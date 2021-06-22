Почему некоторые мужчины как будто ставят себя выше женщин и как с этим справиться

В ожидании чада пошли мы с мужем на первое УЗИ. Принимал нас доктор-мужчина. Водя роликом по моему животу, он увлеченно рассказывал обо всем увиденном. Но почему-то исключительно супругу. На мои робкие вопросы отвечал быстро и продолжал увлекательную мужскую беседу. Минут через 10 я почувствовала себя этаким чемоданом на таможенном досмотре. Почему нельзя было адресовать необходимую информацию нам обоим? Неужели он думал, что я не пойму?

Меня зовут Мария. Как и многие женщины, я часто сталкиваюсь с несколько покровительственным отношением со стороны мужчин. Просто потому, что я барышня. Специально для AdMe.ru я решила выяснить, почему же это происходит и как с подобным поведением бороться.

Покровительственное отношение у них в крови?

Психологи считают, что стремление к превосходству заложено в мужчинах самой природой. Кроме того, в сложившихся культурных традициях успех представителей сильного пола оценивается с точки зрения наличия у них денег и власти. В последние десятилетия ситуация меняется, но устоявшиеся традиции все еще сильны. Когда мужчина не достигает высот ни в какой области, будь то работа или семья, он ощущает себя неудачником. Страх показаться непривлекательным или добиться меньшего признания, чем получила женщина, часто приводит к тому, что мужчина стремится подавить окружающих. Пригласили меня выступить на конференции. Я на сцене, и тут в зал пробирается опоздавший мужчина. Начинаю вступление с фразы «Зачем мы здесь собрались?», и этот парень зачем-то громко отвечает на мой вопрос. А затем продолжает в том духе, что я плохо выполняю функцию ведущего, затягиваю мероприятие и вообще пора передать микрофон участнику. Ну перепутал немного, бывает. © Torpid_Onism / Reddit

Галантность — это хорошо или плохо?

Мы привыкли считать, что галантность — это исключительно положительное качество. Готовность прийти на помощь, дать ценный совет всегда вызывала только одобрительные улыбки и поощрение со стороны окружающих. Но в подобном поведении психологи усматривают некоторую опасность. Мужчины так поступают из желания оказать помощь или руководствуясь тем, что женщина просто не способна выполнить эти действия самостоятельно? Не превращают ли такие маневры дам в слабых и нерешительных созданий? Некоторые специалисты думают именно так. Взбивала в миксере ингредиенты. Заходит муж и говорит, что я все делаю не так. Ладно, отдала ему миксер, а сама пошла стиркой заниматься. Вдруг слышу, как муж орет: «Что за черт!» Вбегаю на кухню, а там полный разгром. Столешница залита, все стены заляпаны содержимым миксера. Оказывается, он налил слишком много воды и забыл надеть специальную насадку на крышку. © Vijaya Lakshmi / Quora

Как появился образ рыцаря в сияющих доспехах

Образ мужчины-покровителя уходит корнями в глубокое прошлое. Исторически сложилось так, что женщины искали в спутнике жизни в первую очередь защитника, опытного и сильного партнера, который мог поддержать и помочь в процессе воспитания детей. Образ рыцаря в сияющих доспехах, способного избавить от злой мачехи, спасти от огнедышащего дракона и укрыть в безопасности в прекрасном замке, воспевался во множестве литературных произведений. Да и сейчас он нередко встречается на страницах книг и на киноэкране. Несчастная «дева в беде» постоянно попадает в переплет, и ей остается лишь ждать появления отважного героя. Не хочу покупать своей дочке все эти мультики, где бедная принцесса попадает в беду, а потом откуда-то появляется храбрый принц, спасает ее, и они живут долго и счастливо. А муж надо мной только хихикает. © ladycarp / Reddit

Как воспитание влияет на поведение мужчин

Немалую роль здесь играет воспитание. Мы часто слышим, как мальчикам говорят: «Оставляю тебя за старшего» или «Ты ведь мужчина, а значит, должен позаботиться о матери и сестре». Поэтому неудивительно, что подросшие парни относятся ко всем барышням несколько покровительственно, изначально считая их слабыми и хрупкими созданиями. И готовность прийти на помощь — это не такое уж плохое качество. Но в какой момент оно превращается в навязчивую привычку, оскорбляющую окружающих? Мой папа — механик, поэтому я неплохо разбираюсь в автомобилях. У подруги сел аккумулятор, и я помогала ей «прикурить» машину. Дело плевое. Подходит парень. Предлагает нам помощь. Я отказываюсь. Он настаивает. И ладно бы он просто болтал, так он решил отобрать у меня провода и переключать их по-своему. В общем, с горем пополам этого помощника оттеснили и завели машины. Когда подруга уже отъезжала, он кричал ей вслед, что мы все сделали неправильно и он может помочь ей зарядить аккумулятор. © Korin Anita / Quora

