9 картинок о том, как нам не хватает мамы в этой чертовой взрослой жизни
Мы давно уже большие и самостоятельные, и гордимся тем, как здорово мы справляемся со своими взрослыми трудностями. Но если бы в руки к нам попала машина времени, которая позволила бы хоть на пять минут вернуться в детство, кто бы не нажал заветную кнопку?
Редакция AdMe.ru уверена — с мамой гораздо лучше, чем без. И передает привет своим мамам. Мы вас любим!
С мамой замерзнуть на улице не получится даже при желании
Мама всегда позаботится о чем-нибудь вкусненьком, чтобы мы не остались голодными
Мама — самый нежный будильник в мире
Мама всегда знает, где лежат наши разбросанные вещи
Мама всегда обнимет и утешит, если нам грустно
Мама никогда не прекращает тревожиться за нас
Но она всегда отпускает своих птенцов из гнезда, куда бы они ни летели. И заботливо собирает им чемодан
Только в мамином холодильнике, как по волшебству, можно найти всю нашу любимую еду сразу
Мама всегда заботится о том, чтобы мы выглядели с иголочки, как первоклашки на 1 сентября
Мы редко решаемся сказать им, как на самом деле любим и ценим. И самое время сделать это прямо сейчас. Ведь мамы — это настоящие ангелы-хранители.
Иллюстратор Astkhik Rakimova специально для AdMe.ru