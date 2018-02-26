Девушка ведет твиттер с перлами своего спящего мужа, и вы только представьте, что ему снится
Кто-то разговаривает во сне, а кто-то внимательно слушает, записывает и делает «сонные» перлы интернет-достоянием. Так, музыкальный менеджер Маргарита Саяпина ведет твиттер-аккаунт «Глебиспит», где выкладывает высказывания своего мужа Глеба.
Как пишет девушка в Tumblr, одна из суперсил ее мужа — «глубокий сон, в состоянии которого он изрекает великие вещи».
Мы в AdMe.ru зачитались записями и с уверенностью можем сказать, что Маргарита не кривит душой, а изречения Глеба действительно можно назвать абсурдно гениальными.
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Может, и вы или кто-то из ваших близких разговаривает во сне? Поделитесь с нами вашими забавными историями в комментариях.
Фото на превью glebispit/Twitter