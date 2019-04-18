9 «ненормальностей» детского здоровья, в которых врачи не видят ничего страшного

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В наши дни родителем быть нелегко. С экранов телевизоров и из интернета на молодых мам и пап льется масса тревожной информации, которая сбивает с толку. Да и советы дают все кому не лень: подруги и добрые бабушки на лавке за пару минут поставят вашему ребенку какой-нибудь диагноз. Ну как тут не впасть в панику оттого, что твоему малышу уже два года, а он до сих пор не говорит предложениями? Как сохранить хладнокровие, когда ребенок внезапно отказался от мяса или молока?

AdMe.ru собрал вопросы, которые мучают родителей, и нашел на них научные ответы.

1. Дети грызут ногти, потому что нервничают?

«Нервная привычка» — так называют обгрызание ногтей психологи. А еще добавляют, что дети часто забирают эту привычку во взрослую жизнь. Однако современные врачи спешат нас успокоить: обкусывание ногтей никак не связано с психическими заболеваниями. Эта привычка может возникнуть у абсолютно спокойного ребенка просто от скуки. А может свидетельствовать о тревожном расстройстве, дефиците внимания и других неприятностях. Примерно половина подростков хоть иногда грызет ногти. Причем девочки делают это чаще, чем мальчики. Когда нужно бить тревогу? Вся соль в том, что врачи и сами до сих пор не разобрались, где проходит грань между нормальным и ненормальным. Очевидно, если привычка приводит к травмам подушечек пальцев, то игнорировать проблему нельзя.

2. Ночное недержание мочи — это болезнь?

Ночное недержание — одна из самых распространенных проблем у дошкольников по всему миру. Например, в США от 5 до 7 млн детей писают в кровать. А их родители лихорадочно ищут выход из ситуации. Современные педиатры уверены, что ночное недержание не проблема. По крайней мере до семи лет. Энурез не болезнь, а расстройство, вызванное задержкой физиологических процессов (маленький мочевой пузырь, неспособность импульсов добраться от пузыря к мозгу и т. д.). Большинство детей перерастают энурез, ну а другим требуется помощь врача. Когда нужно бить тревогу? Малыш писает в постель в семь лет. Ребенок начал мочить простыни после нескольких месяцев / лет «сухого периода». Ночное недержание сопровождается болью, жаждой, изменением цвета мочи или храпом.

3. Почему ребенок плачет, когда ему моют голову?

Купание ребенка напоминает обряд экзорцизма? Родители часто сталкиваются с истериками во время мытья головы. Пожалуй, такое поведение можно считать возрастной нормой. Но вы задумывались, откуда оно берется? Помимо распространенных детских страхов («я утону», «меня смоет в слив») есть еще пара причин. Высокая вестибулярная чувствительность: ребенок начинает биться в истерике, когда вы отклоняете его голову назад. Он теряет равновесие и впадает в панику. Повышенная тактильная чувствительность: некоторые прикосновения вызывают у малыша отвращение. Что-то вроде содрогания от звука пенопласта, которым водят по стеклу. Когда нужно бить тревогу? Редкий случай, когда тревожиться необязательно. Обычно страх проходит сам по себе.

4. Ребенок отказывается от мяса. Это вредно?

Дети отказываются от мяса по нескольким причинам: неприятная консистенция, трудности с жеванием (когда зубов мало, пережевать мясо нелегко). У некоторых детей непереносимость так сильна, что вызывает рвотные позывы. Педиатры советуют не впадать в отчаяние. Да, мясо содержит незаменимые витамины и аминокислоты, но если не есть его некоторое время, ничего страшного не произойдет. Правда, родителям придется потрудиться и составить меню, которое восполнит возможный дефицит белка, железа и витамина В12. Однако пускать ситуацию на самотек нельзя. Пробуйте разные варианты подачи мясных блюд, комбинируйте их с овощами, предлагайте другие виды мяса. Когда нужно бить тревогу? Отказ от мяса и несбалансированная диета могут привести к задержке роста и анемии. Мы рекомендуем обратиться к врачу для составления правильной диеты.

5. Малыш не пьет молоко. Его кости станут хрупкими?

