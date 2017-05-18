9 вещей, которые категорически нельзя запрещать ребенку

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По мнению психологов, если в жизни ребенка есть ограничения, он чувствует себя безопаснее и спокойнее. Но в то же время некоторые запреты сильно сужают простор для развития детей, делают их неуверенными в себе. Мы в AdMe.ru решили вас познакомить с вещами, которые стоит разрешить малышам и детям постарше. И пожалуй, это будет самым большим подарком для них.

1. Задавать вопросы

Маленький ребенок растет и познает мир, и естественно, что у него появляется множество вопросов. Конечно, родителям непросто вечером преодолеть усталость и найти время и силы для детей. Но ведь время, которое мы проводим вместе с детьми, когда отвечаем на их вопросы, читаем и играем с ними, помогает не только развить ребенка. Оно помогает нам установить крепкую связь и сохранить теплые отношения, даже когда дети вырастут.

2. Плакать

Маленькие дети ярче переживают все, что происходит в жизни. Расстраиваться — это нормально для малыша. Не запрещайте малышу плакать и не стыдите за это. Вместо этого помогите разобраться в ситуации, объясните ребенку, почему он плачет и как можно это исправить.

3. Жадничать

Малыш имеет полное право распоряжаться своими вещами, как и взрослые, так что не нужно стыдить его за жадность. И уж тем более говорить вещи из разряда: «Вон все смеются над тобой, какой ты жадный».

4. Говорить «нет»

Ребенок — это не подчиненный, это полноправный член семьи. Запрещать ему отказывать вам — значит нарушать его границы. Придумайте способ договориться или объяснить ему, почему надо делать то, что иногда не хочется.

5. Шуметь

Не мешайте детям получать радость от детства — пусть они напевают песенки и выдают разные звуки на улице. Ведь такая пора в их жизни больше не повторится.

6. Бояться

Маленькие дети могут испугаться врача с уколом или незнакомого родственника, и это естественно для них. Вместо того чтобы стыдить за страх, лучше объясните ребенку, почему бояться не надо, возьмите за руку или обнимите, чтобы он знал, что вы рядом.

7. Иметь секреты

Чем старше становятся дети, тем больше они нуждаются в личном пространстве. Конечно, родители должны контролировать жизнь ребенка, но нужно уважать его личные границы. Ведь доверие ребенка бесценно, и не стоит рисковать, разглашая детские секреты и читая спрятанные дневники.

8. Злиться и завидовать

Ребенок такой же живой человек и так же, как и взрослые, имеет право испытывать негативные чувства: злость, зависть и др. Родителям нужно помнить о том, что сила воли в этом возрасте еще не до конца сформирована, поэтому ребенку гораздо сложнее себя контролировать. То, что какая-либо из эмоций кажется нам «плохой», не значит, что ребенок должен тут же прекратить ее проявлять.

9. Ошибаться

Каждому страшно совершить ошибку, а еще страшнее, когда тебя торопит взрослый или ругает за неправильно застегнутую кофту. Неудивительно, если после такого ребенок расхочет когда-либо пробовать что-то делать сам.