Что такое менсплейнинг

Загадочное слово «менсплейнинг» вошло в наш обиход сравнительно недавно. Означает оно досадную привычку некоторых мужчин свысока объяснять собеседнику и так хорошо известные тому вещи. При этом ментор может плохо разбираться в этой теме, но изначально считает себя более опытным и сведущим в вопросе просто потому, что он мужчина. От этой довольно раздражающей манеры поведения чаще всего страдают женщины. Работаю персональным тренером в спортивном клубе. Одна из моих клиенток готовится к соревнованиям по тяжелой атлетике. И вот я ей помогаю выполнить серию упражнений. Неожиданно к нам подходит мужчина и предлагает нам посмотреть, как он умеет поднимать тяжести. А еще он нам и пару отличных приемов покажет. Я так и опешила. И главное, его совершенно не смутила надпись «Персональный тренер» на моей футболке. © Sand_Dargon / Reddit

Бывший парень обвинил меня во лжи и завил, что я уже явно была беременна до встречи с ним. А все потому, что он заметил на моем теле растяжки. Ведь все знают, что они появляются только во время беременности. © DaughterOfNone / Reddit



Только ли к мужчинам относится слово «менсплейнинг»?

Некоторые ученые отмечают, что термин «менсплейнинг» (man — англ. «мужчина», explaining — «объяснение») вообще довольно несправедлив. Женщины проявляют высокомерие и снисходительность ничуть не реже, чем мужчины. Просто это происходит в других сферах. Например, в обсуждении воспитания детей, дел по дому и бытовых вещей, которые традиционно считаются именно женской епархией. Устраивали вечеринку с друзьями. Я кашеварила, а в магазин отправился муж с моей подругой. По возращении он жарким шепотом заявил: «В жизни с ней больше никуда не пойду». Оказалось, подруга ему все время рассказывала, как правильно нужно выбирать овощи и фрукты, что следует купить и где. Как будто он пошел в магазин в первый раз в жизни. Все его робкие попытки заметить, что он и так это неплохо знает, она радостно пресекала фразой: «Ну я же девочка, я лучше знаю».

Действительно ли женщин раздражают мужчины, которые ведут себя покровительственно

Как показало исследование психологов, мужчины, которые ведут себя покровительственно, кажутся женщинам более привлекательными. И несмотря на то, что подобный образ действий ставит даму в зависимое положение от партнера, многие готовы с этим мириться, очарованные чувством защищенности, которое дают эти отношения. Получается, что, с одной стороны, общество порицает такое поведение, а с другой — поддерживает. Одна моя подружка все время изображала из себя этакое слабое создание. Ни в чем то она не разбирается, все время ей помощь нужна. Когда в результате она устроилась на работу главным редактором, все мужчины в нашей приятельской компании удивились и начали давать ей советы. Барышню это не на шутку обидело. Она никак не могла понять такой странной реакции, пока мы ей не объяснили.

Мужчины и женщины говорят на разных языках?

Возможно, мужчины дают советы, перебивают и вообще ведут себя покровительственно совсем не из злого умысла. Существует несколько теорий и гипотез относительно возникновения гендерлекта — разных языков, на которых говорят женщины и мужчины. Лингвист Дебора Таннен замечает, что мужчины воспринимают окружающий мир как лестницу, по которой они должны вскарабкаться. В то время как женщины видят вокруг себя сеть. То есть в процессе общения мужчина старается установить свой авторитет в сообществе посредством речи, а женщина — наладить связи. Так и получается диалог, где он поучает, а она улыбается и кивает, даже если вся информация ей давно известна. Мой муж, например, иногда перебивает меня в беседе. Но не с целью показать, что он умнее, а чтобы дополнить какие-то детали. Например, педиатр спрашивает: «Когда вашему ребенку последний раз делали прививку от кори?» Я начинаю говорить: «По-моему, 2 года назад, секундочку». И хочу добавить, что сейчас точно вспомню. И тут супруг вставляет: «2 года назад в июне, я в карточке посмотрел». По-моему, в этой ситуации нет ничего обидного.

Как отказаться от ненужной помощи

На самом деле многие мужчины вовсе не стараются обидеть или унизить женщин своими советами и покровительственным отношением. И с этими проявлениями их характера вполне можно бороться. Поэтому не стоит переживать. Достаточно прервать поток информации мягкой шуткой или отметить, что эти сведения и так уже известны. Пятилетняя дочурка задала мне какой-то научный вопрос. Объяснила ей все, чадо довольно. И тут вмешивается мой папа и рассказывает все то же самое, но только используя более заковыристые термины. «Спасибо, — говорю, — папуля, за прекрасный пример менсплейнинга». А он мне в ответ обиженно: «Но я ведь сказал то же самое, что и ты!» Я рассмеялась и заметила: «Вот именно». © Maya Kaiser / Quora

А вам когда-нибудь предлагали помощь, в которой вы совершенно не нуждались?