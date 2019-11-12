Читатели AdMe.ru вспомнили детские фразы, от которых даже не знаешь, смеяться или плакать
Если в семье есть малолетние дети, нужно всегда носить с собой блокнот с ручкой. Из-за своей непосредственности они такое порой говорят, что взрослым остается только хвататься за животы от хохота. А иногда и краснеть от неловкости. Как в истории с привезенной в магазин водкой и забытыми мамой трусами. Но записывать эти фразы точно стоит.
Читатели AdMe.ru поделились услышанными ими детскими фразами, которые они никогда не смогут забыть.
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Укладываем дочку спать: с одной стороны — я, с другой — бабушка. Малая вертится, всех дергает. Бабушка ее уговаривает:
— Танюшка, ложись спать, завтра в садик!
Она поворачивается к бабе и говорит:
— Не делай мне нервы! © Наталия Костюченко
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Когда моя 4-летняя дочь хотела что-то получить или избежать неприятных для себя последствий, она шантажировала фразой: «У меня такое предчувствие, что скоро я буду очень сильно рыдать». © Tanzu / adme
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Мой сын когда-то посещал разновозрастную группу. Одна маленькая девочка постоянно что-то пыталась стащить со стола воспитателей. А сын был ее куратором, если можно так сказать (он на 3 года старше ее). Вечер, забираю его домой, спрашиваю, как Анечка сегодня себя вела. Помолчал, подумал, выдал:
— Анечка — настоящая потаскуха. Постоянно что-то отовсюду тащит! © Татьяна Гончарова / facebook
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Как-то давно приехала в гости к тете с дядей. Меня спровадили спать с моим двоюродным братишкой, которому на тот момент было лет 5. Перед сном почитала ему книгу и говорю:
— Ну что, выключаю свет и будем спать?
Он в ответ:
— Подожди, у нас свет автоматически отключается.
И кричит:
— Ма-а-ма-а-а, выключи свет! © Мама Бармалея / adme
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Моя соседка рассказала. Шла она на работу. Видит, женщина ведет девочку в садик. Малая упирается, плачет. Соседка подошла и говорит: «Если не будешь слушать маму, заберу и посажу в сетку (авоську)». И пошла тихонечко дальше. Так та девочка начала орать, что хочет в сетку. © Светлана Лущаева / facebook
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Моя дочь-первоклассница утром на пороге школы говорит: «Мама, кстати, я вчера двойку получила, но не стала тебя расстраивать. А то ты мне настроение испортила бы!» © Татьяна Кондырева / facebook
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Смотрим мультик «Мешок яблок». Волк держит зайца-папу и коварно говорит: «Так вы, значит, зайцы я-я-яблочки любите? А я люблю зайцев. Сыры-ых!» 4-летний сын говорит: «А я люблю жареных!» Гурман! © Yana Kovalska / facebook
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Звонила бабушка, попросила купить ей водку, чтобы приготовить настой на травах для суставов. Этот разговор слышал мой 5-летний сын. Зашли с ним в магазин, говорю, что надо купить творог и так далее. Он соглашается и уже на подходе к кассе выдает: «Мы водку забыли, побежали!» Видели бы вы лица людей!
Еще одна история. Собираемся гулять. Он спрашивает, куда идем. Говорю, что зайдем, посмотрим ему носки и трусы. Ходим по магазину, что-то взяли, подходим к кассе, и тут сын орет: «Мама, ты трусы забыла!» © Екатерина Кулемина / facebook
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Подруга ведет сына в детсад в первый раз и говорит ему, чтобы не дрался с детьми, разве только сдачу давал, если обижать будут. Малый согласился. Пришла забирать и сразу жалоба: ударил мальчика.
Я:
— Ну, сын, объясняй причину, почему дрался.
— А я не дрался. Зашел в группу, смотрю, мальчик на меня бежит, наверное, драться хочет. Так я ему сразу сдачи дал, чтобы не дрался! © Елена Терновская / facebook
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Сын, 4 года:
— Ах, так! Тогда я от вас ухожу! Насовсем! Я буду жить здесь!
Залезает в шкаф. Через 30 секунд из шкафа:
— И не заглядывайте!
Еще через минуту:
— Только ужин принесите! © Инга / adme
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У сына в 4-м классе была одноклассница Лера. Он ей, видимо, нравился. Однажды она зажала его в углу и спросила: «Ты меня любишь или боишься?» Он ответил: «Боюсь». Она: «Ах, значит, не любишь?!» — и отметелила его.
В следующий раз опять зажала его с тем же вопросом: «Любишь или боишься?» Сын, чтобы снова не получить от нее, говорит: «Люблю». Она: «Ах, значит, не боишься?!» — и снова отметелила его... © Mishanova Mariya / facebook
Какие детские фразы, которые вы слышали сами, прочно засели в вашей памяти?