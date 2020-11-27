Журналистка и супруга миллиардера рассказала о том, как на самом деле живут богатые жены

К марту 2020 года в мире насчитывалось 2 095 миллиардеров. Многие из них уже женаты, однако некоторые девушки не теряют надежды заполучить оставшихся холостяков или разведенных себе в мужья. Осуждать их не стоит, ведь выгоды очевидны: безбедная жизнь и отсутствие необходимости работать до старости. Но вот о минусах брака с богатыми мужчинами красавицы узнают не сразу.

AdMe.ru решил рассказать, что на самом деле скрывается за фасадом шикарных особняков на примере жизни популярной журналистки и жены медиамагната Барбары Блэк. А в качестве бонуса нашел несколько историй других женщин, которые решили променять свободу на богатую жизнь.

Как становятся женами миллиардеров

Мелинда и Билл Гейтс. Руперт Мердок и Венди Денг.

Многие миллиардеры практически все время проводят на работе и поэтому жен находят там же. Мелинда Гейтс была менеджером Microsoft, прежде чем встретила Билла Гейтса. Руперт Мердок нашел свою вторую и третью жену тоже в своей компании: Анна Торв была журналисткой его издания The Daily Telegraph, а Венди Денг — руководителем его канала Star TV в Гонконге. Не секрет, что многие мужчины выбирают в супруги эффектных женщин намного младше себя — так называемых трофейных жен, которые должны подчеркивать статус мужчины. Но случаются и исключения: например, медиамагнат Конрад Блэк женился на известной журналистке Барбаре Амиэль, когда той был 51 год, у нее за плечами было уже 3 брака. И ко всему прочему, она была старше его на 4 года.

Быть супругой миллиардера — это тоже работа, и непростая

Хотя кажется, что быть женой миллиардера — это развлечение, на самом деле у этих женщин немало обязанностей, с которыми справится не каждая. Когда Барбара вышла замуж за Конрада Блэка в 1992 году, она внезапно оказалась в самом эпицентре светской жизни. И вот о чем она рассказала в своей книге «Друзья и враги: мемуары». До этого замужества она вела вполне спокойную жизнь журналистки, жила в арендованной квартире и питалась замороженными готовыми блюдами. А тут ей неожиданно пришлось организовывать званые ужины, на которые приходили звезды кино, финансовые магнаты, светские дамы и аристократы, мог заглянуть премьер-министр и королевские особы. Как это делать, она просто не имела представления. Как утверждает Барбара, сказать, что она предпочла бы этому избалованному бомонду работу в соляных шахтах, было бы не слишком большим преувеличением.

На нее были возложены обязанности по управлению поместьем размером 2 400 кв. м, к которым она тоже чувствовала себя плохо подготовленной.

Параллельно нужно было завоевывать расположение общества и уметь себя вести в кругу благовоспитанных дам, которые приходят на обед, но почти не едят.

За всю жизнь Барбара не оформила интерьера ни одной комнаты. А тут ей пришлось самой подбирать декор для огромных домов в Лондоне, Торонто, Палм-Бич. И ударить в грязь лицом было нельзя. А стоило декоратору по неопределенным ответам понять, что перед ним профан, то счета автоматически увеличивались на 60 %.

Также ей пришлось забыть об обычных готовых платьях из магазина. Она думала, что произведет впечатление, когда отправилась в ателье в Риме на примерку нового наряда, но результатом стал конфуз: к ее мужу пришел посетитель и снисходительно заявил: «Вы не должны позволять жене одеваться у этой мелкой итальянской портнихи».

Жены миллиардеров часто страдают от одиночества

Для Барбары отношения между богатыми женами ограничивались колкими замечаниями и дежурными улыбками. Она пишет: «Однажды меня отчитала супруга одного миллиардера за то, что я надела белые туфли на высоком каблуке. „Никогда не носи белое, — заявила Мерседес. — Это только для продавщиц“» . Однако просто прекратить общаться с Мерседес было нельзя: вместе с мужем она входила в элитную группу, с которой хотел поддерживать связи Конрад Блэк.

О встречах со старыми друзьями тоже речи не шло: люди с большими деньгами общаются только с равными себе.

Когда Барбара вошла в группу богатых женщин, она узнала, что, по их мнению, слишком много весит. В отличие от них она не злоупотребляла пластическими операциями, чтобы выглядеть моложе: только сделала ринопластику и колола филлеры. На одном из благотворительных вечеров она как-то потянулась за хлебом и получила очередное наставление: «Хлеб не основа жизни». В группе этих женщин масло, хлеб и десерты были злом, а салаты, которые Барбара ненавидела, горячо приветствовались.

