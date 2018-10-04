9 на первый взгляд полезных продуктов, которые не стоит давать детям (Про рыбу особенно интересно)

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Вы знали, что в детских йогуртах содержится около 10 г сахара на 100 г продукта? Есть его каждый день — это прямой путь к ожирению. Тем не менее многие родители включают йогурт в рацион малыша, обольщаясь его полезными свойствами. И существует еще немало еды, которую мы считаем привычной, безвредной или даже полезной. На деле же она может принести больше вреда, чем пользы. В этой статье мы расскажем о таких продуктах и о том, чем их можно заменить.

Многие из них на самом деле полезны, но каждый родитель должен сам взвесить возможный вред и пользу от таких продуктов. Мы в AdMe.ru, в свою очередь, поделимся рекомендациями специалистов в этом вопросе.

1. Обезжиренное молоко

Многие родители избегают цельного коровьего молока и дают детям обезжиренное, миндальное или соевое молоко, считая их более полезными. К тому же некоторые родители опасаются, что у ребенка есть аллергия или непереносимость лактозы. Ученые же пришли к выводу, что отказ от молока или потребление молока с более низкой жирностью может негативно отразиться на здоровье ребенка. Те дети, которые пьют некоровье молоко, в 2 раза чаще имеют низкий уровень витамина D. К тому же они часто более низкого роста. По данным исследования, разница в росте между 3-летним ребенком, который пьет по 3 чашки некоровьего молока в день, и ребенком, который пьет по 3 чашки коровьего, составляет 1,5 см.

2. Орехи

Несмотря на то что орехи усиливают мозговую активность, они могут вызвать сильную аллергию. Но даже если у вашего ребенка нет аллергии, существует еще одна опасность — риск удушья. Поэтому специалисты не рекомендуют давать целые орехи детям до 4 лет. До этого возраста их нужно измельчать и добавлять в пасту или пюре ребенка.

3. Колбаса, хот-доги, наггетсы

Все эти продукты вредны не только для детей, но и для взрослых. Но еще неокрепшим организмам малышей они могут нанести гораздо больший вред. Все дело в том, что во всех этих продуктах содержатся консерванты, например нитраты. Именно они и опасны для здоровья. Ученые пришли к выводу, что чрезмерное потребление консервантов может стать одной из причин развития рака. Лучше заменить их мясом курицы или индейки, приготовленном на пару.

4. Консервированные фрукты в сиропе

Бытует мнение, что консервированные фрукты менее полезны, чем свежие. Но это не совсем так. Исследования показывают, что консервированные и замороженные фрукты столь же питательны, как свежие, но все же у них есть и свои минусы. Часто их продают в сладком сиропе, уровень сахара в котором просто зашкаливает. Именно такие продукты не стоит давать детям. Выбирайте консервированные фрукты в натуральном соке.

5. Морепродукты

Рыба и морепродукты содержат множество питательных веществ, которые, конечно, будут полезны для ребенка. Но, во-первых, эти продукты стоит вводить с определенного возраста. Даже жители Японии, у которых блюда из рыбы занимают большую часть рациона, не дают их детям до 4–5 лет. Во-вторых, такие продукты могут быть и опасны для вашего ребенка. Все дело в том, что часто производители неправильно маркируют продукцию: под видом дорогой рыбы продается более дешевая или даже контрабандная. К тому же в ней может содержаться большое количество ртути и других опасных веществ. Чтобы обезопасить ребенка, выбирайте морепродукты с наименьшим содержанием ртути, такие как лосось или краб, и не давайте сырую рыбу. Также детям стоит сделать все необходимые прививки, например от гепатита А.

6. Какао и кофе

В большинстве случаев какао безвредно. Но этот продукт содержит кофеин, а значит, может вызывать неприятные последствия для организма вроде нервозности, частого мочеиспускания, бессонницы и учащенного сердцебиения, которые могут возникнуть и от многими любимого кофе. Для детей какао опасно еще и тем, что его часто варят с большим количеством сахара, что вредит здоровью. Чтобы обезопасить малыша, давайте какао в небольшом количестве и утром. А также следите за уровнем сахара в одной порции этого продукта. Кофе же ребенку не стоит давать совсем.

7. Зефир

В первую очередь зефир опасен для совсем маленьких детей, т. к. может вызвать удушье. Даже если по размеру зефир не мелкий, он все равно быстро тает. А если ребенок будет смеяться во время еды, то подтаявший зефир может попасть в дыхательные пути. Вторая опасность — это большое содержание сахара. Поэтому стоит отказаться от покупного зефира, если вы хотите сохранить здоровье малыша. Альтернативой может стать зефир, сделанный своими руками. Его можно приготовить из наиболее безобидных ингредиентов, контролируя количество сахара.

8. Грибы

Об опасности диких грибов знают все. Даже если вы отличный грибник, лучше перестраховаться и не угощать ребенка своими находками. Также стоит рассказать малышу, что грибы могут быть ядовитыми, а потому их нельзя есть во время игр на улице. К тому же они, как и многие другие продукты, опасны для детей из-за риска удушья. Помимо этого, в них много клетчатки, которая плохо переваривается, поэтому стоит включать грибы в рацион ребенка примерно с 5–6 лет. Чтобы избежать трагедии, покупайте грибы в магазинах, а не с рук, разрезайте их на кусочки не более 1 см и следите за ребенком, когда он их ест.

9. Кукуруза и капуста

Эти продукты опасны для совсем маленьких детей, у которых еще не совсем налажена система пищеварения. Кукуруза и капуста вызывают газообразование, что приводит к коликам у малыша. Этих продуктов лучше избегать до 1–1,5 лет. А затем вводить с осторожностью, т. к., к примеру, кукуруза довольно сильный аллерген.

А какие еще продукты, на ваш взгляд, не стоит давать маленьким детям?