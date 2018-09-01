9 популярных косметических процедур, о которых пора забыть (О чем умалчивают салоны красоты)

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Если женщина решила быть красивой, то ее не остановят ни прайс-лист косметолога, ни собственный болевой порог. Красота всегда требовала жертв, но, к счастью, в наше время можно найти менее кровожадные аналоги популярных процедур и отказаться от некоторых пыток в салонах красоты. Если вы записались на эпиляцию носа или планируете сделать модные объемные губы, то прочитайте статью, прежде чем подтвердить бронь на эти и другие известные всем процедуры.

AdMe.ru решил рассказать читателям о подводных камнях, которые могут поджидать при посещении косметолога и парикмахера, а также помочь вам сэкономить круглую сумму.

Выпрямление волос

Кератиновое выпрямление, ламинирование, экранирование и другие процедуры, которые обещают восстановить и подарить зеркальную гладкость даже самым пересушенным волосам, дают лишь временный косметический эффект. Заявленные натуральные компоненты в составе не оказывают лечебного действия, а результат от процедуры длится всего пару недель, после чего ваши волосы в лучшем случае вернутся к прежнему состоянию, в худшем же вам придется потратить много времени и денег на их восстановление. Главные минусы: В большинстве случаев клиенты отмечают, что спустя время волосы становятся хуже, чем до процедуры, — они теряют естественный блеск, истончаются и ломаются. А состав, который наносят на волосы, содержит формальдегид. Этот бесцветный газ раздражает слизистую, поражает нервную систему и внутренние органы. Альтернатива: Если очень хочется прямые волосы, то можно воспользоваться специальным утюжком и термозащитой.

Завивка

Химическую завивку волос делает уже не одно поколение модниц, и процедура стала вновь популярной после того, как к ней добавили приставку «био». Тем не менее парикмахеры признаются, что это по-прежнему химия, которая вредит волосам, и речи о восстановлении и лечении быть не может. Модный прикорневой объем волос также создается при помощи химического раствора. Если вы решитесь на эту процедуру, то будьте готовы ходить с заметными заломами после того, как ваши волосы начнут отрастать. Главные минусы: «Химия» (даже «био») сильно сушит волосы и кожу головы. При любых малейших проблемах (перхоть, воспаления, ломкие волосы, сухая кожа и т. д.) процедура противопоказана. Но если вы все равно готовы рискнуть ради того, чтобы не делать прическу по утрам, стоит напомнить: парикмахеры называют «химию» основной для прически, подразумевая, что из нее проще создать эффектные локоны, но она никак не может заменить укладку. Альтернатива: Бигуди, стайлер для завивки волос, средства для объема, термозащита и специальная насадка на фен — все это будет менее вредным для ваших волос.

Наращивание и завивка ресниц

Аллергическая реакция на клей, с помощью которого мастер крепит пучки, может привести к постоянной или временной потере собственных ресниц. А от завивки лучше и вовсе отказаться: наносить химический раствор на глаза неоправданно рискованно даже ради эффектного взгляда. Главные минусы: Помимо риска заражения конъюнктивитом и другими глазными болезнями многие клиенты сталкиваются с истончением своих ресниц. Восстановление зависит от индивидуальных особенностей и занимает от месяца до полугода. Также салоны предлагают такие процедуры, как ботокс или ламинирование, обещая укрепить ресницы и сделать их выразительными, не прибегая к наращиванию. Такое предложение тоже лучше обойти стороной. Ламинирование (или ботокс) проводят под высокими температурами, подвергая ресницы химическому воздействию, поэтому такие процедуры не являются лечебными. Альтернатива: Уход с маслами (касторовое, миндальное или масло усьмы) и хорошая тушь. Ели вы идете на важное мероприятие, можно воспользоваться накладными ресницами, а перед поездкой на море покрасить ресницы хной.

