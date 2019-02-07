Доктор Комаровский ответил на 12 вопросов, которые волнуют каждого родителя

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С рождением ребенка в головах родителей начинают роиться сотни вопросов, а вокруг то и дело появляются советчики. Родственники, коллеги, обитатели форумов — у каждого свой взгляд на то, как новоиспеченным маме и папе стоит растить ребенка и заботиться о его здоровье. Такую важную вещь нельзя доверять кому попало, гораздо разумнее прислушаться к мнению профессионала.

Поэтому AdMe.ru публикует ответы педиатра, кандидата медицинских наук Евгения Комаровского на самые популярные вопросы родителей. Его советы не всегда похожи на традиционные врачебные рекомендации, зато действенны.

1. Опасна ли газировка для детей?

Вопреки расхожему мнению о том, что газировка вымывает из организма кальций и плохо влияет на кости, это неправда. В составе сладких шипучек (в частности коричневого цвета), есть ортофосфорная кислота. Этот регулятор кислотности препятствует всасыванию кальция. Вот только чтобы запустить этот процесс, нужно выпивать около 20–30 л колы в день. Но будьте внимательны: зачастую дети, которые злоупотребляют газированной водой, не пьют молоко, кефир и другие продукты этой группы. Таким образом, они недополучают кальций и другие ценные микроэлементы, а вот красители и сахар попадают в организм. Газировку пить можно, но необходимо соблюдать баланс и добавлять в рацион, наряду с вкусностями, полезные продукты.

2. Можно ли заниматься самолечением?

Самолечение не так опасно и губительно, как нам внушают. Главное — подойти к нему с умом. Врач должен рассказать пациентам, как можно самостоятельно определить у себя ту или иную болезнь. Основное правило: вы можете заниматься самолечением только в том случае, если у вас есть личный опыт подобной ситуации. Предположим, у ребенка кашель. Вы пошли в поликлинику, где дипломированный специалист поставил диагноз, выписал рецепт и рассказал, как нужно лечиться. Теперь у вас есть такой опыт. Значит, в следующий раз, когда у вашего ребенка появится точно такой же кашель, вы сможете лечить его сами по рекомендациям врача.

3. Ребенок проглотил жвачку. Что делать?

Вы наверняка слышали, что жвачка, которую по неосторожности может проглотить ребенок, рискует остаться в его кишечнике на несколько лет. Это не имеет ничего общего с действительностью. Жевательная резинка попадает из пищевода в желудок, после чего — в тонкий и толстый кишечник и выводится из организма естественным путем. Это касается и детей, и взрослых. Жвачка не оказывает пагубного воздействия на организм. Так что, если вы или ваш ребенок случайно проглотили жвачку — ничего страшного.

4. У ребенка конъюнктивит. Можно идти в детский сад?

Зависит от разновидности конъюнктивита. Всего их 4: бактериальный, вирусный, аллергический и раздражающий. Последний возникает, когда в глаза попадает раздражитель. Например, ребенок в песочнице потер глаза — появилось раздражение. Аллергический конъюнктивит — реакция на аллергены, например шерсть домашних животных. В этих двух случаях ребенок спокойно может идти в детский сад. А вот вирусный и бактериальный конъюнктивит заразны, особенно первый. Определить, какой именно конъюнктивит у вашего ребенка, может только педиатр.

5. Наушники вредны для детей?

Длительное воздействие громкого звука на орган слуха может привести к высокочастотной потере слуха. Как это проявляется? Ребенок хуже воспринимает высокие тона (например голос мамы, других детей, пение птиц), чем низкие (голос папы). Этого легко можно избежать, достаточно следовать 3 советам: Есть три возраста, когда человеку нужно сходить к врачу и сделать аудиограмму (проверить состояние слуха): 14, 16 и 20 лет.

Правило «60 на 60»: громкость на устройстве должна быть не выше 60 %. После 60 минут прослушивания делайте перерыв не менее чем на 6 минут.

