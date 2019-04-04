9 причин, по которым все больше людей отказывается от создания семьи

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«Поколение Z» — так социологи называют людей, рожденных после 1995 года и идущих на смену миллениалам. Представители этого поколения родились в цифровую эпоху, живут на опережение, беспокоятся об экологии и об отсутствии детского образования. А еще они не торопятся регистрировать отношения, даже если настроены серьезно.

Пока одни исследователи бьют тревогу, указывая на падение рождаемости и крушение традиционных ценностей, другие строят оптимистичные прогнозы. Мы в AdMe.ru решили присмотреться к реалиям современности и разобраться в причинах, по которым мужчины не спешат делать предложение, а девушки не стремятся выйти замуж.

1. Растет заинтересованность в личных успехах

Как показывают исследования Американской психологической ассоциации, молодые люди нового формата больше ориентируются на личное развитие. Индивидуальные ценности в их мировосприятии выведены на первое место. Большинство представителей молодежи заинтересованы главным образом в собственных успехах и планируют задуматься о семье после того, как достигнут высокой планки сами.

2. Возрастные границы сдвигаются

Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, человек от 18 до 44 лет является молодым. Вполне логично, что средний возраст вступления в брак повышается. Если раньше брак после 25 для девушки считался поздним, то сегодня в этом же возрасте многие только заканчивают обучение или начинают строить карьеру.

3. Брак не обязателен, чтобы завести ребенка

Чтобы иметь детей, не обязательно вступать в брак. Мать или отец могут растить ребенка самостоятельно, и это не порицается обществом. Растет понимание того, что брак только ради ребенка — нездоровое явление: ребенок в неполной семье не обязательно обрастет психологическими травмами, а вот в полной, но не очень счастливой — запросто. В случае сожительства во многих странах можно вписать имя второго родителя в свидетельство, и для этого, опять же, не обязательно вступать в брак.

4. Формальная сторона брака утрачивает ценность

Раньше заключение брака становилось делом чести для обоих супругов. Влюбленным в принципе сложно было завязать серьезные отношения без последующего предложения руки и сердца. Сейчас регистрация многими парами воспринимается как формальность, которая не влияет ни на отношения, ни на быт, ни на социальный статус.

5. Самодостаточность становится причиной поздних браков

Реалии, в которых женщина не может сама себя обеспечить материально, уходят в прошлое. В развитых странах сокращается разрыв между заработной платой у мужчин и женщин. Девушки поколения Z продолжат идти по пути своих предшественниц-миллениалок, которые дольше живут самостоятельно, параллельно строят отношения, но не торопятся создавать семью. Кстати, миф о том, что мужчина не может сам вести быт, питаясь исключительно лапшой быстрого приготовления, тоже давно оказался на обочине жизни.

6. Гонка за успешностью мешает личной жизни

Молодые люди, выросшие в эпоху интернет-глобализации, нередко испытывают трудности с социализацией и адекватным восприятием собственных достижений, в том числе финансового характера. Им кажется, что они недостаточно зарабатывают, чтобы обеспечить семью. А это может привести к трудоголизму, но не к счастливой семейной жизни. Играет роль и неудовлетворенность внешностью: некоторые исследователи уже занимаются вопросом низкой самооценки пользователей приложений для знакомств.

7. Снижается давление социальных стереотипов

В развитых странах для девушек давно утратили актуальность понятия «старая дева» или «синий чулок», а сожительство как форма отношений не порицается обществом. И если раньше человек, не создавший семью, считался неуспешным или как минимум странным и чудаковатым, то уже сегодня во многих странах это не так. Мы сами выбираем, к чему стремиться, и часто противостоим условностям.

8. Негативный опыт приводит к страху перед браком

Нельзя списывать со счетов и стремление уйти от негативного опыта: родительского или подсмотренного у окружающих. Если брак родителей был неудачным, дети не захотят его повторить и будут осторожнее выбирать партнера. А в случае ошибки и несчастливого брака партнеры не держатся за неудачный опыт как за единственно возможный. Поэтому растет число разводов.

9. Входят в моду разные формы отношений

Миллениалы ищут альтернативы традиционному браку, и этот поиск может подхватить последующее поколение. Высока популярность отношений на расстоянии с возможностью отдыха друг от друга, романов в социальных сетях или гостевых браков.

Хотя институт брака теряет актуальность уже сейчас и, вероятно, в будущем эта тенденция не изменится, она вовсе не означает крушения института семьи. Представители новых поколений зачастую осознаннее подходят к выбору партнера. А потому все больше браков, которые все-таки заключаются, заключены по любви. Наверняка примеры таких историй есть и в вашем окружении. Делитесь ими в комментариях.