Девушка опубликовала фотографии с несостоявшейся свадьбы. Это предупреждение каждому из нас

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Дебби Герлак из Аризоны заставила сжаться сердца тысяч пользователей: она опубликовала в Facebook свадебную фотосессию со своим женихом Рэнди. К моменту съемки парня уже не было в живых, и на фотографии он был помещен с помощью Photoshop. Снимки опубликованы в тот самый день, когда должна была состояться свадьба, но за 8 месяцев до этого жених попал в аварию и погиб на месте. Дебби опубликовала фото не просто так. Она написала письмо с важным посланием к каждому из нас.

AdMe.ru перевел пост Дебби для своих читателей.

«Сегодня должен был быть самый счастливый день в моей жизни. День, когда я должна была выйти замуж за своего лучшего друга. Проснуться, надеть свадебное платье и пойти по проходу в церкви к мужчине моей мечты. Сегодня перед всей нашей семьей и друзьями мы с Рэнди должны были выразить свою любовь друг к другу и произнести наши свадебные клятвы. Сегодня должен был быть день, о котором я мечтала с тех пор, когда была еще маленькой девочкой. Сегодня я должна была стать женой. Стать миссис Циммерман».

«Но сегодня я проснулась одна, так же как просыпаюсь каждый день. Я вновь проснулась с разбитым сердцем. Сегодня мой отец не поведет меня к алтарю и я не узнаю реакцию Рэнди, когда он видит меня впервые в моем свадебном платье, которое до этого мне нужно было прятать, потому что жениху не терпелось взглянуть на него. Сегодня я не выйду замуж за любовь всей моей жизни».

«Потому что был человек, который сделал свой выбор. Выбор, который навсегда изменил мою жизнь. Это выбор НЕ останавливаться у знака „Стоп“, а побыстрее пересечь улицу. Не останавливаться, когда он увидел моего жениха на мотоцикле».

«Я прошу каждого из тех, кто читает это: пожалуйста, соблюдайте правила, будьте внимательны на дороге и обращайте внимание на мотоциклистов. Ведь за тем, кто едет на этом мотоцикле, скрывается целый неизвестный вам мир. Может быть, если бы тот человек остановился, я бы вышла замуж за моего лучшего друга и любовь всей моей жизни? Я люблю тебя, Рэнди Циммерман».