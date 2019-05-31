Что может сделать черная плесень с организмом и как от нее избавиться

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Если вы любите смотреть фильмы ужасов, то вам знаком классический сценарий: семья переезжает на новое место, и с этого момента с ней начинает происходить что-то странное — у героев меняется характер, появляются болезни, и они все чаще видят призраков. Но такое возможно и в настоящей жизни, если в вашем доме поселилась черная плесень.

AdMe.ru подготовил информацию о самых распространенных формах и местах обитания опасного врага, которого обязательно нужно найти и уничтожить.

Плесень на стенах

Чаще всего черную плесень можно заметить на стенах в помещениях с повышенной влажностью — на кухне или в ванной комнате. Также этот вид грибка любит жить в кондиционерах, стиральных машинах и увлажнителях воздуха. Степень вреда, который может нанести плесень организму, зависит от иммунитета. Так, например, в зоне риска находятся дети и пожилые люди. Споры, которые легко распространяются по помещению, могут стать причиной серьезных заболеваний. Стоит осмотреть свое жилище на предмет плесени (особенно уделить внимание спальному месту), если вы страдаете от: бронхиальной астмы,

папиллом,

отеков,

сильно слоящихся ногтей,

головных болей,

депрессии,

аллергии,

воспалений на коже,

чувства постоянной усталости,

приступов тошноты.

Воздействие плесени на человека может проявляться неврологическими и психоневрологическими нарушениями, а некоторые виды спор могут вызывать галлюцинации. Исследователи попробовали найти связь между «привидениями» и черной плесенью: они взяли пробы воздуха в домах, в которых люди наблюдали паранормальные явления, и анализы показали высокую концентрацию токсинов и спор Stachybotrys chartarum. Теперь понятно, почему в фильмах призраки появляются преимущественно в старых домах с плохой вентиляцией: спор там значительно больше, чем в новых зданиях.

Плесень на продуктах

Есть виды плесени, которые комфортно себя чувствуют даже при высокой температуре, и чаще всего их можно встретить на крахмалистых продуктах или фруктах, которые имеют механические повреждения. Конечно, вы не будете есть испорченный продукт, но споры такой плесени гораздо меньше, чем у той, что вы можете увидеть на стенах, и они легче разлетаются в помещении и проникают в организм, подавляя выработку иммунитета и вызывая аллергию. В первую очередь это касается людей с ослабленным здоровьем.

Плесень на вещах

Определенные виды плесени распространяются быстрее на деревянных поверхностях, чем на бетоне, а также любят жить на различных вещах в доме. Например, вредный налет можно увидеть на бельевой веревке или на книгах. Токсины такой плесени могут спровоцировать приступ бронхиальной астмы и возникновение дерматита, поэтому лучше избавиться от тех вещей, на которых она поселилась.

Как появляется плесень в доме

Пластиковые двери и окна. При неправильной установке и эксплуатации образовывается конденсат, который может стать причиной появления плесени. Справиться с проблемой поможет регулярное проветривание помещения или установка приточного клапана.

Гипсокартон можно найти почти в каждом доме, но у популярного материала есть недостаток: он поглащает влагу из воздуха и удерживает ее, что становится идеальной средой для появления грибка. Рекомендуется при работе с гипсокартоном обрабатывать его противогрибковыми средствами.

Неисправные канализация и водопровод также идеальная среда для развития плесени (это отличный повод наконец-то починить кран!).

Продукты, которые уже были заражены в магазине и теперь оказались в вашем доме. Выход один — как можно быстрее их выбросить.

Что делать?

При обнаружении плесени лучше сразу избавиться от нее и не испытывать свой иммунитет. Существуют специальные средства для борьбы с грибком, потому как обычное мыло или порошок в этом случае бессильны. Если есть возможность избавиться от того, на чем успела побывать плесень, то лучше это сделать. Например, убрать зараженную штукатурку, поменять обои и выкинуть занавески. И главное — не забывайте про технику безопасности: Наденьте респиратор, непромокаемые перчатки и защитные очки.

На время уборки вынесите все вещи, которые можете, а все остальное накройте клеенкой.

Не включайте вентилятор, иначе споры появятся в новых местах.

После уборки не забудьте избавиться от тряпок, перчаток, клеенки и респиратора.

Проветривайте помещение как можно чаще.