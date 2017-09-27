9 вещей, которые нужно срочно перестать делать при стирке

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Казалось бы, что может быть проще, чем стирка? Однако даже у такого обыденного занятия есть множество тонкостей, от которых зависит срок службы вещей. AdMe.ru собрал для вас распространенные ошибки, которые многие из нас допускают в уходе за одеждой.

1. Слишком высокая температура

При стирке на низких температурах вещи лучше хранят форму и цвет и меньше изнашиваются. К тому же теплая и прохладная вода справляется с загрязнениями ничуть не хуже, чем горячая, если у вас хорошая машина и порошок. Поэтому на 60 °С стоит стирать только белье, полотенца и пеленки, чтобы их продезинфицировать. Для всего остального хватит и более низких температур.

2. Загрузка в машину вещей с пятнами

Прежде чем загружать их в стиральную машину, сильно загрязненные вещи стоит предварительно замочить, а вещи с пятнами — аккуратно застирать или нанести на них пятновыводитель. В противном случае вещи могут не отстираться. Вместо пятновыводителя вы можете воспользоваться подручными средствами. Например, против пятен от пота хорошо помогает лимонный сок, на пятно от травы можно нанести смесь жидкого моющего средства с уксусом, а на пятно от красного вина — смесь воды и пищевой соды в соотношении 3 к 1.

3. Слишком много порошка и кондиционера для белья

Избыток порошка может привести к скоплению грязи на одежде, засорению контейнера для моющих средств и неприятному запаху из стиральной машины, а из-за слишком большого количества кондиционера вещи хуже прополаскиваются. Поэтому внимательно читайте дозировки, указанные на упаковках, и не забывайте о мерной чашке. Если же вещи очень грязные, используйте режим предварительной стирки или запустите два цикла.

4. Использование кондиционера для всех вещей

Кондиционер для белья делает вещи мягче и облегчает глажку, однако со временем он снижает впитываемость ткани. Поэтому полотенца, спортивную одежду и другие вещи из микрофибры, эластана и спандекса лучше стирать без него.

5. Автоматическая стирка нижнего белья

При автоматической стирке бюстгальтеры быстро растягиваются и перестают держать форму, поэтому их лучше стирать вручную. Это же относится к остальному кружевному белью и купальникам. А вот капроновые колготки можно стирать и в машине. При этом нужно соблюдать несколько простых правил: использовать моющее средство для деликатных вещей;

стирать на 30 °С с малым количеством оборотов;

класть колготки в специальный мешок для стирки;

выворачивать колготки наизнанку.

6. Использование отбеливателя для вещей из эластана, лайкры или спандекса

Отбеливатель с хлором — достаточно агрессивное средство, которое «ослабляет» волокна ткани, поэтому им не следует злоупотреблять в принципе. Особенно это касается вещей из эластана, лайкры и спандекса, которые при использовании отбеливателя быстро потеряют эластичность. Вот еще несколько советов о том, как ухаживать за вещами из этих материалов: стирайте их только в прохладной воде;

не используйте кондиционер для белья;

не сушите в автоматической сушилке;

не гладьте.

7. Слишком частая стирка джинсовых вещей

У производителей денима радикальное мнение на этот счет: они советуют вообще отказаться от машинной стирки, чтобы дольше сохранить цвет. Если вы не готовы последовать их совету, оптимальным промежутком между стирками джинсов является период от 2 до 6 месяцев в зависимости от интенсивности носки и индивидуальных особенностей организма.

8. Неправильная сушка

Неправильная сушка негативно сказывается на внешнем виде вещей, как и неправильная стирка. Вот несколько советов, которые помогут избежать ошибок: не злоупотребляйте автоматической сушкой, так как из-за нее вещи быстрее изнашиваются и теряют цвет, и не сушите в ней вещи из тонких и деликатных тканей;

так как из-за нее вещи быстрее изнашиваются и теряют цвет, и не сушите в ней вещи из тонких и деликатных тканей; не «пересушивайте» вещи, так как из-за этого их сложнее гладить;

не развешивайте трикотажные и шерстяные вещи, чтобы они не потеряли форму, вместо этого разложите их на полотенце на горизонтальной поверхности;

перед тем как развесить вещи, встряхните их, чтобы избежать сильных помятостей и заломов.

9. Плохой уход за стиральной машиной