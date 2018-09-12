Способы распознать и вылечить ротавирус, о которых должны знать все родители
Ротавирус — или, как его часто называют, «кишечный грипп» — не кажется слишком опасной болезнью. Однако он может нести нешуточную угрозу для малышей, и умение вовремя распознать его и принять срочные меры может даже спасти ребенку жизнь.
Мы в AdMe.ru не будем пугать вас статистикой. Просто расскажем, как грамотно действовать, чтобы вирус ушел быстро и без последствий для ребенка. Это особенно важно в тот период, когда дети вновь пошли в детские сады и школы.
И кстати, к гриппу ротавирус не имеет ни малейшего отношения.
Что такое ротавирус?
Название вируса не имеет отношения к слову «рот», хотя он действительно передается оральным путем. Классифицировала эту тяжелую кишечную инфекцию Рут Бишоп — врач-инфекционист из Австралии. Вирусные частицы оказались характерной формы колеса либо шара, по латыни «рота».
Когда они проникают в организм — начинается разрушение ворсинок эпителия тонкого кишечника, он «лысеет», нарушается процесс усвояемости пищи, возникают сильный понос и рвота, организм детей реагирует высокой температурой.
Основные симптомы
Основные симптомы ротавируса — это:
- тошнота и рвота
- диарея
- высокая температура
- боль и урчание в животе
Главная опасность заключается в том, что каждый этот симптом по отдельности вызывает обезвоживание. Можно представить, какой удар по организму дает их совокупность.
В отдельных случаях могут появиться кашель и насморк, поэтому так трудно определить, что именно происходит с ребенком. Иногда из-за быстро наступающего обезвоживания у малыша могут наступить судороги и потеря сознания.
Как отличить от отравления?
Отравился ли ребенок или подхватил вирус, можно понять довольно быстро, однако большой разницы в лечении нет. При отравлении также важно дать малышу сорбенты и следить за тем, чтобы он получал много жидкости.
При отравлении:
- есть рвота, но она умеренная
- температуры нет, либо она быстро проходит
- диареи нет, либо она быстро проходит
- боль в животе кратковременная
Как правильно лечить, а какие лекарства просто опасны в этом случае
Так как главная опасность вируса — это обезвоживание организма и потеря жизненно важных минеральных солей, то и лечение должно быть направлено на решение этой проблемы. Конкретного лекарства от ротавирусной инфекции не существует, все лечение симптоматическое.
Важно:
- обеспечить поступление жидкости. Специальные солевые растворы (электролиты) быстро восстановят баланс в организме, но, конечно, не стоит пренебрегать и обычной водой. При сильной рвоте нужно давать жидкость маленькими порциями постоянно. Сложнее всего в этом случае приходится с младенцами. Если ребенок отказывается от груди и бутылочки, попробуйте понемногу поить малыша из шприца
- контролировать температуру. Если жидкости будет достаточно, организм быстрее справится с вирусом, но при очень высокой температуре стоит применить жаропонижающее средство
- использовать сорбенты (активированный уголь, смекту, энтеросгель)
- не использовать антибиотики. Антибиотики не борются против вирусов, а в случае с ротавирусом не просто бесполезны, а и могут стать опасны. Они негативно воздействуют на кишечник, который и без того сильно ослаблен, и провоцируют еще большую диарею. Антибиотики могут быть показаны только в отдельных случаях (диарея более 14 дней, обнаружение гельминтов, подозрение на холеру) и строго назначены врачом.
Если нет возможности использовать аптечные электролиты, можно быстро сделать смесь, которая восполнит водно-солевой баланс:
- 1 л воды
- 2 ст. л. сахара
- 1 ч. л. соли
- 1 ч. л. пищевой соды
Опасность, или когда нужно действовать быстро
Заболеть можно в любом возрасте, но наиболее подвержены вирусам дети до 6 лет. В некоторых ситуациях домашним лечением не обойтись. Врачи говорят и о профилактике ротавирусной инфекции — от нее существуют вакцины.
Особенно опасно промедление для детей до 2 лет.
Стоит срочно обратиться за помощью, если у ребенка критическое обезвоживание. Это проявляется: отсутствием пота, трудностями с дыханием, отсутствием мочеиспускания более 3 часов. У грудных детей появляется плач без слез, заметна сухость языка и слизистых. На этом фоне может очень быстро развиться пневмония.
Не стоит бояться больницы или скорой помощи в этом случае — капельницы очень быстро поставят малыша на ноги.
Нужна ли диета?
В первые сутки больному не до еды, а жидкости должно быть как можно больше. Можно давать малышу слабые компоты, морсы и чай, помимо воды. А вот молоко и молочные продукты могут быть опасными, и начнется новый виток болезни, ведь при ротавирусной инфекции развивается временная лактозная недостаточность.
Стоит забыть и о панацее наших бабушек — курином бульоне. Он спровоцирует еще большую диарею.
Что же можно есть? Понемногу вводите нейтральные продукты, расширяя рацион, когда диарея пройдет:
- сухарики
- каши на воде
- галетное печенье и сушки
- пюре на воде и овощные супы
- печеные яблоки
Надеемся, вам не пригодятся эти советы и малыши будут здоровы!
Фото на превью Depositphotos, Depositphotos