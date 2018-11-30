9 вымышленных котов, которые покорили мир

24

47

14k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Котики могут очаровать кого угодно, и им для этого даже необязательно быть реальными. В этой статье вас ждет встреча с любимыми персонажами: Матроскин, Чеширский Кот, Том и другие популярные представители кошачьих, к тому же вы узнаете о них несколько интересных фактов.

AdMe.ru собрал вымышленных котов, которые покорили миллионы людей по всему миру своим обаянием и мудростью.

Гарфилд

Все мы немного Гарфилд: этот рыжий упитанный кот не любит понедельники, обожает кофе, поесть и поспать, ленив и саркастичен. Единственная слабость эгоистичного, но бесконечно очаровательного кота — плюшевый медведь, к которому он относится с особым трепетом. Немного интересных фактов о Гарфилде: Художник назвал рыжего кота в честь своего дедушки и даже наделили его схожими чертами характера: рыжий, саркастичный, обожающий лазанью.

На самом деле у Гарфилда есть причина, по которой он любит лазанью. Он был рожден в итальянском ресторане, но ел так много, что для клиентов заведения ничего не оставалось. Владелец был вынужден отдать его в зоомагазин, где его и нашел будущий хозяин.

Только в 3 странах Гарфилд известен как Густав: Норвегия, Финляндия и Швеция.

Кот в сапогах

Наемник и настоящий мачо с испанским акцентом из мультфильма «Шрек» — Кот в сапогах моментально обезоружил зрителей своим фирменным взглядом. Неудивительно, что именно этот персонаж получил свой полный метр «Кот в сапогах», в котором рассказали всю историю его жизни. Огромные бездонные глаза — отсылка к известной серии постеров Pitty Kitty, автором которых являлся детский художник Гиг Харбор.

«Ненавижу понедельники» — фраза, которую Кот в сапогах позаимствовал у Гарфилда.

Чеширский Кот

Льюис Кэрролл создал удивительного персонажа. В каждой экранизации Чеширского Кота представляют по-разному: розово-фиолетовым, сине-зеленым, худым или толстым, но всегда мудрым и обаятельным. Прощаясь, он растворяется в воздухе, оставляя после себя насмешливую улыбку и повод для размышлений. Я не сумасшедший, просто моя реальность отличается от твоей.

— Серьезное отношение к чему бы то ни было в этом мире является роковой ошибкой.

— А жизнь — это серьезно?

— О да, жизнь — это серьезно! Но не очень...

— А жизнь — это серьезно? — О да, жизнь — это серьезно! Но не очень... Когда чья-то голова витает в облаках, чье-то сердце промокает.

— Как тебя понимать?

— Понимать меня необязательно. Обязательно любить и кормить вовремя.

Если Чеширский Кот улыбается, значит, это кому-нибудь нужно.

Том

«Том и Джерри» — мультфильм, который показывает, как меняется наш взгляд с возрастом. Дети обычно выступают на стороне Джерри и только став взрослыми начинают жалеют Тома, понимая, что маленький мышонок не такой безобидный, каким казался раньше, и еще неизвестно, кто жертва в этом бесконечном противостоянии. В 1-й серии Тома и Джерри звали Джаспер и Джинкс, а уже во 2-й они получили имена, под которыми их знает весь мир более 70 лет.

У Мамочки-два-тапочка (хозяйка Тома) был прототип — актриса Хэтти Макдэниел, которая получила «Оскар» за роль в фильме «Унесенные ветром», где она сыграла Мамушку.

А вот у «Тома и Джерри» 7 статуэток «Оскар», и среди мультяшных персонажей это рекорд, который никому не удалось побить.

Кот Матроскин

Самый хозяйственный кот, который нужен каждой семье: он и деньги экономить научит, и на машинке шить, а также расскажет, как правильно есть бутерброды и зачем брать корову напрокат. Мы могли бы знать этого кота как Тараскин, и все дело в его прототипе, которым стал редактор киножурнала «Фитиль» и друг Успенского Анатолий Тараскин. Правда, он попросил придумать коту другое имя, потому как посчитал, что это звучит слишком карикатурно.

У знаменитого кота есть несколько памятников: в Саратове и в Хабаровске вместе с Шариком.

Кот Бегемот

Оборотень, поражающих всех своими человеческими манерами, тягой к философствованию и повадками интеллигента. Этот огромный черный кот, сошедший со страниц романа Булгакова «Мастер и Маргарита», умеет чинить примус, стрелять из браунинга и выдает фразы, которые невозможно забыть: Протестую, Достоевский бессмертен!

А я действительно похож на галлюцинацию. Обратите внимание на мой профиль в лунном свете.

Котам почему-то всегда говорят «ты», хотя ни один кот еще ни с кем не пил брудершафта!

Не шалю, никого не трогаю, примус починяю.

Тоторо и Котобус

«Мой сосед Тоторо» — один из самых известных японских мультфильмов. Дух — хранитель леса Тоторо сочетает в себе черты сразу нескольких животных: кота, совы, барсука и медведя. В Японии кошкам приписывают возможности изменять форму тела, благодаря этим поверьям появился Котобус. Кот был так удивлен и заинтригован видом автобуса, что решил сам им стать. Котобус показывает, куда и к кому нужно ехать. Передвигается с огромной скоростью, но не виден для большинства людей, оставляя после себя лишь порыв ветра. Поэтому, если внезапно вас обдует потоком воздуха, знайте: сейчас кто-то спешит по важным делам в Котобусе.

Кот Саймона

В каждом мультфильме про кота Саймона люди узнают своего питомца: разнообразные способы привлечения внимания, просьба покормить, впустить в дом, поиграть, погладить и многое другое. Вдохновляют создателя комикса 3 его кота: Хью, Джесс и Мэйси. Особенно Хью, который является прямым прототипом.

Симба

Сложно найти человека, который бы не видел мультфильм «Король Лев» и не знал, кто такой Симба. Приятная новость для поклонников этого львенка: в 2019 году в прокат выйдет ремейк легендарного мультфильма, который был снят с применением всех современных технологий. Трейлер, который уже побил все рекорды просмотров, можно посмотреть здесь.

А какой ваш любимый вымышленный кот и пойдете ли вы смотреть старого «Короля Льва» в новом виде?