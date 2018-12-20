9 ошибок в воспитании девочек, которые, к сожалению, являются для нас нормой

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Многие воспитывают дочерей в соответствии со стереотипами, которые навязали им родители. Считается, что девочка должна быть милой, хозяйственной и послушной, так как эти качества помогут ей стать хорошей женой. Но в современном мире нет ограничений, домашние обязанности все чаще распределяются поровну, а женщина может запросто стать пилотом или космонавтом. Поэтому родителям стоит пересмотреть свой взгляд на устоявшиеся традиции и больше доверять ребенку.

AdMe.ru узнал, какие 9 ошибок в воспитании девочек родители допускают чаще всего.

Быть подругой для своей дочери

С одной стороны, это здорово, потому что девочка доверяет маме и охотно рассказывает о своих чувствах и переживаниях. С другой — если вы постоянно говорите о своих проблемах и просите у дочери совета, то она не будет чувствовать себя защищенной рядом с вами. Возможно, она станет скрывать свои переживания, чтобы не беспокоить и без того взволнованного взрослого. Кроме того, мамы часто рассказывают детям об отношениях с отцом или другими мужчинами. Для психики ребенка это непосильная ноша. К чему это приводит: Девочка рано становится взрослой и ответственной, старается стать психологической опорой для мамы, защищать ее от жизненных невзгод. Во взрослой жизни дочери будет сложно отделиться и создать свою семью. Ей будет казаться, что мать одна просто не справится.

Ищет кого-то сильного, кто может заменить ей родителя. Что делать: дружеское общение с ребенком — это хорошо, но лучше пусть оно будет построено на интересах и переживаниях дочери, а не на ваших.

Воспитывать дочь, пытаясь реализовать в ней свою мечту о сыне

Так часто случается, если родители хотели мальчика, а родилась девочка. Родные одевают дочь как сына, поощряют ее увлечения спортом и подвижными играми. В то же время пресекают интерес к куклам, украшениям, искусству. Отец может брать дочь с собой на охоту, рыбалку. Излишняя эмоциональность, слезы считаются недопустимыми. К чему это приводит: Проблемы с самоидентификацией. Девочка не может понять, кто она.

Чувство вины перед родителями и стремление заслужить их любовь.

Возможны проблемы в личной жизни. Женщина может быть успешна в карьере, но не иметь семьи. Что делать: Поддерживайте ее стремление развиваться. Не запрещайте играть в те игры, которые интересны дочери.

Почаще интересуйтесь, как бы она хотела проводить время с родителями. Возможно, поход в лес с палатками не вызовет восторга, так как девочка мечтала отправиться в парк развлечений.

Говорить ей: «Ты же девочка!»

Таким образом мы пытаемся навязать дочери определенные стандарты поведения. Как это воспринимает ребенок? То, что она девочка, накладывает на нее определенные ограничения. К чему это приводит: чтобы стать свободной от предписанных рамок, дочь выбирает мужскую линию поведения. По ее мнению, мальчики не соблюдают такие условности. Что делать: если вы хотите изменить поведение дочери, увидьте в ней не девочку, а личность. Приведите аргументы, которые касаются конкретно ее или ваших чувств. Полезными будут я-сообщения. Вместо «Ты такая неряха» скажите: «Я расстраиваюсь, когда мне приходится слишком часто стирать».

Заставлять старшую дочь сидеть с младшим ребенком

В первую очередь это ответственность родителей. Кроме того, если разница в возрасте составляет менее 12 лет, старшие дети физически не могут справиться с поставленной задачей. Они не отвечают за безопасность младших еще и потому, что сами являются детьми. И им хочется приключений. Дети не понимают, что лезть на крышу по пожарной лестнице, сидеть на подоконнике, свесив ноги вниз, или играть на стройке — небезопасно. Если разница в возрасте больше 12 лет, вы можете пользоваться помощью старшей дочери. При этом важно понимать, что у подростков достаточно напряженный график: учеба, кружки, общение с друзьями, занятия спортом. Ее помощь не должна быть в ущерб всему вышеперечисленному. Другое дело, если это приносит ей удовольствие. К чему это приводит: У старшей дочери в дальнейшем может возникнуть нежелание становиться мамой.

