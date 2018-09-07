9 привычных вещей, которые принесут вашему ребенку больше вреда, чем пользы

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Каждый родитель стремится растить ребенка правильно, но ошибки могут допустить даже самые ответственные мамы и папы. Подвох здесь в том, что часто привычные вещи таят в себе неожиданные риски и опасности. Например, ватные палочки кажутся абсолютно безобидными, но одно неловкое движение может привести к трагедии. А «главная детская каша» — манная — вообще имеет для малышей медицинские противопоказания. В этой статье мы расскажем, какие всем знакомые вещи могут негативно сказаться на детском здоровье.

AdMe.ru советует не рисковать и вооружиться знаниями о том, как не навредить ребенку, окружая его заботой изо дня в день.

1. Соски-пустышки

Соски-пустышки могут быть очень полезны в первые 6 месяцев жизни малыша. В это время они оказывают успокаивающее и даже обезболивающее действие. Однако после этого срока их использование лучше прекратить. Врачи отмечают такие негативные эффекты от применения пустышки, как: частые инфекционные заболевания, в том числе грибковые и кишечные;

высокая вероятность развития среднего отита;

формирование в будущем неправильного прикуса. Что делать: После полугода у младенца начинают прорезываться зубки, поэтому пустышку для сосания лучше заменить на прорезыватель, который можно грызть.

2. Неподходящая еда

Многие продукты питания, которые традиционно считаются полезными для малышей, на самом деле вообще не подходят для детского организма. В пищеварительной системе младенца до года еще не сформирована достаточно сильная микрофлора, чтобы справляться со многими видами продуктов, такими как: мед;

манная и овсяная каши;

молочные и кисломолочные продукты;

соки;

кислые фрукты и ягоды (персики, черника, виноград и т. д.);

некоторые овощи и зелень: брокколи, свекла; бобовые: фасоль, горох и т. д.;

орехи и ореховая паста;

некоторые виды рыб и все морепродукты. Риски могут проявиться по-разному: от аллергических реакций до серьезных проблем с желудком и кишечником. Например, манная каша — это сплошная клейковина (глютен), для переваривания которой у малыша просто нет нужных ферментов. А мед может содержать споры бактерий, которые безопасны для взрослых, но у маленьких детей вызывают ботулизм. Что делать: Не торопитесь вводить в рацион малыша названные продукты. Оптимальное время для этого — после года.

3. Проблемная одежда

Повседневная одежда — источник скрытых опасностей, о которых мы не привыкли задумываться. А зря, ведь даже самые маленькие дети большую часть времени проводят в одежде. Поэтому важно, чтобы она была не только удобной, но и безопасной для здоровья. На что следует обратить особое внимание: функциональных мелких деталей не больше, чем это необходимо;

все кнопки, пуговицы, собачки на молниях держатся крепко;

объемных декоративных деталей — жемчужин, пайеток, бисера — нет;

вместо шнурков и завязок — липучки и кнопки;

одежда по размеру, ничего нигде не давит и не перетягивает;

с изнанки нет крупных, грубых бирок, которые могут больно натирать кожу. Что делать: Выбирать детскую одежду с учетом рекомендаций.

4. Подгузники

Удобство от использования современных одноразовых подгузников сложно переоценить. Известно, что до 12–18 месяцев малыши неспособны контролировать свои естественные позывы. Врачи советуют начинать приучать ребенка к горшку в возрасте не позднее 1,5 лет. Это означает, что использование памперсов к этому времени необходимо прекратить. Очевидно, что в противном случае у малыша просто не будет мотивации сдерживаться. Также длительное ношение памперсов скрывает следующие риски: сыпи и дерматиты от постоянного трения;

аллергические реакции на материал;

негативное влияние на навыки ходьбы ввиду большого объема подгузника. Не стоит забывать и о том, что в мире остро стоит проблема утилизации подобного вида отходов. Что делать: Старайтесь свести использование памперсов к самому необходимому минимуму — как количественно, так и по длительности ношения за один раз. Не затягивайте с полным отказом от подгузников.

5. Ватные палочки

Ватные палочки давно признаны врачами всего мира продуктом вредным и опасным для здоровья. И тем не менее родители не могут удержаться, чтобы лишний раз не поковыряться в ушах даже самых крохотных малышей. Делать этого категорически нельзя. Использование ватных палочек для чистки ушей в домашних условиях чревато: механическим травмированием внутреннего уха, в том числе с тяжелыми последствиями вплоть до полной потери слуха;

форсированным образованием серных пробок, так как в процессе чистки сера попросту утрамбовывается вглубь уха;

частыми отитами. Запрет актуален как для детей, так и для взрослых. Врачи призывают: не лезьте вглубь уха, не стремитесь к радикальному избавлению от ушной серы. Ее наличие необходимо для правильного функционирования слухового аппарата и защищает его от негативных внешних факторов. Что делать: Мытья с пеной во время принятия душа или ванны и последующего промокания полотенцем более чем достаточно для сохранения чистоты. Если очень хочется, пройдитесь палочкой только по внешним участкам ушной раковины.

