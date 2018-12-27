Что произойдет, если есть мандарины каждый день

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Мандарины — обязательный атрибут Нового года почти в каждом доме. Они дарят неповторимое ощущение праздника и взрослым и детям. И это не единственный плюс оранжевого фрукта. К примеру, они помогают сохранить фигуру, способствуют улучшению внимания и делают нас счастливыми. И это доказано учеными. Не верите? Сейчас все расскажем.

AdMe.ru предлагает тоже заразиться мандариновым настроением, а заодно узнать, какую пользу приносят эти цитрусовые и как они меняют нашу жизнь.

1. Мандарины помогают худеть

Мандарины на 85 % состоят из воды, а в 100 граммах этих фруктов содержится всего 53 ккал. И пусть вас не пугает их сладость, уверяют диетологи. Худеть на этих цитрусовых проще простого — достаточно добавить их в свой рацион. Они содержат лимонную и яблочную кислоты, которые помогают ускорить процесс очищения организма от токсинов и улучшить пищеварение. Только не переусердствуйте! В день взрослому человеку можно максимум 7 средних мандаринов.

2. Мандарины богаты витаминами

Витамин С (является антиоксидантом, то есть замедляет процессы старения).

Витамин А (отвечает за регенерацию кожи, волос, зубов, костей и мышц).

Витамин В1 (способствует улучшению работы мозга, внимания, мышления, поддерживает тонус и нормальное функционирование сердечной мышцы).

Витамин В6 (помогает предотвращать нервные расстройства, способствует правильному синтезу нуклеиновых кислот).

3. Мандарины борются с болезнями

Учеными доказано, что мандарины — помощники в борьбе со многими болезнями, в том числе онкозаболеваниями. Согласно исследованиям британских специалистов из Лестера, в кожуре этих цитрусовых есть вещества, способные разрушать раковые клетки, поражающие печень. К слову, такими же свойствами обладают брокколи и брюссельская капуста.

Мандарины необходимы беременным женщинам, так как являются отличным источником комплекса витаминов группы В, таких как фолат или фолиевая кислота, которые помогают поддерживать иммунную систему будущей мамы. 1–2 мандарина в день помогут избежать дефицита фолиевой кислоты, а значит, уменьшить вероятность рождения ребенка с недостаточным весом. Однако нужно соблюдать меру, ведь большое количество цитрусовых может привести к аллергической реакции.

Употребление мандаринов хотя бы один раз в неделю, улучшает работу легких, облегчает симптомы астмы, убирает одышку. К такому выводу пришли итальянские ученые из Лацио. Положительное влияние замечено как у взрослых, так и у детей.

4. Мандарины помогают нам быть красивыми

Витамин С не только укрепляет иммунную систему, но и создает условия для выработки коллагена — важного белка, который придает волосам блеск, создавая на их поверхности защитный слой. Хорошо сказывается употребление мандаринов и на коже. С возрастом количество коллагена и эластина в ней становится меньше, и клеткам необходима дополнительная поддержка. Витамин С помогает выглядеть коже свежей, устраняет пигментные изменения, снимает воспаление, а также усиливает защиту кожных покровов от ультрафиолета.

5. Мандарины приносят счастье

И это тоже доказано учеными. Регулярное употребление мандаринов помогает снять стресс, бодрит и вдохновляет. А из кожуры этого фрукта получается отличный чай, который подарит тепло даже в самый холодный вечер: нужно лишь добавить измельченные корки цитруса в чайную заварку и дать настояться 5–10 минут. Мандарины заполнят своим ароматом весь дом, даря ощущение настоящего праздника в любом возрасте.

А вы любите мандарины так, как их любим мы?