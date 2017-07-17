9 мифов о материнстве, которые давно пора выкинуть из головы

Каждая мама хочет быть идеальной для своего ребенка. И почти каждую маму сбивают с толку мифы, часто противоречащие друг другу, о том, как правильно воспитывать детей. Неудивительно, что многие женщины чувствуют себя неуверенно в вопросах материнства. Так как же стать хорошей матерью?

AdMe.ru решил развенчать некоторые мифы о том, как быть безупречным родителем, и показать реальную жизнь.

У хорошей мамы дети не плачут

Хорошая мама приносит себя в жертву ребенку

Хорошая мама радуется тому, что у нее есть, каждую минуту

У хорошей мамы дети не болеют

У хорошей мамы послушные дети

Хорошая мама всегда знает, что хочет ребенок

Хорошая мама не может испытывать негативные эмоции по отношению к своему ребенку

У хорошей мамы дружные дети

У хорошей мамы все всегда идет по плану

Иллюстратор Anna Syrovatkina специально для AdMe.ru

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