Гель-лак

Гель-лак пользуется популярностью благодаря своей стойкости, и мало кто задумывается над содержанием вредных веществ в средствах для маникюра (формальдегид, ацетон, фталаты), которые приводят к раздражению дыхательных путей и слизистых. Главные минусы: Врачи предупреждают, что длительное ношение гель-лака делает ногти тонкими и ломкими. Также есть риск подхватить инфекцию, если мастер использует нестерильное оборудование. Альтернатива: Лучше научиться делать маникюр и ухаживать за своими руками самостоятельно. Обратите внимание на руки многих знаменитостей (в том числе и на Кейт Миддлтон) — они все чаще используют прозрачный лак или вовсе обходятся без него.

Химический пилинг

Ради ровного цвета лица и естественного сияния кожи женщины готовы в буквальном смысле снять с себя верхний слой эпидермиса. Главные минусы: Фенол, которой можно найти в составе пилинга, — крайне токсичное химическое соединение. Эффект от такой процедуры может быть абсолютно противоположный желаемому: истончение дермы, провисание тканей, появление купероза и возникновение герпеса. Альтернатива: Более щадящие пилинги, подобранные по типу кожи.

Филлеры

Введение филлеров с различными препаратами стало самым популярным средством для создания модного «инстаграмного» лица, и крайне редко где-либо упоминается о возможных отрицательных последствиях такой процедуры. Главные минусы: Самые распространенные осложнения — это уплотнения под кожей, нарушение оттока лимфы, синяки. Многое зависит от профессионализма мастера: если филлер был введен неправильно, то он будет заметен под кожей. Так, например, инъекции на основе гиалуроновой кислоты образуют узелки и синие пятна, а если препарат ввели недостаточно глубоко, то может возникнуть постоянный зуд, покраснение и гипертрофированные шрамы. Аллергическая реакция на филлеры может возникнуть спустя годы, в некоторых случаях инъекции с гиалуроновой кислотой вызывают эритему и опухоли. Альтернатива: Даже Кайли Дженнер решила отказаться от инъекций и уменьшила губы. Общество настолько привыкло к неестественно большим губам, что многие отрицательно отреагировали на решение знаменитости. Что еще раз подтверждает: пора возвращаться и заново привыкать к нормальным анатомическим пропорциям.

Нити для подтяжки кожи

Омоложение происходит при помощи тончайших волокон, которые вводятся под кожу. Мало того что процедура крайне болезненная, так еще есть высокий риск испортить лицо: если вам не повезет с мастером, то получите заметную асимметрию. Главные минусы: Тот, кто готов омолодиться при помощи нитей, должен быть готов к огромным синякам, боли, которая остается и после процедуры, а также к дальнейшему провисанию тканей — овала лица и подбородка. Также нити нередко ломаются под кожей, образуя бугры. Альтернатива: Ежедневный уход согласно потребностям кожи и фейсбилдинг.

Микроблейдинг

Микроблейдинг отличается от привычного татуажа штриховкой — для максимально естественного результата мастер рисует каждый волосок отдельно. Главные минусы: Как кожа примет пигмент, зависит от индивидуальных особенностей, и нужно быть готовым к тому, что большую часть цвета вы потеряете в первую неделю. Придется идти на коррекцию (но не раньше чем через месяц после процедуры) и прорисовывать брови заново. И это не поможет сэкономить время на макияже — брови все равно придется красить. Альтернатива: Ухаживать за своими бровями с помощью масел, красить стойкой краской, использовать косметические средства.

Депиляция носа воском

Процедура популярна как у женщин, так и у мужчин, но врачи очень не рекомендуют выдергивать волоски из носа. Главные минусы: Волосы в носу — фильтр, который препятствует попаданию в организм пыли и микробов. Выдергивая волосок, вы образуете ранку, по которой могут проникнуть в кровеносную систему вредные бактерии. Носогубный треугольник (рот, нос и носогубные складки) лучше не трогать вовсе, так как здесь расположено множество сосудов артериальной и венозной сети, не оснащенных клапанами. Таким образом, любая инфекция напрямую попадает в мозг и может стать смертельной. По этой же причине не нужно давить прыщи, которые могут оказаться фурункулом, вследствие чего гной проникнет сразу в кровь. Альтернатива: Лучше купить специальный триммер для удаления волос.

А вы уже делали что-нибудь из этого списка и готовы ли рискнуть еще раз?