Натянутые отношения между детьми. Что делать: Если вам нужно оставить младшего ребенка надолго, вы должны компенсировать затраты старшей дочери. Это могут быть деньги, дополнительные удовольствия (например билеты в кино или на концерт).

Другой вариант — это прописать присмотр за младшими в качестве домашней обязанности. Тут важно оговорить, по каким дням и сколько часов старшая дочь будет этим занята.

Ответственность за то, что младшие испачкались, плохо себя ведут, лежит на взрослых. Не вините в этом старшую дочь.

Наказывать за драки и мальчишеские игры

Родители боятся, что дочь вырастет грубой, агрессивной и неженственной. К чему это приводит: запрет может дать обратный эффект. Девочка проявит еще больше интереса к мальчишеским увлечениям. Станет грубой и агрессивной, потому что вы считаете ее такой. Что делать: нет ничего плохого в том, чтобы интересоваться условно мальчишескими играми. Но, если ваша дочь совсем не контактирует с девочками, задумайтесь. Возможно, вы неосознанно ее поощряете? Например, папа, который хотел сына, может восхищаться, какая у него растет «пацанка». А девочка, даже переросшая такие увлечения, будет продолжать, чтобы соответствовать ожиданиям отца.

Требовать, чтобы дочь была тихой и послушной

Это очень удобно для родителей. Такой ребенок всегда делает, что говорят, ведет себя тихо и не высказывает свои желания. К чему это приводит: девочка так и не научится выстраивать собственные границы. Во взрослой жизни она будет терпеть физические и психологические неудобства вместо того, чтобы решить проблему. Что делать: относитесь внимательно к желаниям вашей дочери, не обесценивайте их. Научите девочку отстаивать свое мнение.

Отец уделяет дочери недостаточно внимания

Папа редко гладит дочь по голове, обнимает, хвалит. К чему это приводит: Девочка считает себя непривлекательной для противоположного пола, раз даже отец так редко обнимает ее.

Пытается заслужить любовь холодных и отстраненных мужчин, может идти на унижения. От представителей противоположного пола ей нужна похвала и признание достоинств. Что делать: Выделите хотя бы 15 минут в день, которые вы будете проводить только с ребенком. Это должен быть не просмотр мультиков или проверка домашнего задания, а теплое качественное общение.

Считается, что дети, которых часто обнимают, легче справляются со стрессом. Не теряйте тактильный контакт с дочерью. По мнению психолога Вирджинии Сатир, 4 объятия в день необходимы человеку, чтобы выжить.

Учить дочь рассчитывать только на себя

К чему это приводит: Советуя дочери рассчитывать только на свои силы, мы закладываем фундамент для внутреннего конфликта девочки . Могут возникнуть проблемы с доверием к людям, а также неумение работать в команде.

. Могут возникнуть проблемы с доверием к людям, а также неумение работать в команде. Если в будущем ваша дочь захочет завести семью и родить ребенка, ей будет очень трудно положиться на мужа. Что делать: скажите девочке, что она всегда может рассчитывать на родительскую помощь и поддержку.

Требовать слишком многого

К чему это приводит: дочь будет стремиться заслужить любовь поступками. Если вы редко проявляете тепло и ласку, хвалите ребенка только в исключительных случаях, то не удивляйтесь, когда в подростковом возрасте девочка доверится первому встречному, если он будет добр и внимателен. Кроме того, есть вероятность, что даже в зрелом возрасте она не будет осознавать собственной ценности. Что делать: хвалите дочь за то, что она делает. Не стоит ворчать, что в школе сегодня поставили четверку, а не пятерку. Если она вымыла полы, но сделала это неидеально, попросите исправить оплошность в следующий раз, а не набрасывайтесь с упреками.

Бонус: девочки обладают более высокой физической чувствительностью, чем мальчики

Девочки сильнее мерзнут, более отзывчивы к прикосновениям, и телесный дискомфорт их раздражает намного больше. К чему это приводит: папа может не понимать, что дочери холодно или новый свитер кажется колючим. Ведь он реже сталкивается с подобными проблемами. Что делать: важно прислушиваться к ощущениям вашей дочери, не обесценивать их.

А как родители воспитывали вас? Строите ли вы отношения со своими дочками по той же схеме?