Читатели AdMe.ru вспомнили детские фразы, от которых даже не знаешь, смеяться или плакать

У сына в 4-м классе была одноклассница Лера. Он ей, видимо, нравился. Однажды она зажала его в углу и спросила: «Ты меня любишь или боишься?» Он ответил: «Боюсь». Она: «Ах, значит, не любишь?!» — и отметелила его.

В следующий раз опять зажала его с тем же вопросом: «Любишь или боишься?» Сын, чтобы снова не получить от нее, говорит: «Люблю». Она: «Ах, значит, не боишься?!» — и снова отметелила его... © Mishanova Mariya / facebook