9 мифов о материнстве, которые давно пора выкинуть из головы
Каждая мама хочет быть идеальной для своего ребенка. И почти каждую маму сбивают с толку мифы, часто противоречащие друг другу, о том, как правильно воспитывать детей. Неудивительно, что многие женщины чувствуют себя неуверенно в вопросах материнства. Так как же стать хорошей матерью?
AdMe.ru решил развенчать некоторые мифы о том, как быть безупречным родителем, и показать реальную жизнь.
У хорошей мамы дети не плачут
Хорошая мама приносит себя в жертву ребенку
Хорошая мама радуется тому, что у нее есть, каждую минуту
У хорошей мамы дети не болеют
У хорошей мамы послушные дети
Хорошая мама всегда знает, что хочет ребенок
Хорошая мама не может испытывать негативные эмоции по отношению к своему ребенку
У хорошей мамы дружные дети
У хорошей мамы все всегда идет по плану
Иллюстратор Anna Syrovatkina специально для AdMe.ru