6. Ароматические палочки и свечи

Ароматерапия не имеет доказанной эффективности в лечении каких бы то ни было болезней, однако известно, что различные запахи помогают взбодриться или, наоборот, расслабиться. Ароматические свечи и тем более ароматические палочки, горящие с выделением дыма, — самое неподходящее средство для релаксации в доме, где есть дети. Что говорить о малышах, если даже взрослые могут быть подвержены таким неприятным эффектам от ароматерапии, как: трудности с дыханием;

аллергические реакции;

высокий риск развития бронхиальной астмы. Что делать: Ароматерапия не противопоказана детям, но для ее проведения следует использовать эфирные масла. Перед применением каждого нового масла необходимо проводить домашний тест на аллергию.

7. Детские вещи б/у

Содержать ребенка — удовольствие не из дешевых. Часто родителям приходится искать способы сэкономить, и в этом случае покупка детских вещей с рук кажется хорошей идеей. Однако далеко не все такие вещи безопасны для ребенка. Запомните, что не стоит покупать с рук: обувь: даже после нескольких дней носки обувь подстраивается под своего первого хозяина и в связи с этим может негативно влиять на постановку ноги нового владельца;

головные уборы и шарфы: некоторая одежда б/у безопасна, но не шапки и шарфы, в которых даже после обработки могут остаться, например, вши;

детская посуда: как и средства личной гигиены, детские столовые приборы должны быть новыми и строго индивидуальными;

матрасы, подушки и одеяла: если приобрести ясли или кроватку б/у не запрещено, то матрас к ним и белье должны быть непременно новыми, так как полная дезинфекция старых в домашних условиях невозможна;

мягкая мебель и мягкие игрушки: дезинфекция возможна только в химчистке, что зачастую обходится дороже, чем покупка новой вещи. Что делать: При покупке вещей с рук внимательно осмотрите их на предмет повреждений. Откажитесь от приобретения вещей, длительное время бывших в эксплуатации.

8. Интерактивные игрушки

Предполагается, что интерактивные игрушки, такие, которые одновременно светятся, двигаются, проигрывают музыку, показывают картинки, видео и разговаривают на нескольких языках, помогают ребенку в его развитии. Однако исследования показывают, что такие навороченные гаджеты производят как раз обратный эффект. Интерактивные игрушки по сравнению с обычными вредны тем, что: рассеивают внимание за счет одновременного использования многих раздражающих факторов;

создают лишь видимость общения: в то время как игрушка говорит много, ребенок говорит все меньше и меньше;

заставляют малыша бездумно заучивать, а не мыслить и анализировать. Что делать: Отдавайте предпочтение более традиционным игрушкам, таким как куклы, машины, конструктор. Разделите функции многофункциональной игрушки: за музыку пусть отвечает музыкальный инструмент, за движение — управляемая машинка, за логику — настольные игры. Вместо того чтобы перекладывать свои обязанности на говорящего пластмассового кота, поиграйте и пообщайтесь с ребенком сами.

9. Детский транспорт

Самокаты, скейты и особенно велосипеды должны быть подобраны под возраст ребенка и, соответственно, его физические параметры. Неподходящего размера и комплектации велосипед может быть опасен для ребенка не только в плане травм. Неправильная посадка непременно скажется на непрерывно формирующемся детском организме, скелете. Детский транспорт — не то, на чем стоит экономить. Одинаково вредны: слишком большие велосипеды и самокаты, купленные на будущее;

те, из которых ребенок явно вырос. Что делать: Транспортное средство ребенка следует менять по мере его взросления. Велосипед рекомендуется подбирать по длине ног: если вытянуть ноги от сиденья, они не должны вставать на землю всей ступней. Правильно — на носочках.

Бонус: бесполезные товары для детей

Эти детские товары не таят в себе скрытых опасностей и не принесут никакого вреда. Впрочем, пользы тожe. Мамы делятся в интернете своим мнением о покупках, которые, вместо того чтобы облегчить жизнь, пылятся и занимают место по шкафам и чуланам. Среди них лидирующие позиции занимают: стерилизатор для бутылочек: достаточно окатить посуду кипятком;

подогреватель для бутылочек: детская смесь готовится на один раз, пока она горячая, бутылочка и так теплая, а подогревать остывшую смесь уже нельзя;

соска-термометр: дети выплевывают непонятную пластмассу изо рта;

ванночка с горкой: малыш очень быстро из нее вырастает, а места в кладовой она занимает ого-го;

утилизатор для подгузников: корзине для плохо пахнущего мусора не место в детской комнате;

радио- и видеоняня: в квартирных реалиях действительно ненужный предмет. И, пожалуй, самый бесполезный детский товар — подогреватель для влажных салфеток. Это массивное и недешевое электронное устройство выполняет функцию, которую с легкостью выполнят ваши теплые ладони или домашняя батарея отопления.

А какие детские товары вы считаете бесполезными и даже вредными для ребенка?