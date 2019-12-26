9 опасных посылов в популярных сказках и 1 способ защитить от них ребенка

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В декабре одна из пользовательниц твиттера написала о странном посыле, который она обнаружила в русской сказке «Морозко». Ей показалось нелогичным, что главная героиня, замерзая в лесу, все равно продолжает говорить подоспевшему волшебнику, что ей тепло. При этом, согласно сюжету, это хороший поступок. По мнению девушки, Настенька в этот момент подает дурной пример маленьким девочкам: просить о помощи и жаловаться — плохо, даже если ты находишься в опасности.

Твит нашел живой отклик у аудитории, и многие согласились с ним в комментариях. Мы в AdMe.ru любим сказки и считаем, что детство без них немыслимо. Но некоторые произведения литературы и кинематографа необходимо обсуждать с ребенком, чтобы он верно их понял. И вот что стоит рассказать своему чаду.

Быть хорошей не значит быть домохозяйкой

Этот посыл можно разглядеть, например, в сказках Disney так называемой «домашней эпохи». К ним относятся «Белоснежка и 7 гномов», «Золушка» и «Красавица и Чудовище». Положительные героини в этих лентах отлично справляются с бытовыми вопросами, а отрицательные ничего в них не смыслят. После просмотра этих мультфильмов начинает казаться, что хорошая женщина только та, что интересуется исключительно своим домом и хозяйством. Но в современном мире это не так.

Брак — это не высшая награда, а один из вариантов развития событий

Большинство сказок строится по схеме «проблема — приключение — награда». В сказках награды для мальчиков бывают разными: любовь, справедливость, титул, богатство и т. д. В сказках же для девочек наградой, как правило, является замужество. Но в современном обществе уже не считают, что брак — это единственная цель и показатель взрослости. Есть множество других вещей, к которым девушка может стремиться.

Иногда единственный человек, который может нас спасти, — это мы сами

В прошлом году Кира Найтли призналась журналистам, что ограждает свою дочь от чтения и просмотра некоторых сказок о принцессах. Актрисе не нравится, что многие героини в этих фантастических историях кажутся беспомощными и просто ждут мужчину, который спас бы их из западни. Например, Золушка продолжает прислуживать мачехе в собственном доме, не пытаясь отстаивать личную свободу. Благо ей приходит на помощь сначала добрая фея, а затем прекрасный принц. Но ведь в реальной жизни такой подмоги можно и не дождаться. При этом Найтли позволяет малышке Эди смотреть «Моану» и «Холодное сердце».

И вы вправе выбирать, кто вас поцелует

Другая американская актриса Кристен Белл сочла необходимым обсудить со своими дочерями финал сказки «Белоснежка и 7 гномов». С точки зрения здравого смысла современной маме показалось странным, что принц самовольно целует девушку, пока та находится в максимально беспомощном состоянии. Белл побоялась, что девочки могут подумать, будто их согласие на отношения — вещь второстепенная, которая ничего не стоит. Особенно если учесть, что на момент этого поцелуя принцессе было всего 14 лет.

Если никто тебя не слышит, это не значит, что нужно лишаться голоса

Еще один нюанс, который настораживает современных мам, прячется в сказке о Русалочке. Девушка, которую не понимает никто из окружения, рискует всем, что у нее есть, ради принца, которого видела пару раз в жизни. Как мы знаем, в оригинальной сказке для Русалочки все оборачивается трагедией. На проблему поведения этой принцессы обратили внимание и специалисты в области семейных исследований. По их мнению, лишиться своего голоса (который в обычной жизни ассоциируется с мыслями и интеллектом) ради того, чтобы заслужить любовь принца, не лучшая схема поведения для юной девушки.

Настоящая здоровая девушка никогда не сможет выглядеть в точности как принцесса

Исследования показывают, что девочки, которые регулярно смотрят мультфильмы о принцессах, впоследствии имеют заниженную самооценку. Неудивительно: им хочется выглядеть как любимая героиня, но это просто невозможно из-за искажаемых иллюстраторами пропорций тела. Для того чтобы хорошо выглядеть, женщина может следить за собой и за собственным стилем. Но точного сходства добиться все равно не получится. Чем раньше маленькие зрительницы это осознают, тем лучше.

А по внешности на самом деле сложно отличить плохого человека от хорошего

Еще один занимательный нюанс: в сказках положительные персонажи всегда намного симпатичнее отрицательных. Эта закономерность может стать причиной неверных стереотипов. Также ученых беспокоит, что часто в сказках и фильмах упоминаются персонажи с явными психическими и психологическими отклонениями. Например, в 85 % из 34 мультфильмов Disney, выпущенных до 2004 года, есть персонажи, страдающие от разных ментальных проблем. И чаще всего эти болезни используются для того, чтобы очернить какого-то героя, выставить его в дурном свете. Это может стать причиной предвзятого отношения к людям, которые на самом деле нуждаются в помощи.

На родителей в действительности можно положиться

Во многих сказках и мультфильмах юным персонажам приходится в одиночестве справляться со своими проблемами, потому что взрослые их просто не слышат и не понимают. Нам хочется верить, что в вашей семье все иначе. Но стоит потрудиться, чтобы ребенок это понял. Отец никогда не бросит свою дочь в лесу, потому что кто-то его об этом попросил. Мама всегда будет готова тебя выслушать. Ребенку будет полезно знать, что для родителей нет ничего важнее их детей, за которых они будут до конца бороться в любой ситуации.

Жить долго и при этом все время счастливо невозможно

Когда сказка заканчивается, ее история продолжается в умах читателей. Обычно автор настраивает ребенка на позитивный лад словами о том, что после всех неурядиц персонажи жили долго и счастливо. Но это «розовый» прогноз, который может стать причиной неверного представления детей о семейной жизни. Эксперт по лидерству Ванесса Лодер рекомендует родителям заменять слова «Белоснежка жила счастливо со своим принцем в замке» на «Белоснежка жила со своим принцем в замке, и хоть иногда они грустили, а иногда злились, чаще все-таки были счастливы».

Какие мультфильмы можно назвать «безопасными»

А у вас есть сказки, перечитывая или пересматривая которые вы ловите себя на мысли, что поведение героев не такое уж и логичное, каким казалось в детстве? Есть произведения, которые обожали в детстве и с удовольствием познакомили с ними своих малышей?