9 причин, по которым у хороших родителей вырастают плохие дети

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У меня недавно родилась дочь, и это радостное событие чуть не загнало меня в глубочайшую депрессию. Я испугался, что сломаю ей жизнь и воспитаю неправильно. Перед глазами встали отец с матерью. Их можно назвать хорошими родителями. Они много работали, чтобы я был сыт, одет и здоров. Но взамен с запредельной строгостью требовали от меня соответствия их ожиданиям. Я сопротивлялся и, пожалуй, оказался плохим ребенком. Вырос совсем не таким, как они хотели. И таких детей тысячи.

А ведь, скорее всего, наши родители просто хотели быть образцовыми, вырастить прекрасных детей. Могу заверить, что я получился не таким хорошим, как того хотели отец с матерью. И от лица этакого «плохиша» готов поделиться с читателями AdMe.ru 9 причинами, по которым даже в благополучной семье все может пойти не по плану.

Попытки полностью контролировать жизнь ребенка

К тотальному контролю над ребенком родители приходят исключительно из лучших побуждений. Как же еще можно полностью обезопасить жизнь своего чада, если кругом сплошной хаос? Его следует упорядочить. Установить правила, границы. Это пытались сделать мои родители. Я не должен был оставаться у друзей допоздна и был обязан рано ложиться спать и делать уроки каждый день минимум по 3 часа. Мне выбирали одежду, музыку, хобби. Но, пожалуй, мой пример еще не самый страшный. Куда хуже ситуация у 16-летней девочки из Англии. На платформе Quora она привела целых 23 пункта, доказывающих, что ее папа и мама перегнули палку в попытках воспитать хорошую дочь.

Девушка пишет, что на первый взгляд она совершенно нормальная, довольная жизнью, но на самом деле чувствует себя узницей в собственном доме. И у нее, увы, есть основания так думать: Еще недавно у меня не было смартфона. Я получила старенький мамин iPhone 4, потому что сдала на отлично экзамены. Я могу пользоваться им 30 минут в день. А спортом заниматься — только 20 минут в день.

У меня нет личной жизни. Мне нельзя встречаться с друзьями за исключением 1 раза на Рождество и 3 раз на летних каникулах. Никаких парней: я учусь в школе для девочек и 99 % времени не вижу мальчиков. По всему дому установлены камеры наблюдения. Я не знаю, где они конкретно, и, если попытаюсь узнать — буду наказана.

У меня есть странички в Instagram и Facebook, но родители имеют доступ к аккаунтам, включая личные сообщения. Даже если я меняю пароли — они их сбрасывают и входят. Они ежедневно проверяют мою историю и блокируют все «неблагонадежные» сайты.

Если я допущу хотя бы одну ошибку в школьных тестах — это позор. Я должна учиться каждый день, даже в каникулы. Отдохнуть и уединиться не могу и в уборной. За дверью постоянно находится мама, а я должна с ней говорить. Спим мы с ней в одной кровати, отец — в этой же комнате. Отбой всегда в 22:30.

К чему приводит такой контроль? Родители останутся ни с чем, а она окажется в большом мире одна, совершенно не подготовленная к самостоятельной жизни. Почему я в этом так уверен? До 18 лет я не знал, какая музыка мне нравится и какая у меня любимая группа: родители выбирали за меня, что слушать, что смотреть. Я не видел ни одной американской подростковой комедии. Зато, когда в старших классах понял, как обманывать родных, чуть не завалил выпускные и вступительные экзамены, не смог поступить в вуз на бюджет и до сих пор не уверен, что выбрал тогда правильную специальность. Одним словом, я оказался не готов к самостоятельной жизни. Важность поддержки родителей очевидна, но не стоит перебарщивать.

