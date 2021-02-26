9 знаменитых пап, которые на ура справляются с отцовскими обязанностями

Кумиры для миллионов днем и добрые папы вечером — некоторые знаменитости нашли идеальный баланс между работой и семьей. Несмотря на плотный график, эти отцы стараются проводить много времени со своими малышами и купают их в своей любви.

Мы в AdMe.ru решили перечислить кое-кого из наших любимых отцов-знаменитостей, которым удается все и везде успевать.

1. Дуэйн Джонсон

Профессиональный рестлер и актер ростом 195 см является предметом обожания для своих дочерей Симон, Жасмин Лии и Тианы, и его можно часто увидеть в их компании. Старшая дочь Джонсона пошла по его стопам, став рестлером, и отец очень ее поддерживает.

2. Джейсон Момоа

Сердцеед из «Аквамена» — отец мальчика по имени Накоа Вульф Манакауапо Намакеаха Момоа и девочки по имени Лола Иолани Момоа, а также отчим Зои Кравиц. Несмотря на большую занятость, Джейсон сам занимается физическим воспитанием своих детей, катается с ними на скейтбордах по рампе, лазает по стенам, метает томагавки и стреляет из лука. Он постоянно стремится быть еще лучшим отцом для своих детей.

3. Джефф Голдблюм

Джефф Голдблюм, может быть, и поздновато вступил в клуб отцов, зато он уже стал профессионалом в укладывании детей в постель в 7 вечера, чтобы успеть на церемонию награждения. У Джеффа 2 сына: Чарли Оушен и Ривер Джо.

4. Джон Ледженд

Американский певец и филантроп — папа для дочери Луны и сына Майлза. Он не только постоянно делится фото, на которых играет с детьми, но и берет их с собой на работу.

5. Рики Мартин

У короля латиноамериканской поп-музыки Рики Мартина 4 детей: дочь и 3 сыновей. Он рассказал, что однажды, когда его сын спросил, не из живота ли тот произошел, Рики ответил мальчику, что он был в его сердце и до сих пор там. Дети — его любимые критики, а отцовство для него превыше всего.

6. Джаред Падалеки

У Падалеки и его жены 3 детей: сыновья Томас (8 лет) и Остин (7 лет) и дочь Одетт, которой 3 года. Несмотря на то что в течение 15 лет он был занят в «Сверхъестественном», а недавно начал новый проект, Джаред всегда находит время для своих детей, даже если это подразумевает многозадачность.

7. Райан Филлипп

Несмотря на то что Райан Филлипп и Риз Уизерспун давно расстались, он все так же сильно любит их дочь Аву и сына Дикона. Бывшие супруги делят опеку над детьми и даже иногда воссоединяются, чтобы отметить праздник.

8. Уилл Смит

Следуя по стопам Уилла, его дети — Трей, Джейден и Уиллоу — уже сейчас имеют немало поклонников. Уилл Смит полностью поддерживает карьеру своих детей, а также считает, что хорошие оценки — это не самое главное в жизни.

9. Дженсен Эклс

У 42-летнего актера 3 детей: Джастис Джей, Зеппелин Брэм и Эрроу Родс. Он находит время для того, чтобы побыть для них учителем, вместе с ними выполняет домашние обязанности и, конечно, играет с ними и поет, как и каждый хороший отец.