Способы распознать и вылечить ротавирус, о которых должны знать все родители

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Ротавирус — или, как его часто называют, «кишечный грипп» — не кажется слишком опасной болезнью. Однако он может нести нешуточную угрозу для малышей, и умение вовремя распознать его и принять срочные меры может даже спасти ребенку жизнь.

Мы в AdMe.ru не будем пугать вас статистикой. Просто расскажем, как грамотно действовать, чтобы вирус ушел быстро и без последствий для ребенка. Это особенно важно в тот период, когда дети вновь пошли в детские сады и школы. И кстати, к гриппу ротавирус не имеет ни малейшего отношения.

Что такое ротавирус?

Название вируса не имеет отношения к слову «рот», хотя он действительно передается оральным путем. Классифицировала эту тяжелую кишечную инфекцию Рут Бишоп — врач-инфекционист из Австралии. Вирусные частицы оказались характерной формы колеса либо шара, по латыни «рота». Когда они проникают в организм — начинается разрушение ворсинок эпителия тонкого кишечника, он «лысеет», нарушается процесс усвояемости пищи, возникают сильный понос и рвота, организм детей реагирует высокой температурой.

Основные симптомы

Основные симптомы ротавируса — это: тошнота и рвота

диарея

высокая температура

боль и урчание в животе

Главная опасность заключается в том, что каждый этот симптом по отдельности вызывает обезвоживание. Можно представить, какой удар по организму дает их совокупность. В отдельных случаях могут появиться кашель и насморк, поэтому так трудно определить, что именно происходит с ребенком. Иногда из-за быстро наступающего обезвоживания у малыша могут наступить судороги и потеря сознания.

Как отличить от отравления?

Отравился ли ребенок или подхватил вирус, можно понять довольно быстро, однако большой разницы в лечении нет. При отравлении также важно дать малышу сорбенты и следить за тем, чтобы он получал много жидкости. При отравлении: есть рвота, но она умеренная

температуры нет, либо она быстро проходит

диареи нет, либо она быстро проходит

боль в животе кратковременная

Как правильно лечить, а какие лекарства просто опасны в этом случае

Так как главная опасность вируса — это обезвоживание организма и потеря жизненно важных минеральных солей, то и лечение должно быть направлено на решение этой проблемы. Конкретного лекарства от ротавирусной инфекции не существует, все лечение симптоматическое. Важно: обеспечить поступление жидкости . Специальные солевые растворы (электролиты) быстро восстановят баланс в организме, но, конечно, не стоит пренебрегать и обычной водой. При сильной рвоте нужно давать жидкость маленькими порциями постоянно. Сложнее всего в этом случае приходится с младенцами. Если ребенок отказывается от груди и бутылочки, попробуйте понемногу поить малыша из шприца

. Специальные солевые растворы (электролиты) быстро восстановят баланс в организме, но, конечно, не стоит пренебрегать и обычной водой. При сильной рвоте нужно давать жидкость маленькими порциями постоянно. Сложнее всего в этом случае приходится с младенцами. Если ребенок отказывается от груди и бутылочки, попробуйте понемногу поить малыша из шприца контролировать температуру . Если жидкости будет достаточно, организм быстрее справится с вирусом, но при очень высокой температуре стоит применить жаропонижающее средство

. Если жидкости будет достаточно, организм быстрее справится с вирусом, но при очень высокой температуре стоит применить жаропонижающее средство использовать сорбенты (активированный уголь, смекту, энтеросгель)

(активированный уголь, смекту, энтеросгель) не использовать антибиотики. Антибиотики не борются против вирусов, а в случае с ротавирусом не просто бесполезны, а и могут стать опасны. Они негативно воздействуют на кишечник, который и без того сильно ослаблен, и провоцируют еще большую диарею. Антибиотики могут быть показаны только в отдельных случаях (диарея более 14 дней, обнаружение гельминтов, подозрение на холеру) и строго назначены врачом. Если нет возможности использовать аптечные электролиты, можно быстро сделать смесь, которая восполнит водно-солевой баланс: 1 л воды

2 ст. л. сахара

1 ч. л. соли

1 ч. л. пищевой соды

Опасность, или когда нужно действовать быстро

Заболеть можно в любом возрасте, но наиболее подвержены вирусам дети до 6 лет. В некоторых ситуациях домашним лечением не обойтись. Врачи говорят и о профилактике ротавирусной инфекции — от нее существуют вакцины. Особенно опасно промедление для детей до 2 лет. Стоит срочно обратиться за помощью, если у ребенка критическое обезвоживание. Это проявляется: отсутствием пота, трудностями с дыханием, отсутствием мочеиспускания более 3 часов. У грудных детей появляется плач без слез, заметна сухость языка и слизистых. На этом фоне может очень быстро развиться пневмония. Не стоит бояться больницы или скорой помощи в этом случае — капельницы очень быстро поставят малыша на ноги.

Нужна ли диета?

В первые сутки больному не до еды, а жидкости должно быть как можно больше. Можно давать малышу слабые компоты, морсы и чай, помимо воды. А вот молоко и молочные продукты могут быть опасными, и начнется новый виток болезни, ведь при ротавирусной инфекции развивается временная лактозная недостаточность. Стоит забыть и о панацее наших бабушек — курином бульоне. Он спровоцирует еще большую диарею. Что же можно есть? Понемногу вводите нейтральные продукты, расширяя рацион, когда диарея пройдет: сухарики

каши на воде

галетное печенье и сушки

пюре на воде и овощные супы

печеные яблоки

Надеемся, вам не пригодятся эти советы и малыши будут здоровы!