9 неочевидных причин, по которым официальный брак гораздо лучше сожительства

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Все большую популярность набирает мнение о том, что жениться и вовсе не обязательно: люди практикуют гостевой брак, свободные отношения или простое сожительство без регистрации отношений. Неужели штамп в паспорте полностью потерял свой смысл или все же у официального брака остались преимущества?

Мы в AdMe.ru задумались над этим вопросом и нашли 9 веских причин, почему действительно стоит регистрировать отношения.

Брак дает больше уверенности в прочности отношений

И дело не только в стереотипе «нужно жениться, потому что так принято». Ученые выяснили, что мозг действительно ощущает разницу между просто совместной жизнью и официальным браком: возлюбленные, которые узаконили свои отношения, чувствуют себя гораздо комфортнее рядом с партнером и доверяют ему больше, чем те, кто просто встречается или живет с избранником. Оказывается, законные супруги, которые действительно любят и уважают друг друга, легче переносят стресс и неудачи, меньше склонны к депрессии. А вот неженатые пары, судя по результатам исследований, такими преимуществами похвастаться не могут — даже если их отношения продолжаются уже давно.

Меньше проблем при совместных путешествиях

Супругам легче получить места рядом друг с другом в самолете или поезде, а также заселиться в один номер. Иногда случается так, что администрация отеля пытается определить совместно путешествующую пару в разные комнаты, если в 2-местных номерах есть недостаток. Но вот законных супругов, как правило, без проблем заселяют в один номер. А в ряде стран паре, где у мужчины и женщины нет штампа в паспорте, практически невозможно заселиться в один номер — например в ОАЭ, Саудовской Аравии или в некоторых отелях Израиля.

Законным супругам проще переехать в другую страну вместе

Например, мужчину пригласили на работу в другую страну. Ему помогут получить визу, гражданство, разрешение на работу и вид на жительство. Если у приглашенного есть законная супруга, ее будет гораздо проще взять с собой: официальный брак является достаточно веским поводом для того, чтобы одобрить гражданство и выдать супруге другие документы. А если официальный брак заключен не был, переехать вдвоем на постоянное жительство в другую страну будет гораздо труднее.

Брак делает людей более осторожными

Еще один плюс официального брака: у большинства супругов повышается уровень ответственности. Они чувствуют, что от них зависит жизнь близких людей, и понимают важность безопасного вождения или, например, использования ремня безопасности. То же касается вредных привычек: женатые люди чаще задумываются о своем здоровье, поэтому готовы отказаться от курения и алкоголя. Другая приятная новость: люди, состоящие в счастливом браке, действительно меньше подвержены риску инфаркта и инсульта, реже болеют в целом и более успешно борются с онкологическими заболеваниями.

Вам не придется объяснять ребенку, почему у его родителей разные фамилии

У большинства из нас в детстве откуда-то была уверенность в том, что мама и папа — муж и жена. Мы просто не воспринимали свою семью по-другому. Дети понимают, откуда взялось их отчество и почему у всех членов семьи одинаковые фамилии. Более того, в детских садах воспитатели учат ребенка рассказывать о себе и близких, объясняют, что такое семья. Если родители ребенка не женаты и имеют разные фамилии, малыш рано или поздно начнет задаваться вопросами: «Почему у меня так, а у других иначе? Моя семья какая-то неправильная?» И тогда родителям придется (как можно более мягко) объяснять ребенку, почему мама и папа не хотят жениться, и этот разговор будет весьма непростым и, скорее всего, не единственным. Кроме того, разные фамилии у ребенка и одного из родителей могут вызывать неудобство: при обращении в различные инстанции придется каждый раз документально подтверждать родство.

Банки больше доверяют клиентам, которые состоят в браке

Большинству людей трудно приобрести квартиру или совершить крупную покупку только за счет накопленных средств — зачастую приходится обращаться за дополнительными средствами в банк. И тут возникают сложности: к заемщикам предъявляют очень жесткие требования, потому что ни один банк не захочет рисковать и давать деньги ненадежному человеку. В этом случае у законных супругов есть неоспоримое преимущество: банк охотнее даст кредит тому, кто состоит в браке, ведь в таком случае супруг может выступать созаемщиком и помогать с выплатой долга.

В случае расставания будет меньше проблем с имуществом

Вы жили вместе 10 лет и обзавелись приличным количеством бытовой техники и других дорогих вещей. Как делить нажитое, если отношения дали трещину? Хорошо, когда расставание происходит мирно и с бывшим партнером получилось договориться. Но что делать, если вы долго и честно зарабатывали на вещи, которые вам теперь не хотят отдавать? Если брак был оформлен официально, у каждого из супругов есть право на половину имущества, а если был заключен брачный договор, то все нюансы прописаны в нем. Вас не смогут выгнать из совместно купленной квартиры и приобретенную именно вами машину у вас не отберут — все, чем вы владели, останется вашим.

Законный брак помогает партнерам стать успешнее

Оказывается, партнеры, узаконившие свои отношения, действительно зарабатывают больше: брак оказывает благотворное и преобразующее влияние на поведение, эмоциональное здоровье и финансовое благополучие супругов. И в особенности это касается мужчин: например, в среднем в США молодые мужья в возрасте от 28 до 30 лет зарабатывают на $ 15 900 больше, чем их холостые сверстники. Все дело в том, что женатые супруги сильнее мотивированы на карьерный успех. К тому же руководству больше нравятся сотрудники, у которых уже есть семья, — их автоматически заносят в список более ответственных и трудолюбивых.

Сожители прилагают меньше усилий, чтобы сохранить отношения

Известный семейный психолог Дебра Маклауд заметила интересную закономерность: 95 % ее клиентов, которые хотят разрешить конфликт и наладить отношения, состоят в официальном браке. Они готовы тратить деньги, время и силы на то, чтобы сохранить семью и вновь обрести гармонию. А вот среди сожительствующих пар статистика менее утешительная: психолог говорит, что неженатые мужчины гораздо меньше мотивированы работать над отношениями. Для них семейная жизнь имеет меньшую ценность.