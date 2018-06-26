Дети пришли в этот мир для того, чтобы испытать родителей на прочность. Вот доказательства

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Построить лестницу из коробок, чтобы достать с верхней полки шкафа несмываемый маркер и раскрасить диван? Дети способны и не на такое. Они сводят нас с ума и учат буддийскому спокойствию, иначе с ними не выжить. Да, иногда наши любимые сыновья и дочери невыносимы, но их шалости все-таки дают нам понять кое-что важное: если ты по-настоящему хочешь чего-то, для тебя нет ничего невозможного.

AdMe.ru публикует свежую порцию детских проделок, на которые без смеха не взглянешь.

«Мой сын проводит каникулы правильно»

«Сын моих друзей пробрался в кладовую, и вот что произошло дальше»

«Сегодня моя 3-летняя дочь показала мне, насколько пугающими могут быть игры с пластилином. Спасибо за ночные кошмары, детка»

«Мой сын пишет книги. Это будет трилогия»

«Пук, который убил всех».

Оставлять детей одних с питбулями очень опасно. Для питбулей

Когда собирался полететь в космос, но что-то пошло не так

«Так моя дочка говорит мне „пока“»

«Я повернулась посмотреть, как он там, и увидела это»

Так даже вкуснее

Человек-паук на самом деле выглядит так

«Молодость Мэтта».

«Сказала дочке, что она получит десерт, если съест половину хот-дога»

«Застал своего сына спящим вот так»

«Дети впервые услышали „Богемскую рапсодию“ и подыграли ей на „воздушных гитарах“»

Когда думал, что именинные свечи нужно съесть

Мам, смотри, как круто!

Бонус: когда ты только что закончила мыть пол и увидела, как дети едят крекеры

Расскажите про проделки ваших детей, и они станут героями наших следующих статей!