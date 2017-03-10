Эта милая традиция может превратить любого ребенка в звезду мирового футбола

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= Партнерский пост AdMe.ru и Макдоналдс® =

Футбол по-прежнему остается самым популярным видом спорта. Его обожают миллионы людей: по оценке FIFA, в 2001 году в футбол играло около 250 млн человек. А сколько еще болельщиков и просто интересующихся! Футбол — это не только спортивная игра на острие эмоций, но и зрелище, в котором существуют свои традиции. AdMe.ru с нетерпением ждет начала Кубка Конфедераций FIFA 2017 и с удовольствием рассказывает о футбольных традициях и их исторических корнях.

1. Выход на футбольное поле с детьми

Впервые дети вывели на поле своих футбольных кумиров в 1997 году. С тех пор это стало самой милой традицией в футболе. Для многих детишек это награда за спортивные достижения. У каждого ребенка, выходящего на поле, мурашки бегут от затылка до пяток при виде ревущего от эмоций стадиона, атмосферы чемпионата и мыслей о том, что это возможно — стать таким же известным, как Лионель Месси, Криштиану Роналду, Дэвид Бекхэм. В этом году шанс вывести на поле любимого игрока выпадает каждому ребенку от 6 до 10 лет. Как стать участником Эскорта игроков можно узнать на на сайте www.playmcdonalds.ru.

Макдоналдс® — официальный спонсор Чемпионата мира по футболу FIFA™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017 — обладает эксклюзивным правом на проведение программы «На Кубок Конфедераций FIFA 2017 с Макдоналдс ®». В программе примут участие более 350 юных любителей футбола в возрасте от 6 до 10 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи. Около половины из них — воспитанники детских домов, дети из приемных и малообеспеченных многодетных семей. Вторая половина участников будет определена с помощью творческого конкурса «На Кубок Конфедераций FIFA 2017 вместе с Макдоналдс®»! Программы такого рода дают возможность воплотить в жизнь мечту любого ребенка — выйти на поле в главных матчах чемпионатов по футболу, держа за руку мировых футбольных звезд. 14 февраля компания «Макдоналдс®» при участии FIFA и Оргкомитета «Россия-2018» анонсировала старт программы «На Кубок Конфедераций FIFA 2017 вместе с Макдоналдс®». На праздник были приглашены заместитель председателя правительства РФ Виталий Леонтьевич Мутко и президент «Макдоналдс®» в России Хамзат Хамидович Хасбулатов. Но самыми главными и дорогими гостями стали будущие участники Кубка Конфедераций FIFA 2017, которые получили памятные медали из рук известных российских футболистов: Романа Широкова, Алексея Смертина, Дмитрия Сенникова и Евгения Алдонина.

2. Футбольные гимны и кричалки

Существует огромное количество кричалок у каждой команды всех лиг, причем есть кричалки для встречи с конкретным соперником, специальные кричалки, которые поются перед началом матча или в случае выигрыша. Весь футбольный мир знает гимны «You’ll Never Walk Alone» или «Glory Glory Man United», которые поднимают боевой дух футболистов и болельщиков. Сложно сказать, когда появилась каждая кричалка. Так, например, одно из первых свидетельств о кричалке «оле-оле-оле» появилось в 1982 году. После победы «Реал Сосьедад» болельщики стали петь «сampeones, campeones, hobe, hobe, hobe», что буквально означает «чемпионы, чемпионы, мы лучшие». Последние три слова произносились на баскском языке, и кричалка распространилась как «оé, оé, оé».

3. Честная игра (fair play)

Фейр-плей в переводе с английского — «честная игра», основной принцип которой — уважение к сопернику. Например, когда Паоло Ди Канио не стал забивать мяч в пустые ворота после травмы вратаря соперника, он вмиг стал кумиром многиx поклонников футбола. Происхождение понятия связано не со спортом, а скорее с этическими средневековыми понятиями, восходящими к правилам рыцарских поединков. Впервые словосочетание fair play встречается у Шекспира в «Жизни и смерти короля Джона» («The Life and Death of King John»).

4. Полотно Лиги чемпионов

Лига чемпионов — турнир сильнейших футбольных клубов Европы, место сбора лучших из лучших и мечта многих футболистов. Соревнование сопровождает величественный гимн и многолетняя традиция: в центр поля выносят полотно со звездами — символикой турнира — и начинают его трясти.

5. Ритиро (Il Ritiro)

Эта традиция появилась в 1960-е, когда тренер «Интера» Эленио Эррера перед решающими матчами собирал футболистов на тренировочной базе или в каком-нибудь отеле, ограничивая общение с семьями и близкими. Так футболисты концентрировались только на игре и соперниках, собирались с мыслями и не отвлекались ни на что второстепенное.

6. Обмен футболками

Впервые обмен футболками состоялся в 1931 году во время матча между сборными Англии и Франции. В 1970 году две легенды мирового футбола, которые были соперниками на поле, — Пеле и Бобби Мур поддержали эту идею и передали друг другу футболки. У Пеле была еще одна особая традиция: он обязательно дарил футболку тому мальчику, который подавал ему «везучий» мяч. Обмен футболками символизирует дань уважения к мастерству соперника, который вместе с тобой достойно отбегал по полю эти 90 минут. Кстати, болельщики также обмениваются футболками с фанатами другой команды.

7. Выступление зажигательного оркестра

Один из старейших духовых оркестров находится в Университете Нотр-Дам (США). Его выступление можно смело сравнить с шоу в перерыве Супербоула, настолько оно крутое. Оркестр был основан в 1887 году, и с тех пор болельщики приходят смотреть не только на игру, но и на зрелищное представление, которое устраивают музыканты. На своих выступлениях они зажигали под Леди Гага, Фаррелла Уильямса, One Direction и Styx. Оркестру более 100 лет, и его выступления стали крепкой футбольной традицией.

8. Перформансы

Футбольные фанаты оказывают мощную поддержку любимой команде и стараются морально задавить соперника. Для этого болельщики устраивают перформансы, куда входит все — от боя барабанов до файер-шоу. Они эффектно составляют из цветных флажков лозунги, символы команд и растягивают огромные баннеры. Еще одна футбольная традиция — аплодировать в последние 15 минут матча — появилась в 1939 году. В тот год венский клуб «Рапид» в финальном матче чемпионата забил три мяча в последние 15 минут. С тех пор на домашних матчах «Рапида» болельщики ритмично хлопают и не жалеют ладоней для любимой команды.