9 картинок о том, как нам не хватает мамы в этой чертовой взрослой жизни

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Мы давно уже большие и самостоятельные, и гордимся тем, как здорово мы справляемся со своими взрослыми трудностями. Но если бы в руки к нам попала машина времени, которая позволила бы хоть на пять минут вернуться в детство, кто бы не нажал заветную кнопку? Редакция AdMe.ru уверена — с мамой гораздо лучше, чем без. И передает привет своим мамам. Мы вас любим!

С мамой замерзнуть на улице не получится даже при желании

Мама всегда позаботится о чем-нибудь вкусненьком, чтобы мы не остались голодными

Мама — самый нежный будильник в мире

Мама всегда знает, где лежат наши разбросанные вещи

Мама всегда обнимет и утешит, если нам грустно

Мама никогда не прекращает тревожиться за нас

Но она всегда отпускает своих птенцов из гнезда, куда бы они ни летели. И заботливо собирает им чемодан

Только в мамином холодильнике, как по волшебству, можно найти всю нашу любимую еду сразу

Мама всегда заботится о том, чтобы мы выглядели с иголочки, как первоклашки на 1 сентября

Мы редко решаемся сказать им, как на самом деле любим и ценим. И самое время сделать это прямо сейчас. Ведь мамы — это настоящие ангелы-хранители.