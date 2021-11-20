Душещипательная история о том, что у пап с дочками всегда есть глубокая и неразрывная связь
Пожалуй, нет ничего нежнее, чем тесная связь между папой и дочерью. Кому-то из нас все же не посчастливилось испытать такую любовь, ну а другие буквально купались в папиной ласке. Диана Азизова — одна из таких папиных дочек. Папа Дианы рано ушел из жизни, но любовь к нему навсегда осталась у нее в сердце, это чувствуется в каждой строчке ее небольшого рассказа.
Мы в AdMe.ru не могли сдержать слез, читая этот текст. Одни из нас поблагодарили судьбу за то, что их папы рядом с ними, другие со светлой грустью вспомнили своих отцов, которых уже нет.
Однажды мы с папой остались одни. Мама улетела к бабушке аж на две недели, и наконец наступила свобода.
Посуду мыть — не надо!
Переодеваться после улицы — не надо!
Заплетать косичку каждое утро — не надо!
Трогать уличных кошек и собак — можно!
Смотреть футбик с Диего Марадоной в два часа ночи — можно!
Анархия длилась неделю. И тут кончились деньги. До получки три дня. И мы с папой пошли сдавать бутылки.
В киоске, где принимали тару, денег не давали, на вырученное можно было взять что-то из товара. «Выбирай!» — щедро махнул рукой папа.
Считать деньги я уже умела.
— Давай купим девять... или нет, получается, десять бутылок лимонада!
— Ты так пить хочешь, что ли? — засмеялся папа.
— Не-е-е! Ну просто вот кончатся опять денежки, зато будут бутылки, чтобы их сдать!
Папа покраснел.
Потом позеленел.
Потом внезапно утащил меня домой, оставил и через два часа вернулся, нагруженный пакетами с «Тархуном» и «Дюшесом», импортными чипсами, шоколадными вафлями, «Мишками на севере», мороженым и малоинтересной какой-то всякой едой.
Я чавкала под тот самый легендарный «гол столетия» в матче Аргентина — Англия. И только краем уха услышала папино: «Дочь, пока я жив, ты никогда ни в чем не будешь нуждаться».
Перед встречей мамы в аэропорту мы вместе пыхтя убирали дома и заплели мне первую косичку за полмесяца, нечаянно запутав в нее пуговки от платья.
Интеллигентная мама за всю жизнь выругалась только однажды — когда выстригала мои безнадежно застрявшие в пуговицах волосы.
И зажили мы по-прежнему: каша на завтрак, лимонад в награду, «Приключения Электроника» и «Три мушкетера».
Еще каких-то две недели — и я стану старше тебя, папа.
У меня с детства твой суровый прищур, и косметолог ругается, представляешь?
И любовь к чаю с гвоздикой и пахучим некрасивым садовым розам.
И косы я тоже плету ужасно коряво, пап, но сейчас уже и не нужно: я уже взрослая, пап, у меня стрижка.
Я ни черта не серьезная, как мечтала мама. Но это же неважно, пап, правда?
Что-то другое в жизни важно, папа, что-то другое. Я еще не знаю, я еще учусь.
Потихоньку живу, папа. Ни в чем не нуждаюсь.
И еще каких-то две недели — и я навсегда стану старше тебя.
Так странно, папа.
Может быть, и у вас есть трогательные истории, связанные с вашим отцом?