9 случаев, когда мама была права, а мы ее не слушали

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В подростковом возрасте многие из нас были резкими, а иногда и чрезмерно грубыми. И уж точно каждый считал, что родители ничего не смыслят в этой жизни. Психологи говорят, что это норма. Пубертат — сложный период, в который человек пытается обрести свою идентичность, проверить существующие устои и родительскую любовь на прочность. Но лучше бунтовать в 15, чем быть тихим подростком, а потом в 30 задать жару и пуститься во все тяжкие. Мы в AdMe.ru собрали самые яркие фразы мам, всю правдивость которых осознаешь, только когда становишься взрослым.

1. «Другие тебе просто завидуют»

В 13 кажется, что эта фраза самая глупая на свете. Зачем одноклассникам завидовать твоей нелепой стрижке или смешной шапке? Но ее стоит воспринимать несколько иначе. Конечно, дети не завидовали стрижке или шапке, но они прекрасно видели ту стойкость, с которой вы носили эту забавную прическу или вещь и еще умудрялись не комплексовать, а быть заводилой. И именно это и вызывает зависть. А все насмешки в ваш адрес были лишь попыткой хоть как-то уколоть. И мама это прекрасно понимала.

2. «Лучший отдых — перемена работы»

В детстве эта фраза навевала тоску и уныние. Ведь для мамы «перемена работы» — это значит оставить на время уборку и сходить в магазин. Но только с возрастом понимаешь, насколько мама была права. Ведь во время рабочего дня именно чередование работы, требующей разных навыков, помогает сохранять продуктивность и не тонуть в рутине однообразных дел.

3. «Надень шапку»

В 15 носить шапку и теплые колготки или подштанники — это просто ужас какой-то! Никто же из одноклассников так не делает. Но уже после 20 мамина забота становится очевидной и мы с умилением вспоминаем, как она пыталась нас закутать потеплее. И поражаемся ее стойкости и умению убеждать. Сейчас-то зимой на улицу без шапки ни ногой!

4. «Любовь приходит тогда, когда ее совсем не ждешь»

В подростковом возрасте эта фраза воспринимается как обычная попытка успокоить. При этом не слишком удачная. Но на деле оказывается, что мама чертовски права. Когда мы старше, по уши в учебе или работе, пытаемся выяснить, на что на самом деле способны, и строим великие планы на будущее, любовь обрушивается совершенно внезапно. И это прекрасно!

5. «Не торопи время»

Сначала нам хочется поскорее пойти в школу, а потом как можно быстрее ее окончить и поступить в институт. Там мы горим желанием начать работать, а после наконец пониманием, что торопиться некуда и незачем. Настоящее драгоценно, и оно больше никогда не повторится. Следует ценить время и не торопить его. Призыв мамы наслаждаться каждым моментом кто-то осознает в 20, а кто-то в 45. Но в этом случае чем раньше, тем лучше.

6. «Я понимаю, что тяжело, но ты это переживешь»

Любая проблема в отношениях с противоположным полом в 16 — это катастрофа. И мама, конечно, ничего не понимает, а жизнь уже никогда не наладится. Остается только запереться в комнате и плакать в одиночестве. Но и здесь мама оказывается права. Ведь ваша жизнь продолжается, и хотя на пути еще не раз будут встречаться не те люди, но в конце концов появится тот самый человек.

7. «Ты поймешь, когда подрастешь»

Банальная фраза, которую каждый слышал от мамы не раз. Но вот мы подросли, и ее слова действительно обретают смысл. В 14 кажется, что ты знаешь все, а родители просто отстали от жизни и ничего не понимают. Но в 20–30 лет приходит осознание, что тогда мы были глупыми детьми, нам еще столькому предстояло научиться! А мама, как всегда, была права.

8. «Когда появятся свои дети, тогда ты поймешь»

Все подростки слышали от мамы эту фразу в моменты, когда она что-то запрещала. И тогда нам казалось, что это просто отговорка. Ведь мама совершенно ничего не понимает! Но только когда у нас появляются собственные дети, мы в полной мере осознаем и чувствуем все волнения и тревоги мамы. Ее слова уже не выглядят так глупо.

9. «Потом еще спасибо скажешь»

В 14 в эти слова трудно поверить. Как можно сказать маме спасибо за уродливые брекеты, над которыми смеются все одноклассники, или за дурацкую зарядку по утрам, когда так хочется спать? Но в старшем возрасте мы осознаем, что все это делалось для нашего здоровья, развития, для нашего блага. Это один из множества способов выражения маминой любви и заботы. И поэтому сейчас мы говорим ей: «Спасибо!»

Покажите эту статью своим друзьям! Пусть как можно больше мам услышат от детей: «Спасибо! Ты была права».