Колкие замечания отпускали не только женщины, но и мужчины. «Я думала, что мои изумрудные сережки-капельки шикарны, — рассказывает Барбара. — Я убрала волосы назад, чтобы показать их. Но за обедом в компании пяти человек меня начали втаптывать в грязь. „Ваши серьги, — насмешливо сказал банкир, известный король Уолл-стрит, — не того цвета“. Я внутренне съежилась, а он продолжил: „Наверное, в них слишком много масла, и это не пошло им на пользу“». (Трещинки в недорогих изумрудах часто заполняют натуральными маслами, например кедровым. — Прим. AdMe.ru .)

Между тем Барбара очень хотела завоевать дружеское расположение других богатых женщин. После ужинов в состоятельных домах она отсылала хозяйкам в качестве благодарности щедрые подарки, но они либо не принимались, либо оставались без ответа. Из-за этого она чувствовала себя по-настоящему потерянной: «Я не могла понять, была сумка из крокодиловой кожи, которую я отправила, слишком броской или просто сделана из неподходящего куска крокодила».

Плюсы такой жизни

Одним из плюсов брака с миллиардером в том, что он приятно щекочет тщеславие. Барбара довольно быстро привыкла к тому, как все поворачивают голову, когда видят ее — жену медиамагната, и это ей льстило. Общение с известными фотографами или знаменитостями тоже не было проблемой.

Кроме того, она вовсю наслаждалась деньгами, которые имела. В своем интервью журналу Vogue в 2002 году она рассказывала, что ее «экстравагантность не знает границ». У Барбары был шкаф для мехов, шкаф для свитеров, еще один шкаф, настолько забитый вечерними платьями, что излишки приходилось держать в еще нескольких шкафах. Она могла похвастаться более чем сотней пар обуви от Manolo Blahnik и множеством сумочек и украшений от известных брендов.

К услугам жен миллиардеров целый штат сотрудников — от круглосуточно работающих поваров, нянек и дворецких до людей, занимающихся выгулом собак.

Однако все эти бесчисленные богатства — сомнительный предлог для брака по расчету, ведь миллиардеры тоже разоряются. После скандального интервью Барбары, в котором она рассказала о своих нарядах, к ее мужу пришли с проверками, и он был арестован. После этого от женщины отвернулись почти все друзья и знакомые. Вышел ее муж на свободу только в 2019 году, но, хотя денег у супругов стало намного меньше, в окружении любимых собак Барбара стала счастливее, чем в обществе светских подруг.

Бонус: опыт других жен богатых людей

Я была знакома с трофейной женой одного из 10 самых богатых людей Китая. Она и двое их детей жили в Ванкувере и видели главу семьи дважды в месяц. Жена была значительно моложе его и страдала от депрессии из-за одиночества. Все ее «друзья» пытались использовать знакомство с ней в своих целях. От скуки она пристрастилась к пластической хирургии и даже заказала серию гормональных инъекций для своей 12-летней дочери, чтобы ускорить рост груди. © Evelyn Huang / Quora

Моя мама по сути трофейная жена моего отчима. Они ездят в загородный клуб и проводят много времени на озере или в отпуске. Каждую неделю он дает ей приличные карманные деньги. Но видит она его редко, поскольку он почти всегда на вечеринках или играет в гольф с другими парнями. Работать он ей не позволяет, чтобы бросить ее, когда ему захочется. Одиночество сделало ее психопаткой, которая целый день посвящает шопингу или словесно и эмоционально издевается над взрослыми детьми. И ждет, пока ее «папочка» проявит к ней немного внимания (чего на самом деле не хочет). © tokieofrivia / Reddit

Я трофейная жена и, хотя часто жалуюсь друзьям на свою жизнь, на самом деле вполне довольна тем, что имею. Мне не нужно беспокоиться о тратах, и я могу купить что-то, например Ferrari, не думая о цене. Я могу общаться со многими интересными людьми. Многие из них добились успеха благодаря своим усилиям, в то время как мои друзья по школе до сих бездельничают и просто прожигают жизнь. Но есть и минусы. Многие осуждают меня за жизнь содержанки, несмотря на то, что мы с мужем счастливы. Я не чувствую, что чем-то владею по-настоящему, потому что все куплено на его деньги. И в некотором смысле являюсь заложницей ситуации, поскольку заинтересована в сохранении брака. Детей у нас пока нет, и в случае развода я, вероятнее всего, ничего не получу. © winrooms / Reddit