Современные врачи не видят в отказе от молока никакой трагедии. А еще приводят любопытную статистику: в странах, где молочные продукты не едят, процент остеопороза (снижение плотности костей) ничуть не выше, чем там, где молоко считается жизненно необходимым продуктом. Это не значит, что молоко нужно исключить из рациона — в конце концов это самый доступный источник кальция и витамина D. Но и зацикливаться на нем не стоит. Педиатры рекомендуют 200–400 мл молока в сутки, но его можно заменить. Сыр, творог, йогурт, а еще рыба, брокколи и бобовые помогут получить недостающее. Когда нужно бить тревогу? Если после употребления молока у ребенка болит живот, начинается рвота или понос. Такие симптомы могут говорить о непереносимости лактозы.

6. Сосание пальца портит прикус?

Итак, ваш ребенок сосет палец. Это вредная привычка или возрастная норма? Наши бабушки сказали бы однозначное «фи», но современные исследователи утверждают, что все не так плохо. Малыши начинают сосать пальцы еще в утробе матери — это их успокаивает. Новозеландские врачи говорят, что дети, сосущие палец, меньше подвержены аллергическим заболеваниям. На пальчиках малыша живет множество бактерий, и не все из них безобидны, но постоянный контакт с микроорганизмами тренирует иммунную систему. Американские стоматологи не видят в этой привычке ничего страшного: сосание не может испортить прикус до тех пор, пока у ребенка не появились постоянные зубы. Когда нужно бить тревогу? Родителям нужно насторожиться, если малыш сосет палец после двух—четырех лет или возвращается к привычке спустя некоторое время. Возможно, ребенка захлестывают эмоции, с которыми он не в силах справиться.

7. Ребенок плохо разговаривает — это отставание в развитии?

Недавние исследования показали, что развитие речи ребенка зависит от его темперамента. Примерно 15 % детей в возрасте от года до двух просто застенчивы. Они не могут выражать свои потребности словами из-за особенностей характера. А общительные малыши, напротив, начинают разговаривать чуть раньше. Когда нужно бить тревогу? В разных странах требования к развитию речи тоже разные. Например, российские педиатры утверждают, что к двум годам ребенок должен строить короткие предложения. А врачи из США относятся к таким вопросам мягче: малыш должен говорить предложениями ближе к трем. В любом случае заключение о задержке речевого развития должен ставить квалифицированный врач, а не бабушки на скамейке.

8. Малыш часто болеет, значит, у него плохой иммунитет?

Ребенок, который посещает детский сад, может болеть 8–10 (иногда больше) раз в год. Также это относится к детям, у которых есть старшие братья и сестры — они приносят вирусы из школы. Если заложенность носа и кашель длятся меньше двух недель, а в перерывах между ОРВИ ребенок весел и бодр, скорее всего, повода для беспокойства нет. Когда нужно бить тревогу? Болезни регулярно заканчиваются бактериальными осложнениями (синусит, гнойный отит). Ребенка преследует одна и та же напасть — непроходящий кашель, ангины. Это повод обратиться к иммунологу.

9. Ребенок не научился пользоваться горшком к трем годам. Я плохая мать?

Вопрос приучения к горшку, наверное, один из самых болезненных для родителей. И действительно, один ребенок умеет управляться с горшком уже в полтора года, а у другого и в три—четыре бывают промашки. Что нам скажут врачи? Большинство западных педиатров не против подгузников до трех лет. А в ночное время допускают их ношение вплоть до пяти. Правда, рекомендации докторов в разных странах отличаются и зависят от культурных особенностей: чем больше страна развита экономически, тем дольше дети ходят в подгузниках. И наоборот. У подгузников есть один жирный минус — они влияют на обучение ходьбе. Подгузники нарушают равновесие у малышей, которые только начинают ходить. Конечно, если ребенок упадет, ничего ужасного не произойдет, но моторные навыки у «подгузниковых» детей развиваются чуть позже. Когда нужно бить тревогу? Если к трем годам у ребенка не случилось ни одной успешной попытки пользования горшком.

Кажется, исследования современных врачей делают жизнь родителей спокойнее. Теперь можно не волноваться о надуманных детских проблемах со здоровьем. А какой родитель вы? Ведете ребенка к врачу «по первому чиху» или умеете сохранять хладнокровие?