Ожидание от ребенка слишком многого

Я ни в коем случае не хочу сказать, что мои родители плохие. Это любящие, заботливые люди. И сейчас, оглядываясь назад, я вижу множество счастливых моментов. Просто они хотели от меня другого: у них в голове сложилась картинка, каким я буду, и, к сожалению, она не всегда совпадала с тем, чего хотел от жизни я сам. Я с детства мечтал изучать боевые искусства, но с 4 лет занимался горными лыжами. Когда меня решили отдать в музыкальную школу, я сказал, что хочу научиться играть на скрипке. Родители же посчитали, что из меня выйдет джазовый пианист. Что ж, я не продержался на фортепиано и года. В итоге я немного играю на гитаре и до сих пор мечтаю взять в руки скрипку. Но теперь не могу найти на это время.

Отсутствие похвалы и завышенные требования

Родители за всю мою жизнь ни разу меня не похвалили. Фразы «Ты молодец!», «Отлично!», «Так держать!», наверное, навсегда вычеркнуты из их лексикона. Вместо них я все время слышал что-то вроде «Неплохо, только тут ошибся, здесь надо было сделать так, да и вообще...». Мои родители считают, что похвала не может обойтись без конструктивной критики. Они всегда уверены, что можно было сделать лучше, стремятся указать мне на мои ошибки и дать несколько советов, как их исправить. Даже когда мне в детстве просто хотелось услышать от них слово «молодец». В какой-то момент я перестал делать что-либо вообще. Зачем стараться, если все равно не получишь награды? Ребенку, чьи родители постоянно недовольны его результатами, сложно будет жить в гармонии с собой, радоваться жизни. Это подтверждают исследователи. Выяснилось, что дети, которые сталкиваются с излишним давлением в семье, больше других склонны наносить себе увечья. Также дети требовательных родителей чаще жалуются на хроническую головную боль.

Запреты как единственный способ контроля над ребенком

Раз ребенок не старается выполнять требования родителей, значит, его надо дополнительно замотивировать. «Не получишь новую игрушку, если не приберешь», «Не пойдешь в кино, если не сдашь контрольную на пять с плюсом». Родители вынужденно становятся слишком строгими. Мои были буквально помешаны на хороших оценках. Если я получал тройку или двойку — лишался подарка на день рождения. Бонусом шли скандал, гневные и разочарованные взгляды. Я тогда думал, что хуже быть не может. Но теперь знаю, что это не так. Надо только прочитать сообщение еще одной пользовательницы Quora. Усердие ее родителей привело к тому, что девушка на свой день рождения захотела не новую игрушку или поездку в парк развлечений, а просто немного свободного времени.

«С днем рождения! Мы дарим тебе очень особенный подарок... СВОБОДУ. У тебя есть 168 часов с этого момента, чтобы делать все, что ты захочешь, безо всяких ограничений. С любовью, папа и мама».

А ведь доказано, что чрезмерная строгость и наказания вызывают речевые задержки у детей, пик приходится на возраст 5 лет. Но, самое главное, как только ребенок научится обходить запреты — родители потеряют единственное известное им средство контроля. Я научился утаивать правду годам к 16, а эта девушка опередила меня на 2 года: «У меня очень строгие родители, и, как только мне исполнится 18, я сделаю все, чтобы выбраться из дома. А пока я вынуждена соблюдать многочисленные правила, которые не очень-то и работают. Мне запрещали встречаться с парнями, но я гуляла с ними с 14 лет. Я мусульманка и должна носить свободную одежду и хиджаб везде, кроме дома, но я просто переодеваюсь в топы и обрезанные джинсы, как только оказываюсь за углом. Я убегаю после отбоя, нахожу способы заработать на то, что мне интересно. И пока с успехом скрываю все это от отца и матери. Строгие родители воспитывают подлых детей». © Adiba Chowdhury / Quora

Приверженность традиционным методам воспитания

Речь о телесных наказаниях, крике, игнорировании. Ребенок должен воспринимать отца и мать как близких людей, которым можно доверить сокровенное, а не бояться криков, нотаций и кулаков, тем более уже известно, что физические наказания имеют только вредные последствия. Причем не только психологические, но и физиологические. Меня, к примеру, один раз пороли, как-то шлепали по уху, швыряли в стенку мои вещи. Так что класса с 5-го я просто перестал о чем-либо сообщать родителям. И до сих пор с трудом перебарываю это желание. Как ни странно, но использование силы — это как раз акт бессилия родителей. Читать нотации тоже бесполезно: ребенок копирует образ жизни семьи, его воспитывает атмосфера, в которой он находится. Самая большая мотивация — личный пример.

