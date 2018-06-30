9 вредных продуктов, которые мы часто по незнанию даем детям

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Многие дети практически с самого рождения начинают употреблять пищу, в которой содержится много сахара. Из-за этого у ребенка снижается чувствительность вкусовых рецепторов, и нормальная еда уже не кажется ему привлекательной. К тому же существуют продукты, которые просто нельзя давать детям в силу физиологических особенностей их организма.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, как научить ребенка питаться правильно и от каких, казалось бы, полезных продуктов для этого необходимо отказаться.

1. Сок

Соки популярны среди детей разных возрастов. У них удобная и яркая упаковка. На этом все достоинства соков заканчиваются. В стакане сока содержится порядка 5–6 ч. л. сахара. Растворенный в соке сахар мгновенно всасывается в кровь, а это не способствует здоровому углеводному обмену. Американская академия педиатрии рекомендует есть фрукты, а не пить соки. Благодаря содержащимся во фрукте волокнам он усваивается постепенно, не нагружая эндокринную систему. В крайнем случае можно выпить свежевыжатый сок, а лучше смузи.

2. Манная каша

Манная каша не содержит в себе ничего, кроме углеводов. При переработке манной крупы в ней не остается витаминов и микроэлементов, необходимых для полноценного роста и развития ребенка. Это калорийная и «пустая» еда, которую не нужно давать детям. Существуют другие полезные каши, богатые питательными веществами, — гречневая, овсяная, перловая и пшенная.

3. Йогурт

Чтобы выбрать для ребенка полезный йогурт, нужно изучить его состав. Во-первых, необходимо отказаться от опасных йогуртных продуктов, которые в магазинах хранятся не в холодильниках, а на открытых полках. Во-вторых, вместо сладких фруктовых йогуртов стоит отдавать предпочтение натуральным нежирным. Йогурты с добавками содержат большое количество сахара, жира и калорий, что способствует увеличению веса у детей и повышению риска развития диабета.

4. Сухие завтраки

Хлопья, мюсли, подушечки и шарики в рекламе представляются как источник необходимых для растущего организма витаминов и минералов. В действительности в такой еде нет полезных веществ, зато сахар присутствует в избытке. При изготовлении сухих завтраков из зерен кукурузы, пшеницы, овса удаляются все оболочки, и остаются только легкоусвояемые углеводы. Насытиться хлопьями очень сложно, поэтому уже через пару часов ребенок снова будет голодным. Отличная альтернатива сухим завтракам — каша. С помощью фруктов и орехов ее можно сделать привлекательной для детей.

5. Глазированный сырок

Этот продукт вреден не только зашкаливающим содержанием сахара. Из-за ароматизаторов и усилителей вкуса сложно оценить качество творога, входящего в состав глазированного сырка. В сырках могут содержаться консерванты и другие вещества, вредные как для детей, так и для взрослых. Лучше кушать обычный творог: с добавлением ягод и фруктов он становится не только полезной, но и вкусной едой.

6. Мед

Мед нельзя давать детям до 2 лет. Это связано не только с возможной аллергической реакцией. Иногда в меде содержатся бактерии, которые в силу возрастных физиологических особенностей организма ребенка могут привести к острому инфекционному заболеванию — детскому ботулизму.

7. Виноград

В винограде есть нужные ребенку витамины и минералы. Но есть причина, по которой виноград не рекомендуется давать детям: ягода винограда крупная и скользкая, и ребенок может ей подавиться. В результате возможно удушение и даже летальный исход. К тому же виноград — довольно тяжелый продукт для пищеварительной системы, особенно детской. До 2 лет для малыша более полезны, к примеру, бананы.

8. Детские мультивитамины

Тема витаминов для детей довольно щекотливая. Дело в том, что родители часто полагаются на свои знания и опыт вместо того, чтобы проконсультироваться с педиатром. А это в корне неверно и даже опасно. Как бы безобидно не выглядели витаминки для детей в виде зверушек, к их выбору нужно подходить со всей ответственностью, то есть давать ребенку витамины следует только по назначению врача при соответствующих показаниях. Ребенок должен получать витамины из еды, не нужно без необходимости давать их дополнительно.

9. Молочный коктейль

Выбирая между газированным напитком и молочным коктейлем для ребенка, любой родитель, конечно, отдаст предпочтение второму. Но оказывается, молочный коктейль не уступает по вредности газировке: в нем содержится очень много сахара и жира. Последние исследования говорят о том, что регулярное употребление такого жирного и калорийного напитка может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Этот продукт вреден для взрослых и тем более для детей.

Полностью оградить детей от сахара невозможно, да это и не нужно. Важно сформировать у ребенка правильное отношение к сладкому, объяснить, что сладости — это десерт, а не замена обычной еде. Если привить человеку полезные пищевые привычки еще в детстве, то это станет залогом его здорового будущего.