Самая татуированная пара в мире помимо бесчисленных росписей на двоих имеет аж 77 модификаций тела, среди которых 50 пирсингов, вставные зубы, кольца, шрамы и т. д. Виктор и Габриелла счастливы в браке уже более 15 лет, у них свой тату-салон, где они вместе и работают.

Прекрасное Создание вышла замуж сама за себя

Знакомьтесь, это Бьютифул Экзистенс. До 42 лет американку, мать-одиночку, воспитывающую двух сыновей, звали Дезире Лонгабо, и она была не очень счастлива в личной жизни. Но однажды она поняла, что прежде чем строить отношения с кем-либо, каждый человек должен жениться сам на себе. Она официально сменила имя и организовала свадебную церемонию в Париже под Эйфелевой башней.

Элисани да Крус Сильва и Франчинальдо да Силва Карвальо

А у нас снова Бразилия и снова самый высокий человек. На этот раз это девушка по имени Элисани да Крус Сильва, мировая рекордсменка с ростом 206 см. Казалось бы логично, если бы ее избранником стал Джолисон Фернандес, о котором мы рассказывали в начале статьи, но у судьбы другие планы. Элисани уже несколько лет счастлива со своим избранником Франчинальдо, который ниже ее на 43 см. Пару не смущает разница в росте, они счастливы и абсолютно не комплексуют по этому поводу.

Глория Шури Нава и Али Лори

Эта пара в инстаграме навела много шуму. Где это видано, чтобы красавец с телом греческого бога встречался с толстушкой, да еще и в очках? Хейтеры отказывались верить в такую любовь, но свадебные снимки не оставили выбора. Глория и Али выглядят очень счастливыми, и, как видно, разница в образе жизни не помеха для большой любви.

Самая маленькая пара в мире — Пауло и Катюша

А это, пожалуй, самая обычная пара из двух необычных людей. Пауло Габриэль да Силва Баррос и Катюша Хошино словно созданы природой друг для друга — они примерно одинакового роста — 89 см. Пара познакомилась в сети несколько лет назад и в 2016 году узаконила свои отношения. Медовый месяц молодожены провели в Лондоне, где забрали свой сертификат Книги рекордов Гиннесса, подтверждающий, что они самая низкорослая пара в мире.