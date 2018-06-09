Если вы мертвецки устали и ждете выходных, знайте: вы не одиноки

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К концу недели мало кому удается сохранить силы и продуктивность. И если, уходя на работу, вы завидуете своему четвероногому другу, который остается валяться целый день дома, то знайте: наши пушистые любимчики тоже устают. И животные из нашей подборки вас в этом убедят.

AdMe.ru решил поделиться с читателями фотографиями, после которых вы поймете, что жизнь животных не так беззаботна, как может показаться.

1. Городская кошка после одного дня на даче

2. Решил совершить побег. Не рассчитал силы. Уснул

3. Усталость добралась до каждого

4. Когда там выходные-то?

5. Интересно, его способно что-то разбудить?

6. Вы следующие

7. Когда так устал, что можешь уснуть даже в бассейне

8. Или в парке для собак

9. У них нет больше сил выяснять, кто в доме главный

10. Возвращение домой после дня, проведенного на пляже

11. Кажется, собака сдулась

12. Первый день в городе

13. Хотя есть и явные симулянты

14. Всем знакомо это ощущение: невозможно тяжелые веки

15. Пусть за всех нас выспится эта милая коала

А ваш питомец тоже иногда сильно устает или ему можно позавидовать?