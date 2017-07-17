9 мифов о материнстве, которые давно пора выкинуть из головы

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Каждая мама хочет быть идеальной для своего ребенка. И почти каждую маму сбивают с толку мифы, часто противоречащие друг другу, о том, как правильно воспитывать детей. Неудивительно, что многие женщины чувствуют себя неуверенно в вопросах материнства. Так как же стать хорошей матерью?

AdMe.ru решил развенчать некоторые мифы о том, как быть безупречным родителем, и показать реальную жизнь.