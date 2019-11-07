Что нужно знать о любви нашим детям

20 7 53 12k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Любовь, о которой пишут в сказках, имеет мало общего с реальностью. Поэтому рассказать ребенку о том, что значит любить на самом деле, должны родители. Прежде всего дети должны понимать, что любовь — это не только истории о рыцарях и прекрасных дамах и что далеко не всегда получается «жить-поживать да добра наживать».

Мы в AdMe.ru попытались собрать важные знания о любви, которыми можно поделиться со своими детьми, пока они всерьез не влюбились.

Унижение — это не любовь

Если ваш ребенок вернулся домой в слезах, потому что кто-то дразнил его в детском саду или школе, не говорите ему, что обидчик просто в него влюблен. Не стоит позволять ребенку так думать, иначе он запомнит, что унижение — это проявление любви, а это нездоровая мысль.

В любви есть такие понятия, как «брать» и «давать»

Не чаять души в детях, дарить им все свое внимание и любовь легко. Однако отпрыски должны осознавать, что нельзя только получать и ничего не отдавать взамен. Детей следует научить компромиссу: если ребенок достоин любви окружающих, значит, и окружающие достойны его любви.

Любить других не значит меньше любить себя

Ваш ребенок должен понимать: если он кого-то любит, это вовсе не означает, что он обязан всем жертвовать и делать буквально все ради любимого человека. Конечно, нужно уметь находить компромиссы, но никто не должен любить себя меньше, чтобы дарить свою любовь кому-то еще. Дети учатся этому, наблюдая за отношениями родителей.

Чтобы любить, нужно уважать

Детям следует знать, что уважение и любовь должны идти рука об руку. Уважая других, они точно так же должны заслужить уважение окружающих. Нужно обязательно объяснить детям, что они достойны уважения наравне со всеми остальными. Любовь без взаимоуважения нельзя назвать здоровой.

Любовь к себе — самый важный вид любви

Дети должны понимать разницу между эгоизмом и любовью к себе. Конечно, им следует объяснить, что нельзя использовать людей для достижения собственной выгоды. Но также дети должны уметь принимать себя такими, какие они есть. Они не должны менять что-то в себе, только чтобы соответствовать чужим представлениям или чтобы заслужить чью-то любовь.

Иногда любовь заканчивается

Романтические комедии могут заставить ваших взрослеющих детей поверить в то, что любовь длится всю жизнь. Но правда в том, что любовь переменчива и иногда лучше закончить отношения и двигаться дальше. Ваши дети должны понимать, что все их влюбленности — это не пустая трата времени. К ним можно относиться как к урокам, благодаря которым появляется опыт.

Любовь на всю жизнь требует немало усилий

Молодые люди должны понимать: чтобы такое хрупкое чувство, как любовь, длилось как можно дольше, нужно прикладывать немало усилий. Если тот, кого они любят, того достоин и тоже готов потрудиться, любовь на всю жизнь и вправду возможна.

Иногда тот, кого вы любите, не отвечает взаимностью

Как родители, мы, конечно, стараемся дать своим детям все, что им нужно. Но есть вещи, которые мы не можем контролировать, и дети должны смириться с тем, что не всегда смогут получать все, что захотят. Безответная любовь может доставить много душевных страданий, но нужно просто научиться отпускать. Вашему ребенку будет гораздо проще пережить этот опыт, если он будет иметь это в виду и если вы окажетесь рядом, чтобы его поддержать.

Любовь должна делать вас лучше

Есть много видов любви, и ваши дети должны понять, что они заслуживают той, которая делает их лучше. Объясните им, что любовь должна их воодушевлять быть хорошим человеком и жить яркой жизнью.

Любовь — это не только радуга и бабочки

Вопреки сказкам, любовь — это не только нечто прекрасное. Детям нужно рассказать, что у любви есть и менее привлекательные стороны. Они могут почувствовать себя обманутыми или вступить в конфликт с теми, кого любят. Любовь в реальной жизни по большей части вовсе не похожа на любовь в сказках.

А вы согласны, что детям очень важно знать такие вещи? Как вы думаете, что еще детям следует знать о любви?