Девушки показывают своих невысоких парней и говорят, что разница в росте не помеха большой любви

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Николь Кидман и Кит Урбан, Карла Бруни и Николя Саркози, Джейсон Стейтем и Роузи Хантингтон-Уайтли — во всех этих звездных парах супруга выше своего избранника. Знаменитости ничуть не комплексуют по поводу разницы в росте, как и обычные люди. Не так давно в твиттере появился тред, где пользователи делятся снимками, на которых видно, что парень значительно ниже девушки.

Мы в AdMe.ru убеждены, что для настоящей любви нет преград, а разница в росте — самое последнее, о чем нужно думать, вступая в отношения.

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