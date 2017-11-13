Пользователи делятся крутыми снимками родителей в молодости и сейчас, и это лучшее доказательство вечной любви

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В нашем циничном мире, увы, все меньше людей верят в бесконечную любовь. Но она действительно существует, и тому есть множество доказательств. AdMe.ru верит в вечную любовь и показывает тех, кто ее обрел. А в конце вас ждет теплое фото, на котором любовь сконцентрирована буквально в каждом пикселе.

1. «40 лет спустя. И на мне, кстати, джинсовка времен учебы в старших классах»

2. «Родители недавно отпраздновали свою 40-ю годовщину свадьбы. Некоторые вещи в жизни никогда не меняются»

3. Любовь Руби и Гарольда длится уже 65 лет. Только вдумайтесь!

4. «Мои бабуля с дедулей 58 лет назад и сегодня»

5. Та самая пара с обложки альбома легендарного фестиваля Вудсток. Влюбленные до сих пор вместе

6. «Бабушка с дедушкой спустя 50 лет: все так же сражены друг другом наповал»

7. «75 лет рука об руку»

8. «Мои бабушка и дедушка в день их свадьбы и 60 лет спустя»

9. «Мои родители встречались еще в старшей школе. На сегодняшний день они женаты уже более 50 лет»

10. «Папа с мамой в походе. 1979-й год и наши дни»

11. «Мои бабушка и дедушка прожили долгую жизнь вместе. Это они в 1927-м году и спустя 65 лет после свадьбы»

12. «Мои дедуля и бабуля отметили 60 лет совместной жизни»

13. Эта женщина, Эдит Штайнер, выжила во время Холокоста благодаря шотландскому солдату Джону Маккею. Они женаты уже 8-й десяток лет

14. «Счастлив быть внуком этих потрясающих людей, которые прожили вместе 77 лет в любви и уважении»

15. «И торт словно тот же, и они все так же влюблены друг в друга. 60 лет женаты!»

16. «Родители тогда и сейчас»

17. «Дедушка с бабушкой были влюблены друг в друга с детства, пережили войну и прожили вместе 7 десятков лет»

18. «Мама и папа 37 лет назад и сегодня. Они стареют вместе чертовски красиво»

19. «Родители воссоздали свадебное фото в тех же нарядах. 45 лет между двумя снимками»

20. «60 лет со дня свадьбы дедули и бабули»

21. «Позировали женихом и невестой в 4 года... И в свои 91 все так же вместе»

Бонус

Мы уверены, что в вашей семье тоже есть доказательства бесконечности любви. Поделитесь ими со всеми в комментариях: мир должен получить надежду!