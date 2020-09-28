9 фраз, благодаря которым конфликтов с пожилыми родителями станет меньше

Есть поговорка: «Старый что малый». И правда, с пожилыми родственниками порой общаться сложнее, чем с маленькими детьми. Каждый из нас хоть раз оказывался в ситуации, когда родители обижались, становились подозрительными и критиковали наше поведение абсолютно без повода.

Мы в AdMe.ru с вниманием и заботой относимся к близким и расскажем о некоторых хитростях, которые помогут сделать общение более спокойным и продуктивным.

Не отказывайтесь от всей еды, выбирайте самое безобидное

Каждый сталкивался с подобной ситуацией: приходишь к бабушке или маме на ужин не голодный, а в итоге выкатываешься из-за стола с полным желудком еды. Конечно, особого вреда фигуре и здоровью такая трапеза не принесет, а вот дискомфорт — очень может быть. Как же вести себя, если отказать неудобно? Чтобы не уйти от бабушки, чувствуя себя огромным раздувшимся шариком, используйте лайфхак: выбирайте одно, наименее калорийное или «опасное» блюдо и налегайте на него. Попросите добавки или даже положить кусочек домой. Таким образом, пожилые родственники оценят ваш аппетит, а вы сохраните желудок в спокойствии.

Забудьте фразу «Ты ничего не понимаешь»

Конечно, пожилой родственник вряд ли следит за современной модой или разбирается в технике, а объяснить все тонкости дедушке за 5 минут вряд ли возможно. Фраза «Ты ничего не понимаешь» или «Ты отстала от жизни» обижает наших близких. Вместо нее лучше использовать более мягкие слова. Например, напомнить, что во времена их молодости их родители также не понимали каких-то современных вещей.

Покупайте вещи, которые нравятся им, а не вам

Все мы знаем, как сложно заставить пожилых родственников купить себе новую одежду или предметы обихода. В таких случаях мы обычно твердо стоим на своем и покупаем бабушкам и дедушкам то, что затем будет просто лежать на полке. Вместо того чтобы покупать родне вещи, которые нравятся вам, попытайтесь прислушаться к советам стариков и выбрать вариант, который устраивал бы всех.

Не злитесь на картинки с цветочками в мессенджерах

Многие люди раздражаются, когда на праздники пожилые родственники заваливают мессенджеры картинками с поздравлениями. На самом деле таким образом бабушки и дедушки проявляют свое участие. Поэтому вместо того, чтобы злиться, проявите к ним капельку терпения и внимания. Просто хочу попросить: не злитесь, когда пожилые родственники изо дня в день отправляют вам картинки с котиками и ангелами в WhatsApp. Эти картинки им действительно нравятся, они так пытаются общаться и делать вам приятно. Не исключено, что эта бабушка освоила смартфон, чтобы быть ближе к вам. За полгода пользования смартфоном моя бабушка еще ни разу не повторилась, желая мне доброго утра картинкой. И мне совсем не трудно пожелать ей хорошего дня в ответ на этих ангелов и зайчиков текстом или такой же картинкой. Вдруг от этой картинки ей станет чуть теплее и радостнее? © babieveto / Twitter

Не акцентируйте внимание на сложных и конфликтных темах

Старшие родственники любят раздавать советы, даже если о них не просили. Каким бы взрослым вы ни были, для мамы и папы вы все равно маленький ребенок, который нуждается в помощи. Вместо того чтобы злиться на непрошеные советы, попробуйте «закрыть» от родителей ту часть своей жизни, в которой помощь вам не нужна, а, наоборот, обратить их внимание на другие аспекты. Например, переводите тему с разговоров о вашей карьере на цвет плитки в ванной или размер холодильника. Советы в небольших вещах помогут бабушкам и дедушкам чувствовать себя важными.

Найдите верный подход, вместо того чтобы давить напрямую

Обычно бабушки и дедушки проявляют удивительное упорство в своих взглядах, особенно когда это касается вопросов, связанных с их здоровьем. Очень часто дети и внуки жалуются на пожилых родителей. Мол, невозможно заставить пойти к врачу — говорят, что здоровы. Вместо того чтобы навязывать свое мнение, попробуйте подойти с другой стороны. Приведите в пример слова авторитетного для них человека, попросите о помощи знакомых и друзей родных. Чаще всего такой способ срабатывает.

Помогите родственникам в бытовых вопросах

С возрастом появляются проблемы со здоровьем. Чаще всего садится слух или зрение, появляется утомляемость и проблемы с сердцем. Зная о состоянии здоровья ваших пожилых родственников, вы научитесь общаться с ними более комфортно. Например, пожилому отцу лучше купить пульт с большими кнопками, а маме — телефон с громким рингтоном. Вместо того чтобы раздражаться на недостатки родных, попробуйте помочь им. В первую очередь удостоверьтесь, что у бабушки или дедушки есть простой доступ к телефону и мобильным номерам близких, а также соседей, регистратуры поликлиники и других организаций. Лучше сделать несколько плакатов и повесить их на видных местах. Также, если вы знаете о «тайниках» близких, где они хранят деньги и ценности, попросите показать эти места. Объясните, что в случае чего сможете помочь им найти спрятанное. Если пожилой родственник требует постоянного контроля, попробуйте установить дома веб-камеру, только предупредите бабушку и дедушку о ней. Объясните, что это для того, чтобы знать, все ли у них в порядке.

Удостоверьтесь, что старикам хватает общения

Иногда нам кажется, что пожилые родственники очень назойливы: звонят несколько раз в день, да и вообще требуют много внимания. На самом деле чаще всего им не хватает общения, а вы самые близкие для них люди. Чтобы бабушке или дедушке не было одиноко, удостоверьтесь, что им есть с кем общаться, а также есть все возможности для этого общения: подключите выгодный тариф на телефоне, научите пользоваться интернетом, познакомьте с соседями, чтобы было с кем поболтать в магазине.

Позволяйте им жить своей собственной жизнью

Иногда так бывает, что в попытке позаботиться о близких мы берем на себя слишком много. Вот и выходит, что пожилые родители живут вовсе не своей жизнью, а той, что удобна нам. Конечно, все сложные вопросы стоит решать вместе, но не забывайте спрашивать, чего на самом деле хотят ваши родители. Постарайтесь не использовать императивный тон и всегда спрашивайте мнение бабушек и дедушек.