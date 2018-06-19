Чтобы вырастить здорового ребенка, педиатры советуют соблюдать всего несколько простых правил

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С появлением ребенка каждый родитель немного сходит с ума. И дело не только в бессонных ночах. Один из главных страхов пап и мам состоит в том, что с их ребенком что-то не так. Каждый вздох ребенка оценивается по шкале от «вроде нормально» до «что это было?! пора звонить в скорую!». Однако любой хороший педиатр скажет, что подавляющее число детей растет и развивается абсолютно нормально. А задача родителей — взять себя в руки и делать минимум самых необходимых вещей, чтобы вырастить здорового и счастливого человека.

Мы в AdMe.ru поговорили с детскими врачами и собрали 5 самых главных фактов о детском здоровье, которые должны знать все родители без исключения.

1. Не назначайте лекарства самостоятельно

Ни при каких обстоятельствах не давайте своему ребенку никакие лекарственные препараты без назначения врача. Даже если соседскому мальчику они помогли при схожих симптомах, даже если бабушка «точно знает, что так надо». Мало кто задумывается, что даже простые капли в нос могут принести больше вреда, чем пользы. Если ситуация не критичная и не требует вызова скорой помощи, то до приема врача можно применить только самые безопасные средства, к примеру физраствор для промывания носа при насморке.

2. Укрепляйте иммунитет

Для того чтобы ребенок вырос здоровым и способным сопротивляться окружающим неблагоприятным факторам, необходимо создать максимально комфортные условия для развития его иммунитета. Для этого необходимо: постараться сохранить грудное вскармливание хотя бы до 6 месяцев;

создать дома комфортные условия (температура воздуха — не более +22 о C, влажность — не менее 50 %, регулярные проветривания даже в присутствии ребенка);

C, влажность — не менее 50 %, регулярные проветривания даже в присутствии ребенка); ежедневно гулять на свежем воздухе;

не пренебрегать физическими упражнениями;

обеспечить качественный полноценный сон.

3. Будьте терпеливы

Некоторые проблемы со здоровьем детей, с которыми могут столкнуться родители, могут исчезнуть сами по себе по мере взросления ребенка. К примеру, колики или непереносимость определенных продуктов.

4. Не игнорируйте прививки

Набирающее в последнее время популярность движение антипрививочников сбивает с толку многих родителей. Но дело в том, что еще несколько десятков лет назад от полиомиелита, столбняка и дифтерии умирали тысячи детей. А туберкулез — все еще серьезная проблема для многих стран, в том числе и для России. Ни один квалифицированный врач не посоветует своему пациенту отказаться от вакцинации. И ни один родитель, досконально разобравшийся в этом вопросе, не станет подвергать своего ребенка ненужной опасности заболеть тем, от чего привиты его сверстники.

5. Запомните симптомы

И все же, несмотря на заботу, дети иногда болеют. Это нормально: именно так формируется иммунитет. Но каждый родитель должен знать симптомы наиболее распространенных заболеваний, которые требуют немедленного обращения к врачу. Пневмония: затруднение дыхания, изменение цвета кожи, нарушение аппетита, чрезмерная возбудимость или вялость, повышение температуры (может появиться в последнюю очередь).

затруднение дыхания, изменение цвета кожи, нарушение аппетита, чрезмерная возбудимость или вялость, повышение температуры (может появиться в последнюю очередь). Ротавирусная инфекция: потеря аппетита, вялость, нервозность, повышение температуры, рвота и понос, также могут наблюдаться насморк, кашель, западение родничка (у детей до года).

потеря аппетита, вялость, нервозность, повышение температуры, рвота и понос, также могут наблюдаться насморк, кашель, западение родничка (у детей до года). Бронхит и бронхиолит: повышение температуры, затрудненное дыхание, кашель, слабость, потеря аппетита, головная и колющая боль в груди, повышенная потливость, изменение цвета кожи на синеватый или серый.