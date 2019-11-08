9 вещей, на которые родители школьников не должны сдавать деньги

46 1 98 11k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Школа изменяется с каждым годом: появляются новые предметы, новые экзамены и правила. Но неизменным остается одно — бесконечные сборы денег. Родители по привычке открывают кошельки, чтобы сдать на шторы, подарки ко Дню учителя или экскурсию. Однако большинство поборов носит добровольный характер, и остается разобраться, какие именно.

Мы в AdMe.ru внимательно изучили законы и узнали, какими правами обладают родители школьников и на что они имеют права не сдавать деньги.

Благоустройство территории и ремонт школы

Один из самых распространенных видов поборов — это сбор средств на шторы, линолеум, ремонт класса, покупку новых парт и прочего. Закон гласит: ремонт и материально-техническое обеспечение школы финансируется за счет средств бюджета. Платным может быть только то, что выходит за рамки образовательного стандарта. Если родители захотят в классе потолки с лепниной, фактурную штукатурку на стены и полы из массива дуба, то тут придется раскошелиться. Иногда администрация просит сдать деньги на семена, грабли, веники, чтобы облагородить клумбы. На все это также выделяются финансы. Но вы можете добровольно и от чистого сердца подарить школе рассаду, цветы в горшочках или саженцы кустарников. Против никто не будет.

Взносы в фонд школы и подарки учителям

Фонд школы — вещь вполне законная и добровольная. Родители по желанию могут внести туда пожертвования. «По желанию» здесь ключевые слова. Принуждать вас никто не может, а уж тем более наказывать ребенка, не допускать его до занятий, олимпиад и конкурсов. С подарками для учителей дела обстоят немного иначе. Они тоже добровольны, но стоит помнить, что подарок стоимостью выше 3 тысяч рублей может быть расценен как взятка должностному лицу. Причем накажут как учителя, так и дарителя.

Учебники, методические пособия и рабочие тетради

В конце учебного года классный руководитель выдает список учебников и рабочих тетрадей, которые родители должны приобрести. Их общая стоимость может доходить до нескольких десятков тысяч рублей, а это сильно бьет по семейному бюджету. Статья 35 «Федерального закона об образовании» гласит: «Обеспечение учебниками и учебно-методическими материалами осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов». Проще говоря, все учебники и рабочие тетради должна бесплатно предоставлять школа. Исключения составляют пособия для платных углубленных занятий, кружков и секций.

Планшеты, ноутбуки и электронные книги

В некоторых школах обычные бумажные учебники и тетради заменяют на планшеты и электронные книги. Если администрация решила шагнуть в светлое технологическое будущее, то она обязана предоставить ученикам все необходимые гаджеты, приложения и программы. Это касается и электронных учебных пособий, и художественной литературы. Для учащихся они должны быть бесплатными и доступными.

Музыкальные инструменты, карты, спортивный инвентарь

Каждую зиму родителей просят принести на урок физкультуры лыжи, палки и ботинки. Тем, кто не принесет, грозят неаттестацией, двойкой по предмету или отчислением. Однако школа делает это незаконно. Для проведения занятий у школы должен быть весь необходимый спортивный инвентарь (мячи, скакалки, ракетки для бадминтона, сетки и прочее). Если нет возможности обеспечить весь класс лыжами, то учитель может предложить альтернативные занятия. Это правило распространяется на карты для уроков истории и географии, глобусы, швейные машинки, проекторы, микроскопы, колбы, реактивы в кабинет химии и многое другое. С более подробным списком можно ознакомиться в приказе Минобрнауки РФ от 30.03.2016 № 336.

Оплата охраны, гардероба и уборщиц

Образовательное учреждение обеспечивает охрану и безопасность детей во время их пребывания в школе. Это указано статье 41 закона «Об образовании в РФ». На услуги охранников, установку сигнализации и тревожных кнопок выделяют финансы из городского бюджета. Обычно на первом родительском собрании предлагают «скинуться на охрану». Беспокоясь о безопасности детей, родители соглашаются. А администрация тем самым экономит бюджетные средства. Труд уборщиц также оплачивает школа. С гардеробщиками все обстоит сложнее: они для школы большая редкость. Иногда дирекция предлагает оплачивать услуги гардеробщицы. Однако это незаконно. В обязанности родителей не входит оплата труда дополнительной штатной единицы.

Театры и экскурсии

Все поездки, походы, экскурсии и театры — дело исключительно добровольное. Сдавать на них деньги или нет, решают родители. Учитель не может настаивать на обязательном посещении выставки или спектакля. Даже если он говорит, что это необходимо для занятий (например, написать сочинение). Все платные экскурсии, спектакли и выставки не должны проводиться вместо занятий. Для этого есть классные часы и внеурочное время. Выгнать ученика из класса во время платного мероприятия также нельзя.

Школьная форма

Школа вправе ввести форменную одежду. Какой она будет (цвет, ткань, фасон и прочее), решает коллективное родительское собрание и администрация учебного заведения. Но никто не может диктовать, в каком магазине, у какого производителя и за какую цену нужно покупать форму. Из-за ее отсутствия ученика не могут выгнать из школы и не пустить на урок. Единственное, что вправе сделать администрация, — это выговор, замечание или же беседа с родителями.

Еда и посуда в столовую

Помимо добровольно-принудительных взносов в фонд школы, родителей просят сдать в столовую пакет картошки, пару килограммов свеклы, моркови или лука. Требования СанПиНа запрещают образовательным учреждениям принимать продукты питания без документов, подтверждающих их качество и безопасность. Принимая еду без маркировок, администрация школы ставит под угрозу здоровье своих учеников.

Что же делать?

Для начала — обратиться в администрацию школы и попробовать решить проблемы мирным путем. Если же директор и завучи не идут навстречу, остается одно — жаловаться. Для этого нужно обратиться в министерство образования своего региона или позвонить на горячую линию Общественной палаты РФ. Также заявление с просьбой провести проверку по поводу поборов и коррупции можно подать в Федеральную службу в сфере образования и науки и в прокуратуру.

Как вы относитесь к поборам в школе? Считаете их необходимостью или абсолютным злом?