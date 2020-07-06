9 сыновей, которые не собираются отсиживаться в тени славы своих знаменитых родителей

У знаменитостей, как и у обычных людей, разные дети: кто-то доставляет своим родителям множество хлопот и огорчений, а кем-то по праву можно гордиться, как это, скорее всего, делает Александр Лыков, глядя на своего сына, добившегося всего, о чем можно лишь мечтать, или Виктор Рыбин, сына которого сравнивают ни много ни мало с красавчиком Джейсоном Момоа.

AdMe.ru следит за судьбой отпрысков отечественных звезд, которые уже успели переплюнуть родителей по части жизненных достижений. Вот вам самая яркая десятка звездных сыновей.

1. Матвей, сын Александра Лыкова

Звезда телесериала «Улицы разбитых фонарей» шел к славе трудным путем: мальчик родился в маленьком поселке Рахья в Ленинградской области, рос без отца, его воспитывали мама и бабушка. В детстве Саша получил травму позвоночника, упав с горки, ему грозила инвалидность, но с помощью специальных упражнений он смог встать на ноги. Позже Лыков-старший начал заниматься спортом: он имеет черный пояс по карате и завоевал несколько медалей в юношеских соревнованиях по биатлону. Свое упорство Александр передал и сыну Матвею: окончив иняз, парень уехал в Нью-Йорк, где начал с мытья полов в туалетах, а затем стал лицом брендов Cerruti, Gucci и Jil Sander. В 2008 году Матвей вошел в топ-50 самых популярных моделей мира, а в 2009-м — в список 10 самых востребованных подиумных моделей. В 2015 году Матвей снялся в главной роли в фильме «Он — дракон». Сейчас Лыкову-младшему 33 года, он женат на дизайнере Джессике Стеренос. Пара живет в Париже и воспитывает дочь Сиенну.

2. Василий Рыбин, сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой

20-летнего сына солиста группы «Дюна» Виктора Рыбина и певицы Натальи Сенчуковой Василия Рыбина сравнивают с Джейсоном Момоа и Джонни Деппом: его длинные волосы и накачанный торс, покрытый татуировками, взволновали многих пользовательниц сети. Василий с детства увлекается спортом, учится в Московском государственном институте культуры на режиссера театра и занимается музыкой.

3. Филипп, приемный сын Олега Газманова

23-летний Филипп так похож на своего знаменитого родителя, что удивляешься, когда узнаешь, что Олег Газманов не родной его отец. Парень — сын Вячеслава Мавроди, старшего брата бывшего главы «МММ» Сергея Мавроди. Но певец воспитал мальчика как родного сына и дал ему свою фамилию. Когда-то Филипп начинал выступать в детском ансамбле «Непоседы» вместе с Владом Топаловым, Юлией Волковой и Сергеем Лазаревым, затем увлекся футболом, а потом регби. Спорт помог Филиппу в модельной карьере, а несколько лет назад он занялся бизнесом. Сейчас у Филиппа собственная компания, которая специализируется на грузоперевозках. Он также создал приложение Fura — навигатор для дальнобойщиков.

4. Аполлон Шнуров, сын Сергея Шнурова

20-летний Аполлон — сын фронтмена «Ленинграда» и бывшего менеджера группы Светланы Костициной, с которой он прожил в браке 3 года. При рождении мальчика назвали Павлом, но отец предпочитает называть его по имени известного поэта Аполлона Григорьева. До недавнего времени о сыне Сергея Шнурова было мало что известно, кроме того, что он учится в Санкт-Петербургском университете информационных технологий, механики и оптики, но сейчас Аполлон начал вести аккаунт в Instagram, где демонстрирует свой стиль и первые художественные работы.

5. Иван Макаревич, сын Андрея Макаревича

31-летний Иван — сын, которым отец по праву может гордиться. Хотя Андрей Макаревич расстался с матерью Ивана, когда мальчику было 2 года, он всегда принимал активное участие в его воспитании. Парень окончил Академию театрального искусства, а затем работал в Московском драматическом театре на Малой Бронной и в театре «Практика». Иван играет на барабанах, увлекается электронной музыкой, пишет музыку для кино, а главное — он востребованный актер, который снялся в фильмах «Бой с тенью», «Доброволец», «Иван Грозный», «Метро» и «Выжить после». В ленте Гарика Сукачева «Дом Солнца» он сыграл своего отца в юности.

6. Кирилл Нагиев, сын Дмитрия Нагиева

30-летний сын Дмитрия Нагиева и радиоведущей Алисы Шер, кажется, скоро затмит отца — талант, яркая внешность и актерское образование обеспечили ему успешную карьеру в театре, кино и на телевидении. Кирилл снялся в фильмах «Бригада: Наследник», «Ловушка», «Анечка», «Территория Джа» и «Принц Сибири». Последняя работа Кирилла — роль в ленте «Холоп».

7. Никита Пресняков, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова

29-летний Никита — достойный продолжатель звездной династии. Он окончил Нью-Йоркскую киноакадемию, и сегодня за плечами молодого человека съемки в кино и на телевидении. Он сыграл в фильмах «Елки», «Охота за призраком», «Корпоратив» и «Дело ангела». Кроме этого, Никита Пресняков поет и играет в группе Multiverse.

8. Денис Шальных, сын Елены Яковлевой

28-летний Денис уже давно привлекает внимание публики своей бунтарской натурой. Парень окончил школу в Великобритании, а затем пробовал себя в бодибилдинге и парикмахерском искусстве, был помощником режиссера-постановщика и сыграл несколько эпизодических ролей в кино. Недавно Денис решился на удаление всех татуировок и рассказывает об этом в серии видео.

9. Григорий Верник, сын Игоря Верника

20-летний Григорий пошел по стопам отца — актера, телеведущего, продюсера и певца Игоря Верника — и выбрал актерскую профессию. Он студент Школы-студии МХАТ, а в его профессиональном резюме уже 10 киноработ, в том числе в 2 сериалах — нашумевших «Содержанках» и в «Мамах чемпионов».