Превращение домашних обязанностей в предмет торга

«Вымоешь тарелки — получишь полтинник», «Сходишь за продуктами — сдача твоя», «Приберешь в комнате — купим плеер» — пожалуй, многие из нас слышали нечто подобное. Это работает, пока не доходит до крайности. Затем в каждой просьбе малыш начинает видеть выгоду, становится избалованным и капризным. В детстве отец платил мне по 50 рублей, когда я выносил мусор. Уборка тоже стоила полтинник. Но однажды он сказал, что я уже большой, и перестал платить. Тогда я устроил скандал. Это был шок, удар — называйте, как хотите, но я просто не мог понять, чем провинился. У ребенка должны быть персональные обязанности, которые он выполняет бескорыстно. Вы же не просите у него денег за приготовленный вами обед!

Неоднозначность требований и угрозы невыполнимым действием

Сегодня — можно, завтра — нельзя, а послезавтра — опять можно. Мама запрещала все, что ей не нравилось. Отец иногда разрешал чуть больше. В итоге я понял, что «нет» иногда может оказаться «ладно, да», и начал испытывать терпение родителей. Все это приводило к новым скандалам и слезам. Родители шли на уступки, а я твердил только: «В прошлый-то раз вы разрешили». Невозможно настоять на своем, если вы угрожали тем, что не сможете воплотить в жизнь. К тому же ученые нашли связь между непоследовательными методами воспитания и рисками развития психопатии у детей. Так что сейчас, как молодой отец, я для себя решил свести количество запретов к минимуму. Просто мысленно представляю, как ребенок что-то требует, и, если хотя бы на секунду я смогу допустить это — значит, разрешу. Ну а если что-то запрещаю — то уже наверняка. И я буду надеяться, что мои решения ребенок будет воспринимать спокойно, как этот парень с Quora. В их семье очень мало вещей, которые не одобряются. Но если уж что-то оказалось под запретом, то лучше и не пытаться это делать. Например, красить волосы в яркий цвет. Парень попробовал схитрить, но был вынужден под присмотром отца перекрашивать шевелюру обратно. И мальчик даже не расстроился. Ведь в глубине души он понимал, что делает как раз то немногое, что родители запрещают.

Есть только одно верное мнение, и это мнение родителей

С этим я борюсь до сих пор. У родителей буквально на все есть свое мнение: кем мне работать, что носить и есть. Даже сейчас, когда мне 30 и я женат, ни один разговор не обходится без нравоучений. И мне все проще не позвонить или не приехать в гости. Скоро дойдет до того, что мы будем видеться раз в год. До лет 14 я соглашался со всем, но после решил, что пора давать отпор, чем и занимаюсь по сей день. Я отвоевал учебу на гуманитарном направлении, сноуборд, а не любимые ими лыжи, женитьбу тоже пришлось отвоевывать. Каждая встреча заканчивается ожесточенным разбором полетов и обидой. Самое печальное, что они просто не слышат моих аргументов. Для своей дочки я такого не хочу.

Желание сохранить статус кво

Каждому родителю придется смириться с тем, что ребенок растет и когда-нибудь вырастет, станет взрослым, покинет дом и начнет жить самостоятельно. На мой взгляд, подготовить чадо к независимому существованию и есть главная задача отца и матери. И, если это получилось — значит, вы хороший родитель. Но вот мои родители так с этим и не смирились. Я не живу с ними уже 15 лет. У меня есть жена и ребенок, но отец с матерью этого будто не понимают. Они ждут, что я буду звонить им каждый день и проводить вместе все выходные. Но у меня просто нет на это сил. Дошло до того, что я притворяюсь больным или специально беру работу на выходные, чтобы только остаться дома. И эта ложь меня ранит — отказывать каждый раз, чувствуя себя предателем. Проще не общаться совсем. Надеюсь, что никогда не допущу такого со своей дочкой.