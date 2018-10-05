6 похожих на простуду детских болезней, которые опасно пускать на самотек

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Считается нормальным, что дети от 5 до 10 раз в год болеют простудными заболеваниями. И родители настолько привыкают к этой болезни, что могут даже не заметить, как она переросла в нечто более серьезное. А иногда заболевание и вовсе не имеет отношения к простуде. Как распознать у ребенка опасный недуг, на какой кашель и симптомы обращать внимание и чем грозит запущенная болезнь — об этом в нашей статье.

AdMe.ru советует обращаться к квалифицированному врачу при любых тревожащих вас признаках. Лучше проявить мнительность, чем нанести вред здоровью детей.

Коклюш

На ранней стадии коклюш трудно отличить от простуды. Может быть легкий кашель и повышение температуры. Особенно опасным заболевание бывает для младенцев. У них кашля может не быть вовсе или он небольшой, но при этом возникает симптом, известный как апноэ — остановка дыхания во сне. В первые 2 недели признаки коклюша не выражены. Могут быть: мягкий, случайный кашель;

повышенная температура тела, озноб и другие признаки лихорадки;

насморк;

апноэ у младенцев. Спустя 1–2 недели (у новорожденных болезнь может развиваться намного быстрее) кашель становится лающим, приступообразным. Иногда возникает рвота. В промежутках между изнурительным кашлем (который обычно тревожит детей ночью) ребенок может чувствовать себя вполне хорошо. Приступы могут возникать и после выздоровления, на протяжении более чем 10 недель. Недаром в Китае коклюш называют 100-дневной болезнью. Коклюш очень заразен. Передается он от человека к человеку во время кашля или чихания, а также при контакте с поверхностями, на которые попадали коклюшные палочки. Подростки и дети, которым делали прививку от коклюша, значительно легче переносят заболевание. Отличительный признак: лающий, приступообразный кашель, во время которого ребенок не может вдохнуть. Чем опасен: нарушается дыхание. У младенцев есть риск развития пневмонии, появления судорог или припадков. Они должны лечиться только в больнице.

Ангина (острый тонзиллит)

Миндалины — это два лимфатических узла, расположенных в горле. Они предотвращают заражение нашего организма. Однако и они сами миндалины могут подхватить инфекцию — это воспаление называется тонзиллитом (в бытовой речи именуется ангиной). Тонзиллит может быть вирусной или бактериальной природы. Бактериальная форма этой болезни лечится только антибиотиками. Тонзиллит проявляет себя: сильной болью в горле;

опухшими миндалинами;

мучительным глотанием;

повышением температуры тела, ознобом;

головной болью, болезненными ощущениями в ушах и животе;

неприятным запахом изо рта. Иногда может повыситься чувствительность челюсти или шеи. Отличительные признаки: миндалины красные, опухшие, на них могут быть желтоватые или белые пятна. Чем опасен: невылеченный тонзиллит может привести к распространению инфекции на другие органы. Распухшие миндалины могут вызывать нарушения дыхания.

Скарлатина

Скарлатина — это бактериальная инфекция, которая вызывается стрептококком. Бактерии вырабатывают токсины, которые могут вызывать появление красной сыпи на теле. Болезнь, сопровождающаяся высыпаниями, считается легкой и обычно возникает у детей в возрасте 5–15 лет. Заражение происходит воздушно-капельным путем и через предметы быта. Скарлатина характеризуется следующими признаками: температура 38 °C и выше;

боль в горле;

кожа в области подмышек, локтей и паха может стать ярко-красной;

беловатое покрытие на языке;

щеки могут быть красноватыми, однако вокруг рта сохраняется бледный треугольник. Также могут быть головная боль, боль в теле, неприятные ощущения в животе. Не исключены рвота и тошнота. По мере развития болезни на языке проявляются шероховатости, становится больно глотать. Сыпь исчезает спустя неделю, и начинается отшелушивание кожи на пальцах и в области паха. Иногда скарлатину можно перепутать с аллергической сыпью по типу крапивницы. Но если есть температура и боль в горле, обязательно обратитесь к врачу: при этой болезни необходимы антибиотики. Отличительные признаки: красноватая сыпь на теле, красное или малиновое горло и язык. Чем опасна: обычно долгосрочных осложнений не возникает. Но если сильно затянуть с лечением, могут подключиться отит, кожные инфекции и другие болезни.

Ларингит и ложный круп

Ларингит — это воспаление голосовых связок. Он вызывается вирусами или чрезмерными нагрузками на голосовой аппарат. Болезнь проявляется хриплым, лающим кашлем, ознобом, повышенной температурой. Многие взрослые годами живут с хроническим ларингитом, но у детей это заболевание может привести к опасному для жизни состоянию, известному как ложный круп. Эта болезнь, в отличие от ларингита, вызывается исключительно инфекцией — как правило, вирусом парагриппа. Передается она воздушно-капельным путем и через предметы быта. Обычно ложному крупу предшествует резкий кашель, насморк, повышенная температура. Ночью ребенка могут беспокоить хрипы в легких. Ложный круп лечится достаточно легко, но представляет опасность для младенцев и детей младшего возраста. Некоторым может потребоваться госпитализация. Опасными симптомами, указывающими на бактериальную инфекцию, считаются: затрудненное дыхание или глотание;

громкие звуки при вдыхании;

температура выше 39 °C;

слюнотечение. В случае если ребенку тяжело дышать, немедленно вызывайте неотложку и широко откройте окна, чтобы обеспечить доступ воздуха. Оказать временную помощь могут ингаляции с обычным физраствором. Отличительные признаки крупа: резкий кашель, осиплость голоса, нарушение дыхания. Чем опасен: есть (очень невысокий) риск летального исхода. Как правило, чем старше ребенок, тем безопасней для него круп, поскольку гортань становится шире.

Бронхит

Часто острый бронхит возникает после простуды. Обычно он имеет вирусную природу. Иногда бронхит вызывается пылью, аллергенами, пассивным курением, ядовитыми парами или бактериями. Симптомы бронхита напоминают простуду: насморк, кашель, боль в горле;

общее недомогание;

озноб, лихорадка;

боль в мышцах и спине. На ранней стадии кашель обычно сухой, потом начинает отходить мокрота. В некоторых случаях возможна одышка. В этом случае бронхит можно перепутать с приступом астмы. Болезнь обычно проходит через 1–2 недели, но кашель может сохраняться дольше. Отличительные признаки: хрипы в легких, сбивчивое дыхание. Диагноз ставит врач на основе истории болезни, анализов и рентгенографии грудной клетки. Чем опасен: может перерастать в пневмонию.

Аллергия

Кашель, заложенность носа и насморк могут быть симптомами аллергии. Реакция на пыльцу или шерсть животных обычно развивается в течение нескольких минут, но бывает, что аллергия проявляется лишь спустя несколько часов. Отличить эту болезнь от простуды можно по цвету выделений из носа: желтые или зеленые обычно бывают при инфекционном заболевании. Также стоит вспомнить, не контактировал ли ребенок с больными людьми. Если вы подозреваете у сына или дочки аллергию, запишитесь на прием к врачу. Возможно, придется сделать кожные пробы и принимать антигистаминные препараты. Отличительные признаки: кашель или насморк возникает вскоре после контакта с аллергеном. Нет повышения температуры, озноба или, наоборот, жара. Чем опасна: аллергический ринит и обструктивный бронхит могут перерасти в астму.