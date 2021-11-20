Душещипательная история о том, что у пап с дочками всегда есть глубокая и неразрывная связь

Пожалуй, нет ничего нежнее, чем тесная связь между папой и дочерью. Кому-то из нас все же не посчастливилось испытать такую любовь, ну а другие буквально купались в папиной ласке. Диана Азизова — одна из таких папиных дочек. Папа Дианы рано ушел из жизни, но любовь к нему навсегда осталась у нее в сердце, это чувствуется в каждой строчке ее небольшого рассказа.

Мы в AdMe.ru не могли сдержать слез, читая этот текст. Одни из нас поблагодарили судьбу за то, что их папы рядом с ними, другие со светлой грустью вспомнили своих отцов, которых уже нет.

Однажды мы с папой остались одни. Мама улетела к бабушке аж на две недели, и наконец наступила свобода. Посуду мыть — не надо! Переодеваться после улицы — не надо! Заплетать косичку каждое утро — не надо! Трогать уличных кошек и собак — можно! Смотреть футбик с Диего Марадоной в два часа ночи — можно!

Анархия длилась неделю. И тут кончились деньги. До получки три дня. И мы с папой пошли сдавать бутылки. В киоске, где принимали тару, денег не давали, на вырученное можно было взять что-то из товара. «Выбирай!» — щедро махнул рукой папа. Считать деньги я уже умела. — Давай купим девять... или нет, получается, десять бутылок лимонада! — Ты так пить хочешь, что ли? — засмеялся папа. — Не-е-е! Ну просто вот кончатся опять денежки, зато будут бутылки, чтобы их сдать! Папа покраснел. Потом позеленел. Потом внезапно утащил меня домой, оставил и через два часа вернулся, нагруженный пакетами с «Тархуном» и «Дюшесом», импортными чипсами, шоколадными вафлями, «Мишками на севере», мороженым и малоинтересной какой-то всякой едой. Я чавкала под тот самый легендарный «гол столетия» в матче Аргентина — Англия. И только краем уха услышала папино: «Дочь, пока я жив, ты никогда ни в чем не будешь нуждаться». Перед встречей мамы в аэропорту мы вместе пыхтя убирали дома и заплели мне первую косичку за полмесяца, нечаянно запутав в нее пуговки от платья.

Интеллигентная мама за всю жизнь выругалась только однажды — когда выстригала мои безнадежно застрявшие в пуговицах волосы. И зажили мы по-прежнему: каша на завтрак, лимонад в награду, «Приключения Электроника» и «Три мушкетера». Еще каких-то две недели — и я стану старше тебя, папа. У меня с детства твой суровый прищур, и косметолог ругается, представляешь? И любовь к чаю с гвоздикой и пахучим некрасивым садовым розам. И косы я тоже плету ужасно коряво, пап, но сейчас уже и не нужно: я уже взрослая, пап, у меня стрижка. Я ни черта не серьезная, как мечтала мама. Но это же неважно, пап, правда?

Что-то другое в жизни важно, папа, что-то другое. Я еще не знаю, я еще учусь. Потихоньку живу, папа. Ни в чем не нуждаюсь. И еще каких-то две недели — и я навсегда стану старше тебя. Так странно, папа.