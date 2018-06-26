Дорогие покупки, которые на самом деле здорово помогут сэкономить

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Мы ежедневно приобретаем товары и услуги. И каждый раз решаем, какую цену мы готовы за них заплатить. Когда цена зависит от качества — это логично и понятно. Но если приходится выбирать между бюджетным привычным вариантом и дорогостоящей новинкой, поневоле задумаешься — а нужно ли переплачивать?

AdMe.ru подготовил для вас подборку вещей, которые повысят ваш уровень жизни и при этом с лихвой оправдают свою стоимость.

1. Кофемашина

Вы любите кофе и не упускаете возможности заказать ароматную чашечку в кофейне, но до сих пор не приобрели кофемашину? Вероятно, вас отпугивает немалая стоимость этого агрегата? Тогда давайте считать. Чашка кофе стоит от 130 до 250 рублей. Возьмем среднюю стоимость в 200 рублей — в год выходит 73 000 рублей (это при условии, что вы обходитесь 1 чашкой в день и никто, кроме вас, кофе в доме не пьет). А цены на домашние кофемашины начинаются в районе 30 000 рублей. То есть даже с учетом стоимости продуктов, электроэнергии и техобслуживания ваша домашняя кофейня окупит себя в течение года, после чего вы будете получать вкуснейший напиток по себестоимости (для эспрессо это около 8 рублей за порцию).

2. Морозильная камера

Казалось бы, о какой выгоде тут может идти речь? Сплошные затраты: на покупку, на электроэнергию... Еще и место для этой морозилки нужно найти! Ради чего? Супермаркеты часто проводят выгодные акции, и если у вас есть возможность сохранить продукты, вы сможете закупиться по приятным ценам на ближайшие несколько месяцев. Витамины нужны нам круглый год, а цена зелени в сезон сильно отличается от ее зимней стоимости. Мясо и рыбу выгодно покупать большими объемами (к примеру, целая семга обойдется вам раза в полтора-два дешевле, чем стейки того же веса). При этом стоит морозильная камера не дороже холодильника, энергии потребляет столько же и при грамотном использовании полностью окупит свою цену примерно за 3 года. Для начала можно попробовать обойтись морозилкой, встроенной в холодильник, — если войдете во вкус, то и для покупки отдельной камеры возможность найдется.

3. Смеситель с термостатом

На первый взгляд может показаться, что механизм, регулирующий температуру подаваемой воды в соответствии с заданными настройками, — это явное излишество. Что мешает самостоятельно включить теплую воду в душе? Да еще и заплатить за этот гаджет придется в 3–4 раза больше, чем за обычный смеситель. На самом же деле термостат — это именно та вещь, благодаря которой можно сэкономить (произвести расчеты поможет калькулятор экономии воды и энергии), ведь вам больше не придется тратить время на тонкую настройку температуры душа. Кроме того, вы сможете спокойно выключать воду, пока намыливаетесь: после включения она сразу будет нужной температуры, и вы не замерзнете в мыльной пене, пока будете настраивать комфортную водичку.

4. Индукционная плита

Если сравнить приблизительно равнозначные по характеристикам индукционную и электрическую варочные панели от одного производителя, то первая обойдется раза в 2 дороже. Стоит ли так переплачивать за новомодный гаджет? У индукционных плит очень высокий КПД — около 84 % энергии греет непосредственно вашу пищу. Для сравнения: у электрической плиты этот показатель — 70 %, а у газовой и того меньше — 40 %. То есть блюда готовятся быстрее, потребление энергии снижается. Это прямая экономическая выгода. Если же говорить о дополнительных преимуществах, то вспомним, что индукционная плита не работает, если на ней нет посуды соответствующего размера (т. е. даже если вы забудете ее выключить, убрав чайник, прибор не станет впустую «мотать счетчик»), а поскольку сама поверхность не нагревается, практически исключен риск обжечься и платить за лечение ожогов.

5. Сезонная смена шин

Мало того, что зимняя резина дороже всесезонки, так к ней в комплект еще и летнюю придется приобретать — оправданны ли такие траты? На самом деле, даже с учетом стоимости услуг шиномонтажа, сезонная резина обойдется вам дешевле универсальной — в основном за счет того, что у шин «all season» более низкая износостойкость. Представьте себе башмаки, в которых вы ходили бы круглый год: и не всегда комфортно, и травмоопасно, и износятся быстрее. Но основная экономия в случае с резиной достигается благодаря повышению безопасности автомобиля, «обутого» по сезону. Ведь если на улице холоднее, чем −10, всесезонка просто дубеет, снижается сцепление с дорогой и автомобиль становится менее управляемым. Затраты на ремонт попавшей в аварию машины способны пробить серьезную брешь в бюджете, и хорошо еще, если пострадает только автомобиль.

6. Светодиодные лампы

Еще одна недооцененная в быту технология — при всех плюсах светодиодов, распространены они не так широко, как можно было бы ожидать. Минус у таких ламп один — высокая стоимость. Чтобы не утомлять вас подробными расчетами, дадим основные цифры. Цена светодиодной лампы примерно в 8 раз выше, чем обычной лампы накаливания, — конечно, дорого. Но при этом наша экономная лампа потребляет в 10 раз меньше электричества. А если учесть, что срок службы светодиодов 10–25 тыс. часов, а лампы накаливания — 1 000 часов (т. е. за то время, что горит один современный светильник, в старом нам придется сменить лампочку около 20 раз). Выходит, что светодиодная лампа в 7 раз экономнее привычной «старушки».

7. Энергосберегающие стекла

Несмотря на то что впервые энергосберегающее покрытие на стекло стали наносить еще в 70-х годах прошлого века, большинство заказчиков предпочитают экономить на этом пункте. Что неудивительно, ведь стоимость окна с энергосберегающим стеклом повышается на 50–80 %. Есть ли в этом смысл? Давайте разбираться. Около 40 % теплопотерь в наших домах приходится на стекла. Вспомните, сколько вы платите за тепло — почти половина этих денег идет на отапливание улицы. Энергосберегающее напыление позволяет снизить теплоотдачу стекла на 75–90 % (в зависимости от типа покрытия). Вооружившись калькулятором и квитанциями за коммуналку, вы легко рассчитаете возможную экономию средств. Включите в эту сумму электроэнергию, которую вы тратите на дополнительный обогрев жилья, а также ту, что идет на кондиционирование помещения в теплое время года, ведь энергосберегающие стекла работают в обе стороны, предотвращая перегрев окна.

А у вас есть проверенные способы экономить, приобретая лучшее? Делитесь ими в комментариях — помогите нам продолжить этот список.