Отдавайте предпочтение наушникам с системой шумоподавления: мы увеличиваем громкость из-за посторонних шумов. Система шумоподавления позволит не выставлять громкость на максимум. Оптимальная форма наушников — накладные: звук более естественный, а риск травм или инфицирования снижается.

6. Человек поперхнулся. Что делать?

Первая мысль, которая приходит на ум, — постучать по спине. Этого категорически нельзя делать. Самый эффективный способ очистить дыхательные пути — прокашляться. Если человек кашляет, значит, он может дышать. А вот постукивание по спине изменяет положение инородного тела в дыхательных путях — в худшем случае может случиться остановка дыхания. Что делать, если ребенок или вы поперхнулись? Успокоиться, обеспечить приток свежего воздуха, делать глубокие вдохи и кашлять. Этому стоит научить и ребенка.

7. Можно ли ребенку носить рюкзак?

В некоторых случаях это даже необходимо, но главное — соблюдать нормативы веса. Рюкзак вместе со всем содержимым должен весить не больше 10 % от массы вашего ребенка. Предположим, вес вашего ребенка — 22–25 кг. Следовательно, рюкзак не должен весить больше 2,2–2,5 кг.

8. Можно ли давать ребенку фрукты? В каких количествах?

Фрукты — одни из самых естественных для человека продуктов, поэтому давать их ребенку не только можно, но и нужно. Важно знать меру: фрукты не должны заменять в рационе мясо, рыбу, хлеб, крупы и другие продукты. Изменение рациона нарушает формирование нормального аппетита. Давать детям фрукты между полноценными приемами пищи — это полезно, заменять ими обед или ужин не стоит.⠀

9. Что делать, если ребенок клянчит сладости?

Во-первых, нужно трезво оценить комплекцию ребенка: если щечки и попа слишком выдающиеся, сладости давать точно не стоит. Однако, если ребенок активный и с его физическими нагрузками все в порядке, можно дать немного сладостей. Сладости могут быть вредными и полезными — у вас всегда есть выбор. Чернослив, курага, изюм и другие сухофрукты — отличная естественная и здоровая альтернатива конфетам.

10. Можно ли ребенку пользоваться зубной пастой с фтором?

Нельзя до тех пор, пока ребенок не научится сплевывать. До этого момента рекомендуется чистить зубы простой водой или пастой без фтора. Фтор хорошо очищает зубы, но плохо, когда он попадает в детский желудок. Поэтому прежде, чем разрешать ребенку пользоваться пастой с фтором, научите его выплевывать то, чем он чистит зубы.⠀

11. Можно ли делать ребенку паровые ингаляции?

Их делают с помощью ингаляторов или подручных средств. Принцип такой ингаляции — воздействие горячего пара. Однако чем младше ребенок, тем она опаснее. Во-первых, велик риск ожога как дыхательных путей, так и тела: кастрюля или тазик могут легко перевернуться на маленького пациента. Во-вторых, из-за воздействия горячего пара слизь, засохшая в дыхательных путях, разбухает. В таком состоянии она может перекрыть дыхательные пути — ребенок может начать задыхаться. Небулайзеры, в отличие от паровых ингаляторов, использовать можно, но только для лечения болезней нижних дыхательных путей (бронхиальная астма, пневмония, бронхит и так далее). Болезни верхних дыхательных путей (ринит, фарингит и другие) лечатся иными способами.

12. Ребенок боится уколов. Как быть?

Важно не пугать ребенка заранее: улыбайтесь ему, не кричите, в момент укола старайтесь максимально отвлечь ребенка. Заранее обсудите процедуру с врачом: оставьте в кабинете игрушку, которую он подарит ребенку, когда сделает укол. Существуют специальные мази с местным анестетиком, которые уменьшают боль после укола, — можно воспользоваться ими. Ребенок будет гораздо сильнее бояться укола, если вокруг будут люди, которые тоже очень боятся прививок. Когда окружающие спокойны, улыбаются, уколы переносятся намного легче.⠀