Дети пришли в этот мир для того, чтобы испытать родителей на прочность. Вот доказательства
Построить лестницу из коробок, чтобы достать с верхней полки шкафа несмываемый маркер и раскрасить диван? Дети способны и не на такое. Они сводят нас с ума и учат буддийскому спокойствию, иначе с ними не выжить. Да, иногда наши любимые сыновья и дочери невыносимы, но их шалости все-таки дают нам понять кое-что важное: если ты по-настоящему хочешь чего-то, для тебя нет ничего невозможного.
AdMe.ru публикует свежую порцию детских проделок, на которые без смеха не взглянешь.
«Мой сын проводит каникулы правильно»
«Сын моих друзей пробрался в кладовую, и вот что произошло дальше»
«Сегодня моя 3-летняя дочь показала мне, насколько пугающими могут быть игры с пластилином. Спасибо за ночные кошмары, детка»
«Мой сын пишет книги. Это будет трилогия»
«Пук, который убил всех».
Оставлять детей одних с питбулями очень опасно. Для питбулей
Когда собирался полететь в космос, но что-то пошло не так
«Так моя дочка говорит мне „пока“»
«Я повернулась посмотреть, как он там, и увидела это»
Так даже вкуснее
Человек-паук на самом деле выглядит так
«Молодость Мэтта».
«Сказала дочке, что она получит десерт, если съест половину хот-дога»
«Застал своего сына спящим вот так»
«Дети впервые услышали „Богемскую рапсодию“ и подыграли ей на „воздушных гитарах“»
Когда думал, что именинные свечи нужно съесть
Мам, смотри, как круто!
Бонус: когда ты только что закончила мыть пол и увидела, как дети едят крекеры
Расскажите про проделки ваших детей, и они станут героями наших следующих статей!
Фото на превью hashtagfuckyou12/Reddit, Imgur