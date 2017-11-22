25 фотографий, которые доказывают, что настоящая любовь живет вечно

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Любовь — это самое крепкое чувство на земле, которое есть у всех нас. Благодаря «химии» между мужчиной и женщиной свершались открытия, заканчивались войны, люди излечивались от самых страшных болезней. Великие поэты посвящали отношениям свои лучшие стихи. Супружеская пара из Индии пробыла в браке 90 лет, подарив друг другу почти вечность. Мы в AdMe.ru собрали для вас невероятные примеры того, что любовь — это особая привилегия, которой нас наградила природа.

«Дедушка сделал сюрприз моей бабушке на их 57-ю годовщину свадьбы. Он пришел к ней в госпиталь в смокинге с ее любимыми цветами»

«Супруга моего дяди в хосписе. Они женаты уже 67 лет. Он целыми днями проводит время вместе с ней. Вот так они дремали вместе. Истинная любовь в лучшем виде»

Наверное, именно так и выглядит счастливая старость рядом с самым любимым человеком

«Моему дедушке 93 года, а он до сих пор каждую неделю зовет мою бабушку на свидание»

Муж и жена встретились после 8-месячной разлуки. Из-за медицинских реформ их не смогли поместить в один дом престарелых. От их эмоций сжимается сердце

Они встретились в 13 лет, поженились в 18. Сегодня их 50-я годовщина свадьбы

Инсульт и деменция не смогли разрушить брак продолжительностью 60 лет

«Когда-то давно моя мама продала обручальное кольцо, чтобы купить нам еды и оплатить счета. Сегодня отец сделал ей сюрприз»

Кажется, что они вместе целую вечность. Но они до сих пор держат друг друга за руки

70-летний жених и его 67-летняя невеста

Вместе с 1945 года. Эта пара выглядит так же круто, как и современные влюбленные в одинаковых футболках. А может быть, и лучше!

Настоящая любовь никогда не умрет

Этим двоим уже давно за 90, но они все еще обожают проводить время в обществе друг друга

Он пел ей песни перед сном. Каждую ночь, пока она находилась в больнице. 70 лет искренней любви

«Каждый раз, когда по радио звучит песня о любви, мой дедушка посвящает ее самой любимой женщине сердца — моей бабушке»

Просто трогательное фото, напоминающее нам, что иногда память — лучшее проявление любви

Они поженились спустя 8 месяцев после знакомства. Недавно эта пара отметила 40-ю годовщину свадьбы

«Сегодня у них юбилей — 75 лет вместе. И, кажется, моя бабушка все еще флиртует с моим дедушкой»

«Моя мама выздоравливает после тяжелой болезни. Папа купил ей новое обручальное кольцо и сделал предложение еще раз»

«На годовщину моя бабушка надела свое старое свадебное платье, в котором она выходила замуж за моего дедушку 60 лет назад. Они восхитительны»

Муж этой женщины умер, но она все еще обедает с ним каждый день

«Мои родители только что отметили свой юбилей. Вот так выглядят отношения после 54 лет брака»

Они выглядят будто влюбленные на первом свидании, но их браку уже 55 лет

«Мои бабушка и дедушка повторили фотосессию, сделанную 40 лет назад»

Они женаты 52 года, и каждый день они подбирают одинаковые наряды

«Моя замечательная бабушка вышла замуж за любимого человека. Она призналась мне, что в этот день она снова почувствовала себя молодой»

А какие самые трогательные моменты случались в вашей жизни? Делитесь в комментариях!